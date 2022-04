A tojás egyetemes szimbóluma az emberiségnek, kultusza az egész világon elterjedt. Jelképe az élet keletkezésének, a termékenységnek, az újjászületésnek – magyarázza Kóczánné Ács Szilvia, a Népművészet Ifjú Mestere, népi iparművész. A keresztény vallásban Jézus Krisztus kiontott vérének, a feltámadásban való hitnek a szimbóluma a piros tojás. Magyarországon avarkori sírokban is találtak festett tojásokat, Kínában kétezer éves múltra tekint vissza a tojásdíszítés, Európában i.sz. 320-ból van feljegyzés róla. A legősibb díszítési technika a viasszal írt, ez onnan eredhet, hogy nem állt rendelkezésre egész évben a tojás, de az elterjedt méhészkedésnek köszönhetően a meglévő tojást méhviasszal vonták be, így tudták tartósítani azt. A méhviasz ugyanis eltömíti a tojáshéj pórusait, így nem sérül, nem megy könnyen tönkre. Feltehetően ebből alakult ki a tojásdíszítés hagyománya is.

Ősi technikák

Három ősi technikája van a tojás díszítésének, az első és legelterjedtebb a viaszírásos, a második a karcolásos, ami azért is érdekes, mert azt férfiak készítették, a pásztorok dolga volt a karcolás. A harmadik pedig a levélrátétes technika, amit a másik kettőhöz képest kicsit nehezebb elsajátítani. A levélrátétes tojásról annyit jegyzett meg a tojásfestő, hogy jól erezett növény kell hozzá, amit tojásfehérjével kell bekenni, majd szorosan a tojás héjára kötni és úgy tenni festőlébe, amiben főzhetjük is egy kicsit a tojásokat.

Fotó: Kóczánné Ács Szilvia

Díszítési módok

A díszítési módoknál számtalan lehetőség kínálkozik, az óvodások, kisiskolások között nagyon népszerű a papírrátétes. Ismert még a márványozott, amelyet úgy készítenek, hogy hagymahéjat kötöznek a tojásra, festőlébe helyezik, majd a hagyma héját leveszik, újat kötnek rá másik helyen, és újra festik, így kapja meg jellegzetes márványos mintázatát. Egyszerűnek mondható még a faerezetű változat, a tojásokat úgy rakják festőlébe, hogy egyik felük szabadon marad, a festék széle nyomot hagy a tojás héján, majd naponta, félnaponta forgatják a lében, és faerezethez hasonló mintát ad a forgatás és száradás.

A viasszal írt tojásoknál hazánkban jellemző volt az egyszínű, főleg a piros, de többszínű írott tojások is elterjedtek főleg szlovák részen, vagy az erdélyi Sárközben. Érdekes az írott tojások tovább díszítése, az aranyozott változat, ahol az arany, mint a nap jelképe is megjelent. A megviaszolt tojást aranyporral kenték be, ami rátapadt, ez a módszer nagyon népszerű mind a mai napig, kisiskolások szeretik, könnyen elkészíthető és mutatós. A szlovákoknál találkozhatunk gombostűfejessel, amit színezett viasszal készítenek, osztrák és cseh területen a szalmarátétes is népszerű. Megemlíthetjük még a gyöngyrátétest és a patkolt változatot, ezek mellett Mezőkövesden és Kalocsán elterjedt az ottani népművészeti mintákkal pingált tojás. A sötétbarnás színű tojáshéjnál nagyon jó díszítési technika a maratás, írókával felvisszük rá a viaszt, majd ecetes vízbe tesszük és az ecet gyönyörűen lemarja a héj barnaságát, a viasz letörlése után szép mintájú darabot kapunk. A legmodernebb technika az áttört tojás, amit magas fordulatszámú géppel fúrnak ki, és a keményebb héjú tojásfajtákat választják inkább hozzá, a kacsa, a lúd a leginkább megfelelő, de hazánkban is lehet már kapni strucc, emu vagy nandu tojását, amiből csodás áttört változatok készíthetők. Sok helyen készítenek csipkés rátétet húsvétra, ma már rengeteg változat kapható, de próbálkozni is lehet bármelyik technikával.

Fotó: Kóczánné Ács Szilvia

Előkészítéskor zsírtalanítás

A festésnél nagyon fontos a tojások előkészítése, azokat zsírtalanítani kell, erre megfelelő a mosogatószer, de ecetet ne használjunk, mert megmarja a felületét, megbontja a héját – hívja fel a figyelmet a népi iparművész. Kezdőknek ajánlott előzőleg megfőzni a tojást, a gyakorlott festők a kifújt tojással is jól tudnak bánni.

Fotó: Kóczánné Ács Szilvia

Írókázáshoz méhviasz

A viaszoláshoz szükség van egy írókára, ami egy fanyélbe helyezett rézcsőből áll. Forró méhviaszba kell mártogatni, és azzal kell megírni a héjat, mindig merőleges tartva a tojásra, mert a vékony átmérőjű csőből akkor nem folyik ki a viasz. Amit megírunk, az lesz a minta, azt a festőlé nem fogja be. A viaszolás után langyos vagy hideg festőlébe kell rakni, és egy nap száradás után másnap melegíteni kell a tojást, az iparművész gázláng fölé tartja, amikor megolvadt rajta a viasz, finom kendővel áttörli a tojást, ami így egy nagyon szép natúr színt kap, és a viasz alól előjön a megrajzolt minta. Az írókázáshoz a méhészeknél kapható méhviaszt használjuk, a hagyományos gyertyaviasz nem ajánlott, nehezebb bánni vele és átlátszó is.

Festőanyagok növényekből

Ha biztosra szeretnénk menni, akkor a boltokban kapható festékekből válasszunk, és az elkészítésnél az utasítás szerint járjunk el. Bár nagyon kedveltek és elterjedtek a növényi eredetű festőanyagok is, de elég nehéz velük dolgozni és különféle adalékanyagok kellenek hozzájuk. A legismertebb a vöröshagyma héja, amitől barna lesz a szín, a lilahagymától szép sötétbordó, a petrezselyemtől és a spenóttól zöld, a fűtől sárga, a vadkörtétől fekete, a gyermekláncfűtől barna, a vérehulló fecskefűtől sötétbarna, a vöröskáposzta leveléből pedig kék színt érhetünk el.

Fotó: Kóczánné Ács Szilvia

Motívumok és szimbólumok

A motívumokról annyit tett hozzá a népi iparművész, hogy általában vallási szimbólumot tettek a tojásra, van, ahol állati testrészt vagy emberi kezet festettek baj és rontás ellen, a pöttyözött a csillagos eget, a növények a fizikai fejlődést, a tölgylevél a kitartást, a szívósságot, a tulipán a nőt, a szív a férfit, az ekevas és gereblye pedig a földművelést és állattenyésztést szimbolizálta.

Fotó: Kóczánné Ács Szilvia

A színek üzenetet hordoznak

A színek is beszédesek voltak, Magyarországon leginkább elterjedt a piros tojás volt, de készítettek más színűeket is. Ha a lányos háznál a fiú pirosat kapott, akkor szívesen látták, ha zöldet, akkor reménykedhetett, a kék a közömbösség színe volt, míg a sárgát annak adták, akit nem láttak szívesen. Ha valaki kifújt és homokkal töltött tojást kapott, az a teljes elutasítást jelentette.

Fotó: Kóczánné Ács Szilvia

A népi iparművész kedvencei

Kóczánné Ács Szilvia, a Népművészet Ifjú Mestere, népi iparművész 15 éves korában barátnőjével készített először kalocsai mintájú hímes tojást, majd népművész szakkörbe járt, ahol Hopp Erzsébettől ismert tojásfestőtől sajátította el a tojásbatikolás módszerét. 1984-ben a Népművészet ifjú mestere lett, 1990-ben megkapta a népi iparművész címet. Tojásremekeit kiállításokon is láthattuk, készít pályamunkákat is, ugyanakkor ma már egyre inkább a megszerzett tudását szeretné továbbadni, azt mondja, mindenhová elmegy, ahová hívják, hogy népszerűsítse a tojásfestési technikákat. Örömmel tapasztalja, hogy van rá fogadókészség, egyre több fiatal, és nem csak lányok, fiúk is érdeklődnek és készítenek szebbnél-szebb hímes tojásokat. Ő maga írókával fest, kedveli a rábaközi madaras mintákat, nagy kedvence a kékfestő tojás, az eredeti batikolt technika és főleg lúdtojásból készít áttört tojásokat is.