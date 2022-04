Autónk abroncsai összesen négytenyérnyi felületen kell, hogy megfeleljenek az irányítás, fékezés, sebességváltozás és a teherhordás minden erőhatásának a talaj, az úttest felületén. A megfelelő tapadásnak azonban vannak kritériumai - ismertette Fekete Zoltán, a Gyárvárosi Gumiszerviz és a GyőriGumi webáruház tulajdonosa. Jó irányíthatóság, rugalmasság, tapadás, profilmélység, teherbírás, alacsony zaj- és gördülési ellenállás, rövid fékút csúszós úton jellemzi a jó minőségű és jó állapotú abroncsokat.

A gumiváltás időpontja

Nyári gumi a gyártók és szakemberek szerint a bűvösnek mondott 7 Celsius-fok átlaghőmérséklet felett kell. Ez a gumiváltás határvonala. Elsőként figyeljünk arra, hogy ez átlaghőmérséklet, és ezt tartósan kell értelmezni. Sokan már március közepén lecserélik a gumikat, figyelmen kívül hagyva a lehetséges áprilisi fagyokat. A magasabban fekvő régiókban élőket még akár egy kis havazás is meglepheti ilyenkor. Ne csak a nappali csúcshőmérsékletre fókuszáljunk! Vegyük figyelembe a változékony tavaszi időjárással együtt járó reggeli fagyokat, hiszen megcsúszásos, akár fékezési balesettel szembesülhetünk a reggeli órákban. A külföldön munkavállalóknak vagy külföldre utazóknak figyelmet kell fordítani arra, hogy néhány szomszédos országban meddig kötelező a téligumik használata. Az első tavaszi napok beköszöntése még nem ok arra, hogy rohanjunk a gumishoz.

Az elhalasztott gumicsere veszélyei

A téli gumiabroncs használata a nyári nagy melegekben egyáltalán nem biztonságos. A felmelegedett aszfalton a téli gumik lágyabb összetételüknél és mintázatuknál fogva hajlamosabbak a gyorsabb kopásra, mint az adott évszaknak megfelelő nyári abroncsok. Kánikulai napokon - amiből egyre több jut számunkra az elmúlt években - a téligumi lamellái deformálódnak, kitöredeznek vagy az abroncs véglegesen károsodhat. Nyáron a téligumikkal szerelt vagy fenthagyott téligumis autó fékútja, fogyasztása és zajszintje megnő, és az autó stabilitása sokat csökken. Egyáltalán nem jó ötlet, ha a kopott téli gumira azt mondjuk, jó ez még a nyáron, mivel a kopott gumi mintázatmélysége komoly veszélyforrás lehet egy eső áztatta úton. Egyesek azt hiszik, hogy így spórolhatnak, akár csak az átszerelés költségére gondolva. A valóságban közel sem így van, és ráadásul még veszélyes is. Amit megspórolnak az elhalasztott abroncscserén, annak többszörösét fizethetik ki, akár egy kisebb koccanás esetén is. Autóbiztosításnál és főleg a kárrendezésnél akár feltétel is lehet az évszaknak megfelelő gumik használata.

A kopás mértéke

Meddig használjuk a téli és nyári gumit? Fekete Zoltán humorosan annyit mondott, egyszerű a válasz, a nyárit télig a télit nyárig. Árérzékeny országként az autósok a lehető legkésőbb szeretik lecseréltetni a nyári gumikat, illetve újakat vásárolni, újabbra cserélni. A gumiabroncsokat az európai unió területén csak addig lehet közúti forgalomban használni, amíg a futófelület minta árkainak magassága eléri az 1,6 milliméteres magasságot.

Az 1,6 milliméteres kopás szintet a futófelület fő árkaiba elhelyezett kis kitüremkedések is jelzik, ezek kb. 25-30 centiméter távolságra vannak egymástól. Igazából még mérőeszköz sem kell, hogy lássuk, a gumi alkalmas-e a közlekedésre vagy sem. Az abroncsokat kötelezően le kell cserélni, ha a futófelület egy szintbe kopik ezekkel a jelzésekkel. Fekete Zoltán hangsúlyozta, a nyári gumikat, a mintaárkok 3-4 milliméteres mélységének elérésekor ajánlatos lecserélni, mert az abroncsok már nem tudják azt a vízkiszorítást nyújtani, ami elvárható lenne tőlük. Ez fokozottan ajánlott a szélesebb, peresebb gumiknál! Téli guminál ezt a minimális profilmélységet a gyártók minimum 4 mm-re határolják be.

Szempontok a választáshoz

Az eltérő használati körülmények más és más ár-érték arányú és tulajdonságú abroncsokat igényelnek. Aki átlagosan havonta háromszor vagy többször tankolja tele autóját üzemanyaggal, illetve nagy teljesítményű autója van, akkor a prémium abroncs javasolt. Ajánlott a minőségi középkategóriás abroncs azoknak, akik átlagosan havonta kétszer tankolnak vagy akár hosszabb utakba is belevágnak. Az átlagosan havonta vagy kevesebbszer tankolóknak pedig a gazdaságos nyári abroncsokat, vagy akár a négyévszakos gumiszettet ajánlják. Vásárlás előtt érdemes tájékozódni, hogy a kiválasztott nyári guminak mekkora a zajszintje, milyen a komfortérzete, hogyan teljesít menet közben. A hatalmas nyári abroncs kínálatából nehéz kiválasztani az ideálisat, de a gumiszervizekben segítenek a vásárlóknak, hogy a megfelelő gumiabroncs kerülhessen az autóra.