Győr: döbbenetes ugrást produkáltak a panelek

Takács Adél, okleveles ingatlanszakértő saját ingatlanirodájának tapasztalatai alapján azt mondja, tavaly a pandémia miatt volt egy-két csendesebb hónap, de azóta folyamatosan nagyon erősen dübörög az ingatlanpiac, amely az árak permanens emelkedését jelenti. Rámutatott, számos befolyásoló tényező alakítja a körülményeket. Magyarországon jellemzően sok ukrán segédmunkás dolgozik az építőiparban, és közülük jó néhányan hazamentek a családjukhoz a háború hírére, vagy akár velük együtt tovább utaztak nyugatra.

Helyüket drágább magyar segédmunkások vehetik át – magyarázta, de rögtön kitért az euró árfolyam elszabadulására is: az építőanyagok egy jelentős része külföldről érkezik, a kivitelezőknek így többet kell fizetni értük, többe fog kerülni maga az építkezés is, tehát a négyzetméterárak nőnek – jegyezte meg. Tovább nehezíti a helyzetet, hogy a bankok emelik a kamatokat: ugyanazért a törlesztőrészletért kevesebb hitelösszeget kapunk, azaz a fizetésünk kevés lesz a nagyobb hitelösszeghez. Nehéz helyzetbe kerülnek ezáltal a vevők, hiszen mindenki addig tud nyújtózkodni, ameddig a takarója ér – fogalmazott.

Takács Adél úgy látja, az újépítésű ingatlanokra nagy az érdeklődés, de nem elsősorban az áruk, hanem a kedvezményes Zöld hitel vagy épp a családtámogatási hitelek miatt. Szerinte amíg meg tudják venni ezeket a fiatal családok, addig a használt lakások kicsit háttérbe szorulnak. A szakember kiemelte, a most megvásárolható újépítésű társasházi lakások többsége fűtéskészen 750.000 Ft/nm ártól kezdődik, de a frekventált helyen lévő, magas műszaki tartalommal rendelkező lakások négyzetméterára egymillió forint felett is megtalálható már a piacon.

A használt lakások tekintetében sem jobb a helyzet, az ingatlanszakértő azt mondja, az elmúlt három-négy hónapban döbbenetes ugrást produkáltak például a panelek árai. Míg decemberben egy 55 nm-es panellakás 28 millió forintért magas ár volt, addig márciusban ugyanazért 33 milliót is elkértek, és a szebb, felújított ingatlanok esetében meg is kapták érte. A téglaépítésűeknél értelemszerűen még magasabbak a négyzetméterárak, a közkedvelt városrészekben általában 700 ezer forint körül mozognak, de a jó állapotú, újabb lakások esetében 800 ezer és egymillió forint közötti összeget is elkérnek négyzetméterenként.

A kamatok emelése hozott némi változást a győri piacon április első napjaiban – hogy ez állandósul-e vagy csak pillanatnyi állapot, még nem lehet megjósolni. Azok az eladók, akik időhöz kötöttek az eladásuk terén ráébredtek arra, hogy vagy most korrigálják a túlárazott lakásaik árát, és lehetőséget adnak maguknak a gyorsabb eladásra – a vevőknek pedig a még elérhető hitellel a vásárlásra – vagy akár árulhatják ingatlanjukat hosszú hónapokig is. A hitelszakértők szerint a kamatok a jövőben egyértelműen felkúszhatnak 8-9%-ra is, és ezzel szűkülni fog az ingatlant vásárlók piaca. Mindezek miatt az ingatlanszakértő arra bíztatja a használt lakást venni készülőket, hogy ne riadjanak meg a meghirdetett áraktól, a tulajdonosok igazodnak a mindenkori piachoz – egyébként épp ezt tükrözik a magas ingatlanárak is – de akik valóban el szeretnék adni a lakásukat, mindig nyitottak a megegyezésre.

Takács Adél végül kitért arra is, nagyon sokan keresnek befektetésnek ingatlant, többségében 35-40 millió forintig. Hozzátette, nem lehet pontosan kategorizálni, hogy kik vásárolnak ilyen céllal, de jellemzően ez az az összeg, ami a rendelkezésére áll a befektetni vágyóknak, akik szeretnék olyan helyre tenni a pénzüket, ahol nem értéktelenedik el. Ha már itt tartunk, az ingatlanszakértő beszélt arról is, hogy az albérletek terén nincs változás, nagyjából a 2021-es árakon adják ki a lakásokat. Az ikerházak, családi házak lettek értékesebbek, mert akik megengedhetik maguknak, szívesen mennek a kertkapcsolatos ingatlanokba. Az összes többi albérlet ára beállt, emelkedni nem emelkedtek az elmúlt időszakban – zárta gondolatait.

Budapest: sokan ki fognak „árazódni” a piacról

A leginkább a főváros belső kerületeiben tevékenykedő Török Dávid, az Otthon Centrum ingatlanszakértője azt mondja, Budát és Pestet külön kell választani. Míg előbbiben az elmúlt egy évben mintegy tíz százalékkal nőttek az ingatlanárak, addig utóbbiban inkább a stagnálás jellemző. Szerinte Budán a legtöbb tulajdonos kivár az eladással a bizonytalan gazdasági helyzet miatt, illetve vannak, akik túlárazva kínálják ingatlanjukat. Pesten sok befektető vásárol, ők viszont most érezhetően más termékek felé fordultak, mert az elszálló ingatlanárak, illetve a csökkenő bérleti díjak miatt csak alacsonyabb hozamot tudtak volna realizálni.

A szakember ezen kívül rámutatott, emelkedtek a banki kamatok is, tavaly még három százalék körül is lehetett hitelt felvenni, most viszont öt százalék alatt már nem igen lehet hozzájutni, ami húszéves időtávban több milliós többletköltséget jelent. Tehát sokan ki fognak „árazódni” a piacról, hiszen minden második vevő hiteles – magyarázta. Beszélt arról is, rengeteg támogatás lejár idén, így a jövő attól függ, hogy ezek pótolva lesznek-e valamilyen formában. Ami biztosan látszik, hogy a bankbetét konkurenciája lesz az ingatlannak a kisbefektetőknél, hiszen míg utóbbi négy százalék hozamot ígér, addig előbbi esetében a várható hozam közelít a háromhoz, így aki nem akar kockáztatni, a bankot választja.

Török Dávid kiemelte, az látszik, hogy az újépítésű és a használt ingatlanok árait nézve az olló nyílik szét, azaz gyorsabban drágulnak az újak, mivel a Zöld hitel miatt nagyon keresetté váltak. Viszont a jelenlegi ötről, jövőre 27 százalékra emelkedik vissza a házépítésekhez köthető áfa, így valószínűleg csökkenni fog majd a beadott engedélyek száma. Ez azt jelenti, hogy a kisebb beruházók ki fognak esni, és a nagyok maradnak majd.

Az ingatlanszakértő beszélt arról is, Budapesten egymillió Ft/nm felett van az átlagára az újépítésű lakásoknak, de a belső kerületekben 1,1-1,2 millió Ft/nm alatt nem lehet hozzájuk jutni. Olyan pedig, ami még idén költözhető, a szűkebb kínálat mellett drágább. De a fővárosban részpiacok vannak, másként működnek az egyes kerületek Budán és Pesten is – hangsúlyozta.

Hozzátette, a használt lakások négyzetméterárai a következőképpen alakulnak: Budán kerületenként átlag 850 ezer és 1,1 millió forint között, míg a Belvárosban 650 ezer és 1,2 millió forint között, a külső pesti kerületekben pedig átlag 550-750 ezer forint körül alakulnak a téglalakások négyzetméterárai.

Az albérleti díjakkal kapcsolatban úgy fogalmazott, azok emelkedtek, mivel nagyon nagy a kereslet, szó szerint interjúztatják a kiadók a leendő bérlőket, és azokat választják, akiknek biztos állásuk van, rendezettebbek. Hozzátette, egy 30 négyzetméteres garzonért 120 ezret kérnek, de ez egy-két tízezer forinttal várhatóan még feljebb megy. A nappali és egy hálószobás lakások 150 – 200 ezer forint között mozognak, de a Duna-parton 250 ezer forint körül is van egy 50 nm-es lakás havi díja. A nappali + két hálószobás lakások 200-300 ezer forint között bérelhetők ki. Török Dávid arra számít, hogy ezek a díjak 10 százalékot még nőni fognak idén.

Miskolc: olcsóbb, de itt is nőttek az árak

Takács Alán, a miskolci Gamma Ingatlan értékbecslője szerint térségükben jelentősen megugrottak az ingatlanárak az elmúlt egy évben. Míg 2021 áprilisában átlagosan 250-280 ezer forint körül alakult egy családi ház négyzetmétere, addig idén ez már 300-400 ezer forint között van. A lakások esetében is ez a helyzet, az átlagos négyzetméterár itt is elérte a 300 ezer forintot, de a panelprogramban felújított lakásokért 350-400 ezret kérnek négyzetméterenként, sőt a csúcs már az 500 ezer Ft/nm. Hozzátette, a tégla és a panel átlagárában nincs különösebb eltérés, de fentiek a használt lakásokra vonatkoznak, az újakért akár 800 ezer forintot is fizethetünk négyzetméterenként, míg a családi házak esetében 600 ezer Ft/nm alatt nem lehet újépítésűt kapni.

Takács Alán azt mondja, a legtöbben a középkategóriás ingatlanokat keresik, lakások esetében 49-60 négyzetméterig, családi házaknál 80-150nm között. Ugyanakkor rámutatott, a pandémiával érkező válság óta óvatosabbak az emberek, jobban átgondolják azt is, éljenek-e a CSOK lehetőségével. Ezt érzi az idei év keresletén is, de arra számít, hogy miután nyáron véget ér a végrehajtási moratórium, és piacra kerülnek az olcsóbb, árveréses ingatlanok, változhat a helyzet.

Az ingatlan értékbecslő beszélt arról is, hogy 2020 tavasza előtt volt egy emelkedés az albérletárakban, de ez a vírushelyzetben megtorpant, és azóta stagnálás tapasztalható. A kiadó lakások közül azok, amelyek örökségként kerülnek új tulajdonba, rendszerint nem lesznek felújítva, így azok olcsóbban kelnek el, de az igényesebb, felújított albérleteket két-háromezer Ft/nm áron adják ki. Rámutatott, az az 55 nm-es, belváros közelében lévő panel, ami korábban 80-90 ezer forintba került havonta, most 120 ezer forint körül van, az általános azonban az, hogy a bérlők a százezer forint körüli albérleteket keresik.

A befektetésnek vásárolt ingatlanok kapcsán elmondta, a 2008-ban kezdődő válság idején nagyon beestek az árak, így akkor mindenki, akinek tartaléka volt, ebbe fektette a pénzét. Aztán ahogy az árak emelkedni kezdtek, megállt az érdeklődés. Most az a jellemző, hogy azok vásárolnak ilyen céllal, akik tehetősebbek, bőven van pénzük több ingatlanra is. Akiknek egy lakásra való megtakarításuk van, nem manőverezgetnek, inkább egyelőre a bankban tartják a pénzüket – jegyezte meg.

Balaton: Füred a legdrágább

Rajczi Erika, az Openhouse Balatonfüred Ingatlaniroda vezetője szerint egyértelműen Füreden keresnek a legtöbben ingatlant a Balaton északi partján, azután jön Csopak és Balatonalmádi, míg a második vonalban már az Alsóörs – Zánka – Keszthely térségben válogatnak az ügyfelek. Rámutatott, kétféle vásárlótípus van, az egyik az olcsóbban elérhető nyaralókat keresi, átlagosan 30-40, de maximum 60 millió forintért – őket Füred környékén kevésbé tudják kiszolgálni – a másik pedig a befektető, akik akár jóval magasabb árért is, leginkább építési telkeket keresnek most, akár Tihany környékén is, és lehetőleg a vízparton. Hozzátette, vannak kisebb megtakarítással rendelkező befektetők is, akik jellemzően egy-egy lakást vesznek, kiadási céllal.

Rajczi Erika beszélt arról is, a pandémia miatt sok helyen bevezetett home office lehetőségét nem vonták mindenhol vissza, így jellemző, hogy megjelentek azok is a piacon, akik lakhatási ingatlant vásárolnak, mert már mindegy honnan dolgoznak. A legnépszerűbbek a 60-80 négyzetméteres, két-három szobás lakások, házak.

A négyzetméterárakkal kapcsolatban úgy fogalmazott, azok igen változóan alakulnak, Füreden, Csopakon, Almádiban 650-680 ezer forintot kell fizetni négyzetméterenként a legolcsóbb ingatlanokért, míg a vízparti, jó állapotban lévő házak esetében akár 3,5-4 millió Ft/nm árral is lehet számolni. A legjellemzőbb azonban, hogy egy újépítésű ingatlan megáll 1,5-2 millió Ft/nm árnál, a 71-es főút felett fekvő házak pedig 800-900 ezer Ft/nm-ért mennek.

A szakember kiemelte azt is, 2021 decemberéig érezhető volt, hogy a CSOK, illetve a családtámogatott hitelek nagy szerepet játszanak a vásárlásokban, idén azonban ez már nem látszik, leginkább a készpénzes vásárlók jönnek, és óvatosabbak az emberek a hitelekkel – vélekedett.