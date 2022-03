Miért alkalmazkodjunk a Hold állásához?



A Hold Földre gyakorolt hatásáról már régóta megbizonyosodhattunk, hiszen az ár-apály jelenséget is ez okozza. Maria Thun, német agronómus a biodinamikus mezőgazdasági módszer megismerése után, 1952-ben kezdte komolyan tanulmányozni a kozmikus erőknek az időjárásra és a növények fejlődésére gyakorolt hatását. Kutatásai alapján kifejlesztett egy olyan módszert, amely jelentősen megnövelheti a növények terméshozamát és minőségét. Ahogy a Hold áthalad az állatöv 12 régióján a 27,3 napos Föld körüli útján, az éppen aktuális jegy hatását érvényesíti. Az őselemek a növények különböző rendszereire hatnak serkentőleg.



Ujhelyy Károly hobbikertész, a Kertszövetség országos elnökségének tagja szerint, ha ezeket az impulzusokat figyelembe vesszük a növényekkel végzett munkánk során (vetés, ápolás, betakarítás, tartósítás stb.), sokat tehetünk azok egészséges fejlődéséért. De azért ne várjunk tőle csodát, ha közben vegyszerekkel, műtrágyákkal tömjük tele a növényeinket. A kíméletes növényvédelem, a talajélet megfelelő működtetése, és a holdfázisok figyelembe vétele együttesen segítik a növények kedvező fejlődését.

Csillagképhez igazodva - Maria Thun szerint a talaj megmunkálása révén a kozmikus impulzusok átvihetők a talajba. A vetést és a későbbi gondozási, betakarítási munkákat, azokon a napokon kell elvégezni, amelyek az adott növénytípusnak felelnek meg aszerint, hogy a Hold melyik csillagképben van. A föld jegyű (Bika, Szűz, Bak) csillagképben a gyökérzöldségekét: hónapos retek, répa, cékla, zeller, krumpli, hagyma. Ezek a gyökérnapok. A vízjegyű (Rák, Skorpió, Halak) csillagképben a levélzöldségekét: káposztafélék, saláták, spenót, petrezselyem, édeskömény és a gyep. Ezek a levélnapok. A levegő jegyű (Ikrek, Mérleg, Vízöntő) csillagképben a virágjukért termesztett növényekét: virágok, hagymás virágok, gyógy­ és fűszernövények, karfiol, brokkoli. Ezek a virágnapok. A tűz jegyű (Kos, Oroszlán, Nyilas) csillagképben a termésükért nevelt növényekét: bab, borsó, kukorica, paradicsom, paprika, tök, uborka, gyümölcsök, gabonafélék. Ezek a termésnapok.



Alapszabályok



A hobbikertész beszélt az alapszabályokról is. Mindig csak „leszálló hold idején vetünk”. (Ikrektől a Nyilasig) Ezen belül, a „szabadföldi gyökérzöldségeket, fogyó Holdnál”, a „föld felett termőket, növő Holdnál”. De kivételt is említ: a salátát fogyó Holdnál vessük, hogy ne fusson magszárba.



Újhelyy Károly tapasztalatait is megosztotta a holdnaptár szerinti növénytermesztésről, mivel már sok éve a holdfázis szerint vet, sőt a metszést is ehhez igazítja. Szerinte könnyen meggyőződhet bárki a holdnaptár működéséről, ha a szőlőt „leszálló és fogyó” fázisban metszi. Ilyenkor a nedvek kevésbé áramlanak felfelé és a vágási felületen nem csordul ki a vesszőből a víz. De a kevésbé növő csemetefánál is alkalmazhatjuk a Hold befolyását, például a gyógymetszést. Megfigyelése alapján a fogyó-hold utolsó fázisában, az újhold előtti napon visszametszett fa csúcsa, a növekvő hold hatására intenzívebben indul fejlődésnek.



Vetési naptár - Magyarországon először 1985-ben jelent meg a Vetési naptár. Dr. Mezei Ottóné fordította le, aki személyesen is ismerte, és jó barátságban volt Maria Thunnal. Azóta évenként jelenik meg a naptár a vetésre, az ültetésre, az ápolásra, a betakarításra, méhészeti munkákra alkalmas időpontokkal. Maria Thun 2012-ben bekövetkezett halála óta fia - aki egyben szerzőtársa is évtizedek óta - adja ki a Vetési naptárat.