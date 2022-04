Az illegális hulladéklerakás nemzetgazdasági szinten is érezhető probléma, hiszen az állam rengeteg pénzt költ ezeknek a szemétkupacoknak a felszámolására, és akkor a civilek által erre fordított forrásokat még nem is említettük – mondta Kertész Balázs környezetmérnök, a Jövő Öko-Nemzedéke Alapítvány (JÖN) alapítótagja, aki a mihez tartás végett rögtön arra is felhívta a figyelmünket, hogy az is illegális hulladék, ha valakinek a háza előtt eldobnak egy zacskót.

A környezetvédelmi tanácsadó szerint a legtöbb felfedezett szemétkupac jórészt kommunális hulladékból áll, és ez még akkor is igaz, ha eredetileg valaki „csak” az építési törmelékét rakta le az erdő szélére. A jellemző ugyanis az, hogy ahova valaki leteszi a sittet, oda mások is elkezdik kihordani a szemetüket.

Szélmalom harc hőtérképpel

Kertész Balázs rámutatott, az általuk működtetett Hulladékvadász nevű mobilapplikáció, illetve informatikai rendszer segítségével folyamatosan monitorozzák az illegális hulladék helyzetet Magyarországon. A weboldalukon elérhető hőtérképen bárki bármikor friss információkat talál a piros zónákkal jelölt legszennyezettebb területekről. Ez egyébként Budapest, illetve az M0-s körgyűrű környéke, amely a környezetvédő szerint tulajdonképpen elesett, azaz szélmalom harcot vívnak a lerakott szeméttel. Úgy fogalmazott, ha minden pénz és eszköz rendelkezésre állna, az állam és a civilek egyesítenék az erőiket, akkor is kb. öt évbe telne azon a környéken úgy csökkenteni a szemét mennyiségét, hogy az újonnan kikerülő hulladék már ne növelje tovább a szennyezettséget.

A civilszervezetek egyébként együtt évente mintegy 800 millió forint értékű munkát végeznek el, ám az állam ennél jóval nagyobb értékben költ erre a célra. Csak a Magyar Közút mintegy 1,4 milliárd forintot fordít az utak melletti szemét eltakarítására, és akkor még a MÁV-ot vagy a budapesti BKK-t nem is említettük. Ennek ellenére Kertész Balázs azt mondja, az állam helyében nagyobb szerepet bízna ebben a feladatban a civilekre, mert ők sokkal gyorsabban reagálnak. Talán ennek is köszönhető, hogy az elmúlt öt évben mintegy háromezer helyen takarítottak ki. A környezetvédő ugyanakkor hozzátette, a közelmúltban megújult a hulladéktörvény, aminek köszönhetően várhatóan sok minden át fog alakulni a jövőben. Így bíznak benne, hogy bizonyos pályázatokat nem szemétszedésre írnak majd ki, ahogy eddig - hiszen arra ott vannak ők, társadalmi munkában - hanem a szemét elszállítására.

Ék a hatóság és a lakosság között

Kertész Balázs beszélt arról is, hogy a Hulladékvadász tulajdonképpen egy közfeladatot ellátó civil, aki ék a hatóság és a lakosság között, aki közvetíti a lakosság bejelentéseit, és helyettük eljár ebben a folyamatban. A bejelentő előveszi a telefont, lefotózza a szemétkupacot, az applikáció pedig meghatározza a helyszínt – magyarázta, majd hozzátette, innentől ők kézbe veszik a folyamatot, ellenőrzik, hogy a hatóság foglalkozik-e az üggyel, ha pedig nem, akkor reagálnak, és alapítványi szinten oldják meg a problémát, bevonva a helyi cégeket, közösségeket. Az applikációnak országszerte ma már hétezer felhasználója van, és nagyságrendileg kb. ennyi bejelentésnél is tartanak. A ténylegesen szemétszedő aktivista azonban néhány száz fő. Kertész Balázs ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, ez egy „hitvány meló”, hiszen a hulladékvadász kupacokat takarít el, és közben sok mindent lát, kemény dolgokat is. Az emberek nagy része az első takarítás után azt mondja, hogy nem erre számított, és nem jön többet. Azaz a szavak szintjén rengeteg az aktivista, de a tettek már mást mutatnak. A legnagyobb rendezvényükön, a Duna mentő kalandon 450 fő volt, akkor a pesti alsórakpartot takarították le, de átlagosan 5-20 fő van ott az akcióikon.

Viszont a szegedi és a debreceni bázisuk erős, előbbi városban épp a Pest megyeihez hasonló járőrszolgálatot szervezik. Ott zéró emissziós napelemes autóval járnak, Szegeden pedig egy kerékpárhoz csatlakoztatnak utánfutót – mondta a környezetvédő.

A JÖN Alapítvány céges hulladékgyűjtő csapatépítő tréningeket is szervez, leginkább kisebb, tíz-harminc fős vállalkozásoknak, amelyek képletesen örökbe fogadnak egy szemétkupacot, és vállalják annak eltakarítását, beleértve az elszállítás költségeit is. Kertész Balázsék ilyenkor mentorként vannak jelen, intézik az önkormányzatnál a szükséges engedélyeket, és megtanítják a jelenlévőket profin szemetet szedni.