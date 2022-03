A közelmúltban a Facebook-on keresett magának látó futópartnereket Fóris Norbert, aki semmit nem csinál félgőzzel, hiszen a judo mellett kiegészítő sportként funkcionáló futással is vannak tervei: március végén félmaratonon indul. A felhívására rengeteg hobbifutó jelentkezett, akik szívesen vállalják, hogy a hétköznap reggeli ötven perces kocogásoknál a vak fiú „szemei” legyenek. Norbi azt mondja, mindez úgy működik, hogy ő és partnere egy rövid szalag két végét fogják, azaz ezáltal mintegy össze vannak kötve, és úgy futnak. Rendszerint 7-10 kilométert, és mindig a szabadban, akár esik, akár fúj. A 21 kilométeres távot korábban már kétszer is teljesítő sportoló azért nem használ futópadot, mert szerinte a szabad levegőn történő, másokkal közös futás sokkal nagyobb élmény, és másképp is terhel. Mivel 2020-ban a paralimpiai felkészülés miatt Borsodból Győrbe költözött, az ottani Széchenyi István Egyetem mögötti Mosoni-Duna töltés adja ehhez számára a legkiválóbb terepet. Persze nem véletlen a felsőoktatási intézmény közelsége, hiszen jelenleg az Egészség- és Sporttudományi Karon tanul, rekreáció mesterszakon. Egyébként korábban a Testnevelési Egyetemen is szerzett már egy sportszervezői diplomát.



Utánpótlás világbajnoki második



Norbi, aki ma az egyetem sportegyesületének sportolója, még hatévesen ismerte meg a judót a budapesti Vakok Iskolájában, ahol tantervi keretek között tartottak nekik edzéseket. Az évek alatt persze mást is kipróbált, de ez a sportág megmaradt, méghozzá nem is eredmények nélkül: többek között utánpótlás világbajnoki második és utánpótlás európa-bajnoki első helyezéssel büszkélkedhet. Aztán az egyetem miatt egy időre kimaradt a sport az életéből. A nagy visszatérésre, a felnőtt-versenyekre, illetve a paralimpiára hat éve készül.

Judózik, fut és paralimpiára készül a 28 éves vak fiú. Fotó: Fóris Norbert Facebook

„Amikor elkezdtem, akkor mindez álomnak tűnt, mert nagyon kövér voltam, hiszen sokáig nem sportoltam, de most már közelítem a 73 kilogrammos súlycsoportomat” – mesélte, majd hozzátette, a világjátékokon való indulása azzal kapott igazán realitást, hogy 2024-ben már külön kategóriában indulhatnak a vakok és a látássérültek. Ez azért fontos, mert sokkal nehezebb teljesen vakon judózni – magyarázta, majd úgy folytatta, a sportág lényege, hogy az ellenfelet dobással, leszorítással, fojtással vagy karfeszítéssel a mérkőzés feladására kényszerítsük. Norbi reméli, hogy mindezekben ő nagyon jó, de ennél is fontosabb, hogy imád küzdeni, és ez olyan akaraterőt ad neki, ami átlendíti a nehézségeken. Lényegében a judoban is az fogta meg, hogy egyedül a legjobb tudása szerint megküzdhet az ellenfeleivel. Persze nemcsak az ellenfeleit, magát is képes legyőzni a párjával és Gyömbér nevű vakvezető labradorjával együtt élő 28 éves fiú, aki egyszer teljesítette a spanyol El Caminot és kétszer a magyarországi Szent Jakab zarándokutat is.