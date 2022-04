Szent Pál apostol fogalmaz úgy: „Ha pedig Krisztus nem támadt fel, nincs értelme a mi tanításunknak, és nincs értelme a ti hiteteknek sem”. A bűn és a halál legyőzése a legfontosabb számunkra, hiszen azzal váltott meg minket Krisztus, és ezáltal van lehetőségünk, hogy földi életünkben a bűntől megszabaduljunk és Isten országába, az örök életbe eljuthassunk. Horváth Zoltán, az Avilai Nagy Szent Teréz Plébánia protonotárius kanonokja, esperese elmondta, éppen ezért nagy ünnepélyességgel üli meg a keresztény egyház a húsvéti ünnepeket, amelyre a nagyböjttel készülünk fel, amelynek utolsó hete a nagyhét, virágvasárnaptól indul és a húsvéti szent három nappal folytatódik (nagycsütörtök, nagypéntek és nagyszombat), majd húsvétvasárnappal zárul.

Virágvasárnap drámája

A virágvasárnap vagy más néven pálmavasárnap mutat rá arra, hogy Jézust Jeruzsálemben úgy fogadták, mint a Messiást, pálmaágakkal üdvözölte a hozsannázó tömeg. Ekkor olvassák fel vagy éneklik meg a templomokban a Passió történetét, amely virágvasárnap drámája is egyben, hiszen néhány nap elteltével ugyanaz a korábban ünneplő tömeg követeli Jézus kereszthalálát.

Nagycsütörtök csendes imádsága

Nagycsütörtökön az utolsó vacsorára emlékezünk, Jézus a zsidó vacsorát elfogyasztja a 12 apostol társaságában, megmossa a tanítványainak a lábát, amellyel a szolgáló szeretet gyakorlására hívja őket, hiszen a mások életéért végzett szolgáló szeretet a keresztény emberi élet kiteljesítője. Ezen a vacsorán mondja el, hogy a kenyér az ő teste, a bor az ő vére, amelyet fel fog áldozni a világ életéért, az emberiség bűnéért, azt kérte, a kenyérrel és a borral rá emlékezzünk majd, azzal a templomokban a mai napig is az utolsó vacsorát jelenítjük meg. A nagycsütörtök Krisztusnak az Olajfák-hegyén történt elfogatását is idézi emlékezetünkbe. Az esperes beszélt arról is, hogy a vacsora utáni vívódásában a Gecsemáné-kertben Jézus emberi és isteni vonása jelenik meg, tudja-e, merje-e vállalni a szenvedést, ugyanakkor teljesen aláveti magát a mennyei Atya akaratának, akkor is, ha fél a szenvedéstől és a haláltól. Nagycsütörtök estéjén a virrasztás idején csendes imádság zajlik Jézussal a templomokban, elhallgatnak a templomok harangjai is, legközelebb csak nagyszombat éjszakáján szólalnak meg.

Nagypénteken csonka mise

Nagypéntek Krisztus Pilátus általi halálra ítélésének, megostorozásának és kereszthalálának a napja. A templomokban a Passióra emlékeznek, elhangzik Szent János evangéliumából Jézus szenvedéstörténete, az azt követő mise azonban csonka, hiányzik az utolsó vacsora megünneplése, helyette az egyház felmutatja Krisztus keresztjét, az áldozatot, amelyet a hívek a kereszt előtt személyesen köszönnek meg. Ezután Jézus sírját készítik el, ahová szobor alakjában a testét elhelyezik, azaz megjelenítik a templomban azt, ami az evangéliumban történt.

Nagyszombat a csend napja, Jézus a sírban fekszik, az Újszövetség szerint – pénteki keresztre feszítése után – a harmadik napon, vasárnap hajnalán feltámadt. Krisztus kereszthalálával nem szabadította meg a világot a szenvedéstől, de megváltotta minden ember bűnét, feltámadásával pedig győzelmet aratott a halál felett.

A legnagyobb ünnepélyesség

Horváth Zoltán hozzátette, a templomokban a legnagyobb ünnepélyességgel emlékeznek a feltámadásra, nagyszombat este körmenetet tartanak a mise végén, ezzel „hirdetik a világnak”, hogy feltámadt Krisztus. A szombat esti misét vasárnap vigíliájának nevezik, húsvét vigíliája az év legszebb, egyben a legbonyolultabb, öt részből álló szertartása, ahol a pap fehér öltözékben misézik. Emellett főleg vidéken szokás hajnalban a temetőbe elmenni és Jézust keresni, majd megtalálni őt egy üres kápolnában.

Békesség, igazság és szeretet

Jézus feltámadása után, amikor megjelenik apostolainak, köszönti őket és azt mondja: „Békesség nektek, én vagyok, ne féljetek!” Az esperes szerint pontosan kifejezi e néhány szó, mit is hozott el nekünk a Megváltó a feltámadásával: az Isten és ember közötti békességet. A bűn által elveszítettük a paradicsomi állapotot, Jézus ebből a bűnből megváltott bennünket, és helyreállította a békességet ember és Isten között, Isten visszafogad bennünket gyermekének. „Az én békémet adom nektek”, mondja Jézus, ebből fakadóan ti is békében éljetek egymással. Minden békétlenség, minden harag, ellentét, és gyűlölködés, zavargás és háború nem az Istentől való. A gonosz lélek a mi ellenségünk, aminek célja, hogy békétlenség legyen az emberek között, bebizonyítsa azt, hogy Jézus nem tudta elhozni mégsem a békét közénk. A húsvét legfontosabb üzenete, hogy nem a gonosz lélek győzött, Jézus győzte le a halált, feltámadt és új, örök életet adott nekünk. A hívő ember számára bizonyossággá válik, hogy minden gonoszság felett Jézus fog győzedelmeskedni az ő békéjével. „Legyőzötten győz” Krisztus, bár a kereszten úgy tűnik, hogy megtörték, de a feltámadásával végül ő győzött, a gyűlölködés felett a békesség és jóság emelkedik felül. Szent János evangéliumában olvashatjuk: „Bízzatok, én legyőztem a világot!” Jézus ezzel azt üzeni, nem kell félnetek semmitől és senkitől, én már legyőztem a gonosz erőket, bennem kell bíznotok és velem ti is győzni fogtok. Az igazságé és a szereteté mindig az utolsó szó.

Szimbólumok: tojás, nyúl és locsolás. Különlegesség a keresztény húsvétban a tojás, mint a halálból fakadó új élet szimbóluma, ahogy a tojásban lévő új életet is egy mészfal zárja el, a kősír is a halálból feltámadt Krisztus rejti, feltámadása az örök élet kezdetét szimbolizálja a mi számunkra is. A pogány jelkép, a nyúl, mint a legszaporább állat is összekapcsolódik a kereszténységgel, hiszen húsvétkor keresztelések vannak, a krisztusivá vált emberek újjászületnek, új életet kapnak a keresztnél. Horváth Zoltán elmondta azt is, az egyháznak hivatása „újjászülni” a keresztség szentsége által, Jézus kereszthalála és feltámadása által az embereket az új krisztusi örök életre. A húsvéthétfői locsolásnak is megtaláljuk az eredetét a vallásban. Amit az emberek láttak a templomban, hogy megkeresztelték a nagyböjtben felkészülteket, annak megjelenítése a szertartásban a vízzel való leöntés, amit aztán ők is alkalmaztak az életükben. A locsolás idővel átalakult, az asszonyok, lányok kapják azt, és nem csak vízzel, hanem illattal is. Ennek magyarázata onnan ered, hogy húsvét vasárnap nem az apostolok, hanem az asszonyok mentek Jézus sírjához, hogy lemossák, és illatos olajjal kenjék meg a meghalt testét. Az asszonyok bátorságát és tanúbizonyságát mutatja, hogy nem féltek, szerették Krisztust, az illattal, a vízzel locsolás egyfajta tisztelet a nők bátorsága, tanúbizonysága előtt.

A húsvéti ünnepkör. A szent előkészületi időt, a nagyböjtöt a húsvéti ünnepek (virágvasárnap, nagyhét, húsvéti szent háromnap) követik, majd a húsvéti ünnepkör a pünkösddel zárul. A húsvéttól a pünkösdvasárnapig tartó időszakot húsvéti időnek, a virágvasárnaptól nagyszombatig tartó napokat húsvét hetének nevezik.