Míg korábban az állatorvosok csak olyan kutyák esetében találkoztak szívférgességgel, amelyek valamelyik déli országban nyaraltak a gazdájukkal, addig 2010 óta nálunk is egyre gyakrabban fordul elő ez a betegség. Először a déli megyékben jelent meg, ahol - különösen a nyári hónapokban - négy-öt éve mindennapossá vált, majd az utóbbi időben Észak-Nyugat-Magyarországon is egyre gyakoribb lett: hetente derül ki, hogy a szakemberhez vitt kutyusok panaszait fonálféreg okozza – mondta érdeklődésünkre dr. Barabás Lívia, a győri Neo-Vet Állatorvosi Rendelő munkatársa. Hozzátette, annak idején csak egy bizonyos szúnyoghoz volt köthető a betegséget okozó parazita terjesztése, ma viszont már a nálunk élő, „klasszikus” szúnyogfajok is hordozzák.



Tünetek akár évek múlva



A szívférgesség meglehetősen alattomos betegség, a kórt terjesztő szúnyog csípése után ugyanis hónapok vagy akár évek is eltelhetnek, amíg megjelennek az első tünetek. A folyamat a következőképpen zajlik: a szúnyog megcsíp egy szívférges állatot, és a vérrel együtt magába szívja a féreglárvákat, az úgy nevezett mikrofiláriákat is. Ezek mint köztesgazdában, néhány hétig a szúnyogban fejlődnek, amely a következő csípéskor a nyálával beleöklendezi a megszúrt kutya vérébe őket. Ott a következő hónapokban a lárvák továbbnőnek, és elkezdődik hat-kilenc hónapig tartó vándorlásuk a szövetekben, közben károsítva az érfalat, a tüdőszövetet, majd bekerülnek a tüdőartériába, onnan pedig a szívbe – magyarázta dr. Barabás Lívia. Az állatorvos rámutatott, ebben az időszakban szűréssel igazából ki sem tudják mutatni a fertőzést, a kutya általában akkor kerül orvoshoz, amikor megjelennek az első tünetek, azaz a négylábú fáradékony lesz, egy egyszerű séta is megterhelővé válik számára, köhögni kezd, és ez a köhögés egyre erősödik, végül vérrel párosul. A betegség súlyos stádiumában jellegzetesen rendellenes szívhang is jellemző, illetve ödémás problémák, hasvízkór alakulnak ki, vagy hirtelen elhullás is előfordulhat.

Műtét során a beteg kutyából kinyert fonálféreg.

Forrás: Dreamstime



Arzéntartalmú injekcióval gyógyítanak



A szívférgesség kezelését nagyban meghatározza, hogy a kutya milyen fajta, milyen korú, milyen fokú a fertőzés, és hogy mik a gazdi anyagi lehetőségei – mondta a szakember. A legsúlyosabb esetekben lényegében csak műtéti lehetőség segíthet, amikor egy speciális katéterrel bemennek a szívbe, és egy kis fogóval fizikálisan eltávolítják a férgek nagy részét, majd pedig egy hosszú gyógyszeres kezelést kap az állat. Dr. Barabás Lívia szerint azonban ezt a műtétet csak egy-két helyen végzik az országban, és több száz ezer forintba kerül, amit nem mindenki engedhet meg magának.

Kevésbé súlyos esetekben alkalmazzák a több hónapos melarzomin injekciókúrát, amely során altatásban egy speciális arzéntartalmú gyógyszert juttatnak a kutyába. Ennek hatására a megölt férgek néhány hónap alatt elbomlanak annak szervezetében. Ez alatt viszont szigorú mozgáskorlátozás van előírva a négylábúnak, hiszen a terhelés veszélyezteti a kezelés sikerességét. Ezzel a módszerrel egy nem túl előrehaladott stádiumú betegség jól gyógyítható – jegyezte meg az állatorvos.

A harmadik esetben évekig is eltarthat a kezelés, nem véletlenül hívják „slow kill”-nek azaz „lassú ölésnek” azt. Ennek lényege, hogy gyógyszerekkel elpusztítják a lárvaalakokat, azaz megakadályozzák a féreg szaporodását. De mivel a felnőtt fonálférgeket csak minimálisan képesek károsítani, ezért meg kell várni, míg azok maguktól elpusztulnak. Ez a módszer ugyan relatív olcsónak számít, az a hátránya, hogy a kutya közben folyamatosan romló állapotba kerül, illetve hogy az évek alatt kialakulhat a gyógyszerekkel szembeni rezisztencia.



Megelőzés, de nem mindegy hogyan



Dr. Barabás Lívia kiemelte, a legjobb, ha megelőzzük a bajt, hiszen az egész éven át tartó, folyamatos védekezés sokkal egyszerűbb, biztonságosabb és gazdaságosabb, mint a gyógykezelés. Azt javasolja, hogy hat-nyolc hetes kortól folyamatosan védjük kutyáinkat a parazita ellen tablettás készítményeket adva kedvenceinknek. Ezek általában kullancs és bolha ellen is hatásosak, így jók a kullancs által terjesztett babézia távoltartására is. Ez a módszer egészíthető ki a nyári hónapokban valamilyen szúnyogtávoltartó nyakörvvel vagy bőrre csepegtethető készítményekkel. Az állatorvos ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a hat hónapnál idősebb kutyákat célszerű a megelőző tabletták szedésének megkezdése előtt megvizsgálni, hogy nem fertőződtek-e már meg szívférgességgel. Ha ugyanis igen, és úgy kap gyógyszert a négylábú, akkor a hirtelen millió számra elpusztuló mikrofiláriáktól azonnal elpusztulhat!

A szakember megjegyezte azt is, bár elméletben a macskákra is lehet veszélyes a szívférgesség, leginkább mégis kutyákban fordul elő.