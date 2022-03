Hála, köszönet, szeretet, megbecsülés, törődés, elismerés, kedvesség és odafigyelés. Mindezeket közvetíti a virág szépségével kortól függetlenül minden nőnek. A virág maga az élet, Alexandre Dumas szerint pedig „a nők olyanok, mint azok a virágok, amelyeket a véletlen az árnyékban sarjasztott ki a földből; folyvást a fény felé törnek, üde és illatos szirmaikat a napon bontják ki (…)”.



Nőnapon sok férfi elbizonytalanodhat, milyen ajándékot válasszon, azonban egy szál, egy csokor vagy egy szép cserepes virággal biztosan nem nyúlhat mellé, megannyi változatot kínálnak ezen az ünnepen a virágboltok. A legjobb, ha a megajándékozandó hölgy kedvenc virágját ismeri és ajándékozza, azonban egy szál, vagy egy csokorka kötött bármilyen vágott virág mindenképpen kedves emlék lesz. A szálas változat mindenkinek adható, családtagnak, ismerősnek, munkatársnak egyaránt, közülük a klasszikus és a tavaszi virágok a legmegfelelőbbek, ugyanakkor ma már nagy divat, és szerencsére jócskán eltűnőben van az a nézet, miszerint cserepeset nem illik ajándékozni. A virágoknak jelentésük van, ha a férfi figyel azokra is, biztos, hogy a legmegfelelőbb kedvességgel érkezik.

Egy rózsaszál szebben beszél….

Sári Ibolya, a Tarka-Barka Virágüzlet vezetője elmondta, nőnapra különösen kedveltek a tavaszi, színes szálvirágok. „Egy rózsaszál szebben beszél, mint a legszerelmesebb levél…” – szól a dalszöveg, ám az örök klasszikusok mellett, mint a rózsa, a tulipán – amit fiatal és idős is egyaránt kedvei -, kelendő a gerbera, az írisz, a liliom, a jácint, a frézia a nárcisz, az alstromélia és a liziantus. Az orchidea vágott virágként is az egyik legelegánsabb, legelőkelőbb, bárki részére kiváló választás. A szegfű kapcsolódik legrégebb óta a nőnaphoz, már a 20. század elején is e virággal köszöntötték fel a hölgyeket, de ma már kissé divatjamúltnak számít.

Nőnapra egy szál, vagy egy csokorka kötött bármilyen vágott virág mindenképpen kedves emlék lesz.

Tudni illik, hogy mi illik

Egy kis illemszabályt sem árt tudni a férfiaknak a vágott virágokról, miszerint azok szárát ne vágassák vissza, és páratlan számút köttessenek csokorba tíz szál alatt. Hölgyeim, figyelem! Ha vágott virágot kapunk, illik azonnal vízbe tenni, és nem megfeledkezni róla a későbbiekben sem. A vágott virág szárát mindig tisztítsuk meg olyan magasságban, hogy a levele ne érjen a vízbe. Mielőtt vízbe tesszük, vágjunk vissza a szárából és naponta, kétnaponta cseréljük a vizét, és a szárat akkor is egy kicsit újra vágjuk vissza. Ha ezekre figyelünk, egész biztosan tovább gyönyörködhetünk az ajándékunk szépségében.

Cserepes üde színfolt

A tavasz első hagymás virágjai is nagyon népszerűek, a tulipán, a krókusz, a nárcisz, a jácint vagy a fürtös gyöngyike kiváló nőnapi meglepetés lehet, ezek pedig elvirágzásuk után a kertbe is kiültethetők, hogy a következő években újra és újra megörvendeztessék és elkápráztassák női tulajdonosukat.

Nőnapon minden virág, még a cserepes változat is beszédes és kedves figyelmeség – vallja a virágkötő szakember. Előkelő, bár nem éppen olcsó az orchidea, de kiváló meglepetés lehet a korall, gerbera, azálea, fokföldi ibolya, primula, ciklámen, kampanulla, begónia. Azok a hölgyek, akik szeretik a szobanövényeket és szeretnek róluk hosszabb időn át gondoskodni, biztosan örülni fognak még akár a vitorlavirágnak, flamingónak vagy a szobarózsának is, utóbbi kiültethető a szabad földbe vagy akár cserépben is tartható a balkonon. A virág fajtájához és színéhez illő szép kaspókkal még tovább emelhető az ajándékozott növény ékessége, ahogy a díszcsomagolással vagy betűzőkkel is.

Szimbólumok és színek

A virágok üzenetet hordoznak. A vörös rózsa a szeretet, a szerelem virága, a frézia az ártatlanság jelképe, a fehér liliom a tisztaság, az őszinte tisztelet jele, a sárga rózsa a barátságé, a margaréta a hűséges szerelem és a titoktartás szimbóluma. A színekről annyit árult el Sári Ibolya virágkötő, hogy a fiatal hölgyeknek, kislányoknak a rózsaszínűt válasszuk, az idősebbeknek a sötétebb színűeket illik adni, jó választás a bordó, a lila, a sárga és a kék is. A fehér szín a tisztaságra, ártatlanságra utal, de ha őszinte szeretettel adják, a virágok - bármilyen színű és bármilyen fajtájú is – mindig megszépítik az ajándékozott napját. Hölgyeim! Élvezzük hát az ajándékba kapott növényeket, gyönyörködjünk szépségükben, szirmaik, és színeik változatosságában, hiszen virágból sohasem elég. Iskender Pala török irodalmár szerint a virágok illata a lelkeket egymáshoz kötő ima és William Shakespeare híres sorai a Rómeó és Júlia című drámájából is igazak e napon: „Mi ez a név? Mit rózsának hívunk, bárhogy nevezzük, épp oly illatos.”



Virággondozás a lakásban

A cserepes változatok is igénylik a további gondozást, virágos tápoldattal segíthetjük a fejlődésüket, a flamingó színes levelei nagyon mutatósak és sok hétig díszíti a lakást, kedveli a napfényt és a tápoldatot, ahogy az orchidea is, de figyeljünk rá, hogy azt ritkán locsoljuk. A fokföldi ibolya csodálatos színekben kapható, világos helyre tegyük, és alulról öntözzük. Minden virágzó növény esetében a leszáradt virágfejeket rendszeresen távolítsuk el, így további virágzásra sarkalljuk őket.