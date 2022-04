A táplálkozási ajánlások egy egészséges felnőtt számára naponta kb. 50 dkg zöldség-gyümölcs fogyasztását javasolják, amiből 30 dkg zöldség legyen. Ebbe a friss és a főtt vagy feldolgozott változatok szerencsés esetben feles arányban fordulnak elő – mondja Szabó Richárd dietetikus fülakupunktúrás addiktológus, gyógynövény-fitoterapeuta.

A friss, nem hőkezelt formája lehet a zöldségfogyasztásnak a zöldségturmix. Ilyen esetben a rostbevitelnek is részét képezi, így a bélflórának is hasznos tápanyagot biztosítanak, továbbá segítenek a széklet beszabályozásában. Egy adagnak minősül 180-200 ml zöldséglé. A zöldségturmixok fő alapanyagát a zöldlevesek, a zöld zöldségek és gyümölcsök adják, turmixolt változatuk rengeteg vitamint tartalmaz, gyorsan elkészíthetők, tartós energiaforrások, könnyen emészthetők, alacsony kalóriatartalmúak, és dehidratáltság ellen is védenek.

A különböző színanyagok más-más hasznos tulajdonsággal bírnak – tette hozzá Szabó Richárd, például a zöldszínűek magas béta-karotin, folát, K-vitamin tartalommal bírnak, de a paradicsom piros színanyaga, a likopin mérsékelheti a magas vérnyomást, a koleszterinszintet, sőt a prosztata egészségvédelmével is összefüggésbe hozták. Minden zöldség magas víztartalommal bír, továbbá magnézium, kálium és az antioxidáns tartalmuk kiemelkedő. Ha nem szeretjük egyes zöldségek ízét önmagában, akkor kombinálhatjuk kis mennyiségű gyümölcslével is.

A számtalan lehetőség közül három „egészségbombát” ajánlott a dietetikus szakember

Tejes spenótturmix

Hozzávalók: fél banán, 6 szem eper, 1 marék friss bébi spenót, 2 teáskanál őrölt lenmag, 1 dl tej vagy mandulatej.

Körtés zöldturmix

Hozzávalók: 1 db körte, 10 dkg sárgarépa, 10 dkg nyers cékla, 1 tk citromlé, fél teáskanál fahéj, pici méz vagy édesítőszer.

Mangós spenótturmix

Hozzávalók: fél mangó, fél banán, 4 szem eper, 50 gramm friss spenót, 1 dl tej vagy mandulatej.