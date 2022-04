Fontos a gyermek életében a jutalmazás, de a jutalommal óvatosan kell bánni – hangsúlyozza Benczéné Timár Irén tanácsadó szakpszichológus. A gyermek nagyon könnyen megtanulja, hogy csak akkor tesz meg valamit, ha jutalmazzák érte. A hétköznapok folyamán meg kell tartani azt, hogy nemcsak teljesítményhez kötötten érkezhet a jutalom, hanem érdemes néha megállni a mindennapokban is, és megjutalmazni magunkat, megünnepelni a helyzetet. A jutalmazásnak az örömszerzésről kell szólnia. „Értékellek, fontos vagy nekem” – ez a mondat legyen a vezérlő, ami független lehet a teljesítménytől.

Mi lehet a jutalom? A legkisebb dolgok is lehetnek azok, a közös játék, az együtt tevékenykedés, ám az állandó tárgyjutalom könnyen elvihet abba az irányba, hogy csak a tárgyaknak lesz értéke a gyermek számára. „A szülőknek azt szoktam mondani, időnként apróságokkal ünnepeljenek együtt, a közösen eltöltött idő, a közös játék, de az együttlét már önmagában is jutalom.” – tette hozzá a szakpszichológus. Sokszor hallani a gyerekektől azt a kérdést: Mit fogok kapni? Ebben az esetben a tárgy kap szerepet, az lesz a fontos, miközben a gyermekeknek nincs is kialakult értékfogalma, hiszen ők másként látják a tárgyi dolgokat, például nincsenek tisztában az árakkal.

Attól, hogy az iskolai eredményeket jutalmazzák a szülők, még nem biztos, hogy jobb lesz a bizonyítvány, és ekkor a szülőt is csalódás éri. Semmiképpen sem jó, ha gyermek teljesítményét a jutalom kilátásba helyezése motiválja. A szülő felelőssége, hogy mit tanít meg arról, mi is számít jutalomnak a gyermek számra. Benczéné Timár Irén szerint az egymással töltött plusz idő, az együtt ünneplés fontosabb, mint a tárgyi megerősítés. Ráadásul a szülő csalódott is lehet akkor, ha azt látja, hogy a gyerek nem örül a jutalomnak, így ebben az esetben mindketten csalódást élnek át, és elértéktelenedik maga a jutalom. A tárgyak csak átmenetileg adnak örömet, és egy ördögi körbe is bekerülhet a gyermek és szülő egyaránt, hiszen mindig jobb, szebb tárgyi jutalom szükséges majd az elismerés öröméhez. Ha az egyre nagyobb és drágább tárgyi világ a vigasztaló, szórakoztató, örömet adó szerepet tölti be, az csak pillanatnyilag hatékony, de egyfajta érzelmi nélkülözésre mutat rá, a mögötte megbúvó valódi igény kielégítetlen marad. Az érzelem kinyilvánítása, a harmonikus kapcsolat, a törődés a legnagyobb jutalom a gyermek számára, amit a szülőktől kaphat.