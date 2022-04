A közönséges cickafark Európa és Ázsia rétjein, legelőin, utak mentén tömegesen fordul elő, a Kárpát-medencében is őshonos. Az őszirózsafélék családjába tartozó növényfaj a cickafark nemzetség legismertebb tagja, bár közel száz faja ismert, ám gyógynövényként csak a fehérvirágú cickafarkot használják – magyarázza Farkas Ilona kertészmérnök, fitoterapeuta, mentálhigiénés szakember.

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Gyógynövény Szakosztály 2013 óta választja meg az év gyógynövényét, idén ezt a címet a „nők doktorának” nevezett közönséges cickafark viselheti. A szakosztály célja, hogy hozzájáruljon a gyógynövények szakszerű alkalmazásával kapcsolatos ismeretek terjedéséhez, évről évre újabb és újabb gyógynövényre kívánja ráirányítani a figyelmet.

Beszédes elnevezés, évezredes ismeretek

A közönséges cickafark neve is beszédes, ezerlevelű, latinul Achillea millefolium, népies neve is innen ered. Különleges elnevezései vannak, orvosi cickafark, cickóró, cickafarkkóró, egérfarkúfű, ezerlevelűfű, patikai ezerlevelűfű, jánosfű, százlevelűfű, pulykafű. Latin neve pedig arra utal, hogy Achilleusz, az ókori trójai hős ezt a növényt használta sebesült katonatársainál sebtisztításra és vérzéscsillapításra. Már neandervölgyi temetkezési helyen is találtak cickafarkfű virágport, Dioszkoridész ókori orvos szerint a legjobb vérzéscsillapító, mindenféle sebre, fekélyre használható. Hippokratész fürdőként vérző aranyérre ajánlotta. A druidák is igen tisztelték, rituális szertartással szedték, időjárást jósoltak vele, szerencsehozónak tartották, az ajtó fölé akasztották, a betegségek távoltartására is használták. A kínaiaknál évszázados hagyományként ötven szál egyforma méretű szárított cickafarkat dobtak a levegőbe, majd a leesett mintázatból jósoltak. A mai kor embere is számos olyan betegségre fogyaszthatja, ahol görcsoldásra és gyulladáscsökkentésre van szükség. Érdekes, hogy nem csak az ember, hanem az állatok gyógyítására is használták, például a Kincsem című magyar filmben is látható, hogy a ló lábára helyezték borogató kötéssel – tette hozzá a fitoterapeuta.

Női betegségek gyógyítója

Hildegard von Bingen középkori bencés szerzetesnő a 12. században írt gyógynövényes könyvében említi először a fehérvirágú cickafarkat, mint a női betegségek gyógyítóját. Farkas Ilona elmondta, a „mezők jódjának” is nevezett lágyszárú, évelő növény légies, fátyolszerű levelét és fehér, összetett virágzatát gyűjtik, ugyanis azokban találhatók a gyógyhatású anyagok. A népi gyógyászatban évszázadok óta használják a rendszertelen menstruációra, hüvely- és méhgyulladásra, húgyúti betegségekre, görcsoldásra, vérzéscsillapítására, a változókori tünetek enyhítésére kiváló gyógyhatással bír, ezért is hívják a „női bajok doktorának”. Ezeken kívül még nyálkahártya- és fogínygyulladásra is ajánlják, sebösszehúzó, sebgyógyító hatású - például aranyér esetén -, de puffadásra, emésztésjavításra is használják, valamint légzőszervi bajokra, migrénre. A benne fellelhető keserűanyag révén hatásos máj- és epebajokra. Külsőleg és belsőleg is használható gyógynövény, alkalmazzák ülőfürdőként, öblögetésre, borogatásra, inhalálásra, bedörzsölésre, napjainkban is reneszánszát éli a gyógyászati készítményekben éppúgy, mint gyógyteák formájában.

Érzékenyek kerüljék a használatát!

A benne található hatóanyagok, többek között tannin, flavonoidok, alkaloidok, kumarin és azulén teszik hasznos növénnyé a házi patikában. Utóbbi hatóanyagnak – amely a kamillában is megtalálható – antimikrobális, gyulladáscsökkentő, sebgyógyulást elősegítő, fekélyellenes, görcsoldó, emésztőrendszeri tonizáló és nyugtató hatása van. A kamilláéhoz hasonlóan a cickafark illóolaja is kék színű, fűszeres, kissé kámforos illatú. A szakember megemlítette, vigyázzunk, mert a fészkes virágzatúakra allergiás embereknél a növény érintése reakciót válthat ki, a tea fogyasztása viszketést, gyulladásos bőrelváltozást okozhat. Az erre érzékenyek semmilyen formában sem alkalmazhatják.

Kertünk éke is lehet

Tavasz végétől, a virágzás ideje alatt folyamatosan szedhető, de figyeljünk rá, hogy szennyeződésmentes legyen a szárításra összegyűjtött levél és virág. Farkas Ilona érdekességként azt is hozzátette, kertünkbe is ültethetjük, amennyiben e gyógynövényt szeretnénk otthon is termeszteni, de a fehérvirágú, gyógyhatású cickafark magját vásároljuk, a kertészeti változatok nem tartalmazzák a jótékony hatóanyagokat. Figyeljünk rá, hogy a növényt sok napfény érje, de ne tűző napra ültessük. Levelét és virágját vászon- vagy papírzacskóba gyűjtsük, majd száraz, hűvös, szellős helyen szárítsuk „roppanósra”. Érdemes rendszeresen forgatni a betakarított anyagot, a növény egy-két héten belül megfelelően kiszárad, majd morzsoljuk össze és légmentesen tároljuk.