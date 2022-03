Akár napokra, esetleg hétvégékre tervezzük a túránkat, az egyik legfontosabb felszerelés a jó lábbeli. A több kilométeres táv megtételéhez sajnos nem lehet elégszer hangsúlyozni az örök szabályt, miszerint vadonatúj, betöretlen lábbeliben nem indulunk el, mert megkeseríti az élményt, a fájdalom miatt elmarad a túrázás során átélhető testi-lelki feltöltődés – mutat rá Gere Gergő, a Bakancskoptató blog szerzője. Csak okosan a pakolással! Ne essünk végletekbe a csomagolásnál, a térkép az első, amit semmiképpen ne hagyjunk otthon, de ma már rengeteg letölthető applikáció segít a tájékozódásban. Utunk során hasznos kiegészítő lehet a túrabot. Az ideális túrazokni gyorsan száradó, jól lélegző alapanyagból készül, rugalmas és varrás nélküli kialakítású a legjobb választás. Alapvető elsősegély-felszerelést is csomagoljunk a bőrfelszíni sérülések vagy kullancs esetére, a fényvédő krém, ajakápoló, a sapka, évszaktól függően sál és napszemüveg is a kényelmünket szolgálja. Vízvételi források, lassan felszívódó élelmiszerek Folyadékról, élelemről gondoskodnunk kell az indulás előtt. A napi folyadékfogyasztásunk legalább másfélszeresét tegyük a hátizsákunkba, mellette izotóniás italt, szőlőcukrot sem árt a csomagolandók közé tenni. Mindenképpen tájékozódjunk a vízvételi forrásokról, a kozkutak.hu oldalon nem csak az élő forrásokat és működő „kék kutakat” találhatjuk, de az évszaknak megfelelő hasznos információk is fenn vannak. A felhasznált fizikai energiát lassan felszívódó élelmiszerekkel, magnéziummal és kalciummal tudjuk a legjobban pótolni. Gázfőző, láboska, tűzgyújtási eszköz is szükséges, az étkezéshez konzerveket vagy a dehidratált, porított, iofilizált ételeket részesítsük előnyben. Forró víz hozzáadásával kalóriamennyiségben elegendő egytálételt kapunk belőlük, ráadásul kicsik és könnyű kiszerelésűek. Gere Gergő szívesen fogyaszt aszalványokat, kedvence a banánchips, gyümölcsként a banán, tapasztalata szerint az alma inkább szomjúságfokozó. Sokan magvakkal dúsított vagy teljes kiőrlésű termékeket fogyasztanak, az energia- vagy müzliszeletek táplálóak és kis helyen elférnek. Többnapos túra esetén hasznos a termosz, amely a hőt jól tartja, és fel is tölthető menet közben. Egy több funkciós svájci bicska, a powerbank, a telefontöltésre alkalmas külső akkumulátor vagy hordozható töltő okostelefonokhoz ne maradjon otthon. Ha eltévedtünk, ránk esteledett, vagy ha balesetet szenvedtünk, hasznos a vészriasztó fáklya, fejlámpa, elemlámpa, természetesen tartalék elemmel, hogy lássunk és lássanak. Esőkabát mindig legyen nálunk, nincs annál rosszabb, mint bőrig ázva bandukolni, és a hátizsákra is kapható már esővédő. A hálózsákban nem kell fázni, sem izzadni Két- vagy háromnapos túra esetén 8-12 kg közötti súlynál ne vigyünk többet magunkkal, az ésszerűen összeállított váltóruházat mellett könnyű sátor, polifon és hálózsák szükséges. Ebben az esetben számoljunk a napközben hátunkon viselt extra súllyal, és hálózsákunk komfortzónája illeszkedjen a várható legalacsonyabb hőmérsékletekhez. Ha nem cipelnénk magunkkal a sátrat és derékaljat, keressünk turistaszállásokat, tervezzük meg előre azt is, hogy melyik este, hol szállunk meg. Ha turistaszálláson töltjük az éjszakát, akkor jó szolgálatot tesz a saját törülköző és a vékony szobapapucs a tisztálkodószerek mellé csomagolva, egy 10-15 Celsius-fok körüli komfortzónás (nyári) hálózsákra van szükségünk még. Kinnalvós élmény Gere Gergő a kinn alváshoz a sátor helyett függőágyat használ, a túrázásain többször mínusz két Celsius-fokban is kinn tölti az éjszakát. Hozzátette, sokan a tapasztalatlanságukból adódóan nem a megfelelő felszerelést vásárolják és viszik magukkal, az emiatti kellemetlenségek miatt elmegy a kedvük a többnapos túrázástól. A hálózsákot sem mindegy, hogyan használjuk, vannak, akik teljes ruházatban fekszenek bele, ami megakadályozza a test hőjének leadását. A hálózsákot a test hője fűti fel, így teljes ruházatban vagy fáznak benne, vagy leizzadnak az éjszaka folyamán. A legjobb alsóneműben vagy könnyű pamut aláöltözetben belefeküdni, ami jól átengedi a testhőt. A hálózsákon feltüntetett adatok mutatják, hogy milyen hőmérsékletre ajánlott, minél sűrűbb szövésű, annál jobban szigetel. A polifon a melegebb időszakban jó, a felfújható kompakt derékalj - ami egy kis matrac a valóságban és minél jobban felemelkedik a földről, annál jobban szigetel - jó választás hidegebb időben. Gere Gergő kiemelte azt is, a legközelebbi rokonnak, ismerősnek szóljunk, hová megyünk, honnan tudunk jelentkezni, mikor és meddig tervezzük a túrát, az értesíthető személy(ek) és a tájegységhez tartozó hegyimentők telefonszáma legyen nálunk. Bátran induljunk útnak, a túrázás testi-lelki feltöltődést nyújtó kikapcsolódás, a természet közelsége páratlan élményeket rejt mindenki számára, ha tudatosan felkészülünk a felfedezésére. Keretes Ruházat és igénybe vett lábak A lábaink vannak kitéve a legnagyobb „igénybevételnek”, ezért a megfelelő lábbeli megválasztása elengedhetetlen. A túracipő a legjobb viselet, sziklásabb útvonalon a túrabakancs a jó választás. Strapabíró, jól szellőző túranadrágot viseljünk, amiben kényelmesen tudunk mozogni, előnyös a hosszú változat. A felső ruházatnál pedig a legjobb szolgálatot teszik a technikai vagy merinó pólók az izzadság ellen. Alapvető szabály a réteges öltözködés és mindenképpen a szellős, könnyen száradó darabokat részesítsük előnyben. Keretes Reálisan számolva… Egy felnőtt, hátizsákkal a hátán átlagosan 4 kilométert tesz meg óránként. Ha valamilyen oknál fogva letérünk a járt útról, számoljunk inkább 1-2 km/óra tempóval. Ha sok emelkedő van a napi szakaszban, vagy az már a második, harmadik napunk, adjunk a célhoz érkezési időhöz még 2-3 órát.