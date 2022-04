Az igazi felüdülést az az elfoglaltság adja, amikor a kertben a növények, virágok, állatok, kedvenc tárgyak, pihenősarkok és játszóhelyek gondozásával figyelmünk is elterelődik a napi munkahelyi gondokról vagy az egészségi problémákról. Ha örömünket leljük a kerti tevékenységben, általa közelebb kerülünk a természethez. Így növény, állat és ember között harmónia létesül, amely a boldogság forrása. Ahhoz, hogy a környezetünkben jól érezzük magunkat, a természet szeretete mellett hasonlóan fontos a számunkra legkedvezőbb feltételek kialakítása, amely jól beilleszthető az adott térség természeti értékeibe, kultúrájába, közösségébe – avat be a kertművelés előnyeibe és örömforrási lehetőségébe Ujhelyy Károly hobbikertész, a Kertszövetség országos elnökségének tagja.

Méret a lényeg

A magyar viszonyok között egy házhely mérete általában 230-250 négyszögöl, ami 700-750 négyzetmétert jelent. Ez a terület megfelel egy négytagú család éves zöldség- és gyümölcsellátásának, és még pihenőrész is kialakítható rajta. Ennél nagyobb terület fenntartása, munkaigénye általában már meghaladja a szabadidős tevékenységre szánt időt. Az ennél kisebb területet viszont csak egyféle tevékenységre tudunk használni. Vagy kis konyhakertet, vagy csak pihenőt, gyermekjátszót lehetséges létrehozni rajta. Ha a terület meghaladja a 400 négyszögölet, vagyis az 1200 négyzetmétert, akkor a hasznosítás már a szőlőtermelés vagy a gyümölcsös kialakítása felé tolódik. Itt már érdemes a borkészítésre, esetleg pálinkafőzésre is berendezkedni, és a piacra termelés is szóba jöhet. A kert mérete mellett, mind művelési, mind megközelítési szempontból fontos az elhelyezkedés. Vásárláskor előre el kell dönteni, hogy milyen tájjellegű kertet szeretnénk. Például síkvidéki, dombos, belterületi, vagy természethez közeli, esetleg vízpart melletti legyen.

A vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag zöldségek és gyümölcsök termeléséhez kialakíthatunk ideális haszonkertet.

Családi ház vagy hétvégi kert?

Melyik kerttípust milyen elvek szerint érdemes kialakítani, és mire ügyeljünk? Ujhelyy Károly röviden bemutatja a családi házas kert és a hétvégi kert tervezésének lehetőségeit. Egy családi házhoz tartozó kertnek – legyen az új építésű, vagy rég belakott kerttel rendelkező – általában több funkciót kell ellátnia, így szerkezete is több részből áll. A családi ház általában rendelkezik „előkerttel”, kivéve, ha utcafronti az épület. Az előkert a családi ház kertjének előszobája, ahol a családot hazaérkezésekor, vagy vendégeket fogadáskor az első benyomás éri. Ezért ez a rész mindig legyen elegáns, barátságos, vidám, rendezett. Ide kevésbé illenek a túl sok gondozást igénylő növények. Ha utcafronti a ház, akkor ez a kertrész a ház hátsó bejárata mellett legyen. Ide főleg örökzöldeket, füves részt, esetleg talajtakaró növényeket ültessünk. Figyeljünk arra, hogy napos vagy árnyékos-e ez a terület. A ház mögötti rész a gyerekek birodalma, ahonnan ki-be szaladgálhatnak és a lakás ablakából is rálátunk erre a területre. A családi ház kertjében kialakított haszonkert növényeit két részre oszthatjuk: zöldségfélék ágyásaira és gyümölcsös területre. Elhelyezkedésük, ültetésük aszerint történjen, hogy a magas gyümölcsfák ne árnyékolják be a zöldségeket déli irányból. A pihenőrész valóban a pihenést szolgálja, kényelmes ülőhelyekkel, pihenősarkokkal, de legyen lehetőség a szabadtéri, baráti összejövetelekre is, például étkezőhellyel, sütési lehetőséggel, esetleg frissítő zuhanyozó kialakítása is szóba jöhet. A jó hangulatot itt vidám színekkel is támogathatjuk. A zöldséges és gyümölcsös méretét igazítsuk a család igényeihez, illetve a művelésre fordítható idő mennyiségéhez. Ne feledkezzünk meg az állattartás lehetőségéről sem (ahol ezt helyi jogszabály nem tiltja), de kedvenc háziállatunknak is biztosítsunk megfelelő mozgásteret vagy éppen elkülöníthetőséget.

Kertgondozás szempontjából talán a „hétvégi kert” igényli a legkörültekintőbb tervezést a növényösszetétel tekintetében. Egy hétvégi kert általában már nem üresen álló terület. Vagy többéves kertészkedési tapasztalattal rendelkezik a kedves olvasó, vagy éppen újdonsült kerttulajdonos, aki a maga igényei szerint kívánja átalakítani, kialakítani, berendezni a hétvégi kertjét. Így a növények összetételénél elsősorban a lakóhelyhez való távolságot és a rendelkezésre álló szabadidőt kell figyelembe venni. Tájékozódjunk a szomszédos kertekben jól bevált növényféleségek iránt. A termés mennyiségénél pedig vegyük számításba a tárolási, tartósítási lehetőségeinket. Természetesen mindig tartsuk szem előtt a hosszú távú terveinket is, hogy mit szeretnénk majd tíz-húsz év múlva. A haszonkert kialakításánál vegyük figyelembe a helyi adottságokat, a déli napfény és az uralkodó szél irányát, valamint az öntözési, vízvételi lehetőségeket. A veteményesben biztosítsuk a vetésforgó rendszer kialakítás lehetőségét, és a komposztálás feltételeit. Használjuk ki az egymást segítő növénytársítások előnyeit. Ujhelyy Károly elmondta, hogy a saját kertje már negyvenöt éves, és bár sokat változott, de kialakításánál mindig figyelembe vette a nyugdíjas évek, évtizedek várható igényeit, erőkapacitási lehetőségeit. Például az öntözőrendszer kialakításában is, amelynek szintén jelentős szerepe van a termesztett növényféleségek összetételében. Idősebb korban különösen kedvező szolgálatot tehet a magaságyásos kialakítás.

A család zöldség és gyümölcsellátása

Amennyiben legfőbb igényünk és célunk az egészséges életmód megteremtése, a vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag zöldség és gyümölcs előállítása, akkor létrehozhatunk egy olyan haszonkertet, amelyben mindezt megvalósíthatjuk – tette hozzá Ujhelyy Károly. A megtermelendő zöldségek, gyümölcsök mennyiségét, összetételét, fajtáját befolyásolja a család nagysága, az életkori sajátossága és a táplálkozási szokások. Ezek az évek folyamán többször változnak, így a növények összetétele is követheti ezt a változást. Tudni érdemes, hogy a házikertben termesztett növények idényjellegűek. A primőr előállítása csak fűtött fóliasátorban lehetséges, amely további kertészkedési gyakorlatot kíván. Az általunk előállított, megtermelt zöldség önköltsége néha a bolti tömegáru árszintje fölött van, ezért a célunk mindenképpen a minőségi, ásványi anyagokban bővelkedő zöldség és gyümölcs termesztése legyen.