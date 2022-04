– Mit jelent Önnek ez a jelölés?

– Azt gondolom, ez a jelölés elsősorban nem rólam szól, hanem a gyerekekről. Ezt a jelölést az utca bajban lévő gyereke kapja. Az pedig jó dolog, ha a figyelem a peremre szorult fiatalokra irányul, mert ha ezeket a gyereket a társadalom felkarolja, akkor hasznos tagjai lehetnek annak. Viszont ha ott maradnak magukra hagyva a „széleken”, akkor sok gondot és nehézséget fognak okozni, és akár bűnöző is válhat belőlük. Tehát az ő nevelésük és oktatásuk rendkívül fontos kell, hogy legyen a társadalom számára.

– Mintegy hatezer gyermek él vagy élt az árvaházaiban, azt mondja, hogy az ő felkarolásuk a békés jövőnk záloga?



– 1993-ban fogadtam be az első gyerekeket, és valóban az elmúlt majdnem harminc évben közel hatezer gyermek fordult meg nálunk, akik mindannyian kaptak valamit tőlünk: nyugalmat, békét, tudást. Az az ember, aki egy békés, biztonságos környezetből jön, ahol megfelelő oktatást kapott, nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb, és ebből kifolyólag jobban tudja kezelni a helyzeteket. Kevesebb kudarcélménye lesz, és nagyobb eséllyel tud beilleszkedni a társadalomba. Az viszont, aki nem kap nevelést, nem kap tudást, műveletlen lesz, és a döntéseiben könnyen téved. Így több lesz a kudarcélménye, frusztrálttá válik, egyre meggondolatlanabb lesz, és fájdalmat okoz a környezetének, valamint magának is. Kiemelt jelentősége van annak, hogy minden gyermek megkapja az alapokat, kapjon egy bizonyos fokú képzést. A Jóisten szabad akaratot adott nekünk, egy jól képzett ember is követhet el rosszat, de ha tanul, akkor nagyobb esélye van annak, hogy a jó oldalon marad.

Magyarországon húszezer ember van börtönben, többségük még nyolc osztályt sem végzett, hanem valahol 5-6. osztály körül kimaradt az iskolából. Ez is azt mutatja, hogy minél inkább kiesik valaki az oktatási rendszerből, annál inkább van esély rá, hogy a bűn útjára lép. Kásler miniszter úr ezzel a jelöléssel nem egy ferences szerzetesre, hanem a bajban lévő gyermekek megmentésére hívta fel a figyelmet.

– Mit tehetünk azért, hogy a világban béke legyen?

– Április 2-ára gyermekzarándoklatot szerveztünk Máriaradnára a békéért. Ez a település a Kárpát-medence legnagyobb Mária-kegyhelye, és ott imádkoztunk. A gyerekeink közül sokan tanulnak ökölvívást, és nagyra tartom az edzőt, mert ha azt látja, hogy egy gyengébb gyereket ütnek, akkor nem ütteti tovább, hanem bedobja a törölközőt. Azért imádkoztunk és imádkozom, hogy legyen vége a vérontásnak, és üljenek le a felek tárgyalni. Azok pedig, akik kívülről adják az okos tanácsokat, inkább maradjanak csendben, és imádkozzanak ők is.



– Hogyan tehetnénk jobbá a világot?

– Teréz anya nagyon szépen mondta, hogy Isten nem a szegényeket, hanem a gazdagokat nem tudja jóllakatni. Mindenki csak annyit vegyen a tányérjára, annyi lakása, autója, ruhája legyen, amennyire szüksége van. Isten jól feltarisznyázta a világot, mindenkinek jut mindenből, de ha nyolcmilliárd ember mind azért küzd, hogy neki minél több legyen, akkor kimerítjük az életterünket. A mértékletesség erényét, a szent egyszerűséget kellene újra megtalálnunk magunkban, ahogy annak idején Jézus urunk vagy Szent Ferenc atyánk. Ajánlott lenne mindannyiunknak megint egy ilyen önmérsékletre koncentráló időszakot bevezetni, és visszafogni a kapzsiságunkat, a fogyasztásunkat, a mohóságunkat, hogy ne a birtoklás, a hatalomvágy vezessen, hanem a szeretet.

Az utolsó ítéletnél az anyagi javak, amiket nem tudtunk felhasználni a szeretet érdekében, a pokolra fogják rántani az embert. Azokat a javakat lehet elfogadni, amelyekkel szebbé, jobbá tudjuk tenni a környezetünket. Ami öncélú, az halálos mérget jelent, és meg kellene szabadulnunk tőlük.



– Ez az idei húsvét üzenete?



– Húsvétnak mindig ugyanaz az üzenete, az igazság, a béke, a feltámadás. Ukrajnában most nagypéntek van, de hiszem, hogy előbb-utóbb az a térség is húsvét hajnalára virrad, és ez a remény erőt kell adjon, hogy leüljünk a tárgyalóasztalhoz, és egymás kezét megfogjuk.