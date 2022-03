Ne rettegjünk a kullancsoktól, védekezzünk ellenük! Fontos, hogy ha kullancsot találunk magunkban, vagy másokban, minél előbb távolítsuk el. A csípés önmagában nem okoz bajt, a problémát a vérszívás során szervezetünkbe kerülő baktériumok és vírusok okozhatják – mondja dr. Jelenik Zsuzsanna infektológus, a Budai Egészségközpont munkatársa.



Klímaváltozás és kullancsaktivitás



A klímaváltozás befolyásolja a kullancsaktivitást, a felmérések szerint nem számszerűen, hanem életképességüket tekintve. Tudni kell, hogy a kullancs nyolc évig is elélhet, az állatnak három fejlődési alakja van: a lárva, a nimfa és a felnőtt példány, és mindegyik fejlődési szakaszban szüksége van a vérszívásra, hogy életben maradhasson és tovább fejlődhessen. Az Európában leggyakoribb közönséges kullancs mászik, lassan araszol, meglapul egy fűszálon vagy bokor rejtekében és vár. A lábán található szaglószervvel érzékel, ha mozgást észlel, aktív lesz. A közhiedelemmel ellentétben az állat nem ugrik, nem repül, nem pottyan, lábának végén található karommal akad bele szőrbe, ruházatba vagy bőrbe, majd egy alkalmas helyet keres magának az emberi vagy állati testen, hogy vért szívhasson.



Földrajzi szélességben és magasságban is terjedőben



A kullancsok aktivitását jelentősen befolyásolja az időjárás, azaz a tél mennyire hideg, és a nyár mennyire csapadékos. Az elmúlt években nem beszélhetünk igazi nagy telekről, ezért a kullancsok egész évben aktívak maradnak, kiesik a nyugalmi állapot. Dr. Jelenik Zsuzsanna szerint a globális felmelegedés következménye, hogy több kullancsot észlelünk, és nincs jelentős évszaki ingadozás az aktivitásukban. A klímaváltozás befolyásolja azt is, hogy Európában egyre nagyobb területen vannak jelen, a korábbi Észak-Európától Szlovéniáig húzódó S alakzat ma már sokkal kiterjedtebb,

Franciaországban is észleltek már kullancs okozta megbetegedéseket, és a Balti-államokban is megsokszorozódott a betegségek száma. Azt is tudni kell, hogy régebben 1500 méter feletti magasságban nem volt kullancsaktivitás, mára egyre feljebb húzódik az az öv, ahol még jól érzik magukat. Megfigyelték azt is, hogy újabb túlélési képességeket fejlesztettek ki a kullancsok, már nem csak a hűvösebb, árnyékos helyeket kedvelik, hanem a napsütéses, száraz virágos mezőket, réteket is. Földrajzi elterjedésük tekintetében tehát mind szélességben, mind magasságban változik a kullancsok élőhelye.



A kullancsok közel háromszáz-féle kórokozót terjesztenek. Magyarországon emberi megbetegedést négy-öt-féle kórokozó okoz, ezek közül a legjelentősebb fertőzés a Lyme-kór és a kullancsencephalitis. Ez utóbbit a flavivírusok közé sorolt kullancsencephalitis vírus okozza, a betegség súlyosabb formája az vírusos agyhártya és agyvelőgyulladás.



Jellemző tünetek és kórképek



Az infektológus hozzátette, hazánkban az elmúlt években nem feltűnő a változás a megbetegedések számában, aminek a hátterében az is állhat, hogy nem minden esetet jelentenek a járványügyi hatóságok felé. Míg a kullancsencephalitis vírusa régebb óta ismert, a Lyme-kórt alig negyven éve azonosították. A két betegség ugyanakkor nagyon eltérő is. A kullancsencephalitis vírusfertőzésre jellemző, hogy nagy számban tünetmentesen zajlik, enyhe légúti tünetek jelentkeznek, a súlyos és jelentett esetekben agyvelőgyulladás, agyhártyagyulladás, ritkán bénulás fordul elő, amelyek kórházi kezelést igényelnek. Míg a kullancsencephalitis vírusfertőzésre vonatkozó esetszámok csúcsidőszaka a május-június-július, a Lyme-kórnál azok tavasz és az ősz folyamán emelkednek. A Lyme-kór 70-80 százalékban tipikus bőrtünettel jár. Jellemző a csípés helyén megjelenő Lyme-folt, ami legalább öt centiméter átmérőjű, ovális vagy kör alakú széli kipirosodás, ami kicsit égető, viszkető tünettel is járhat. Folyamatosan nő, és a csípés után akár egy-két hónapig is látható. A test bármely részén lehet, általában nehezen észrevehető helyeken fordul elő, mint térdhajlatban, hónaljban. Ha ilyet észlelünk, akkor mindenképpen forduljunk orvoshoz. A kezelés antibiotikummal történik, amennyiben nem kezelik, késői szövődményként szívizomgyulladás, ízületi gyulladás léphet fel. Az ízületi kórkép a leginkább megtévesztő, mivel ízületi fájdalom sok embernél fordul elő, de a Lyme-kórnál általában egyetlen ízület, többnyire a térd esetében jelentkezik a gyulladás és fájdalmatlan. Jellegzetes kórkép lehet még az egyoldalú arcüregbénulás, ami áthúzódhat a másik oldalra is. A Lyme-kór a gyermekeknél viszonylag ritka, náluk gyakoribb a Tibola elnevezésű betegség, ami egy Dermacentor kullancsok által terjesztett nyirokcsomó-gyulladás.



Biztonságot adó oltóanyag áll rendelkezésre a vírusos agyvelőgyulladás ellen



Míg a kullancs által terjesztett - elhúzódó, ideg-, izom- és ízületi károsodásokkal is járó - Lyme-kór nem előzhető meg vakcinával, addig a vírusos agyvelőgyulladás ellen létező védőoltás egy nagyon biztonságos és hatékony védekezési mód. Egyéves kortól adható, az oltás elölt vírusokat tartalmaz, és semmilyen adalékanyag nincs benne. A teljes védettséghez azonban több oltás szükséges. Az elsőt érdemes tél végén, kora tavasszal beadatni, amit egy hónap múlva követhet a második, majd 9-12 hónap múlva a harmadik, ezt követően már csak emlékeztető oltásokra van szükség három-ötévente. A Lyme-kórra sajnos még nincs oltóanyag, mivel a kórokozó baktériumok (borréliák) tok fehérjéi nagyon változékonyak, ami megnehezítik a vakcina kifejlesztését.



Kullancsvizit rendszeresen



A szép idő nemcsak az embereket csalogatja ki a lakásból, de a kullancsokat is felébreszti. Előzzük meg a kullancscsípést, megfelelő ruházattal, hogy minél kevesebb bőrfelület legyen szabadon. Érdemes hosszú nadrágot viselni a természetben, ha kirándulunk, a zokniba betűrt nadrág is ajánlott.

Túrázás, kertészkedés vagy sportolás után elsődleges védekezési és megelőzési mód pedig a rendszeres kullancsvizit során alaposan átvizsgálni a bőrt, és a hajlatokban, a haj tövében is. A kullancsok a lárva és a nimfa fejlődési szakaszban alig észrevehetőek, mákszemnyi, vagy annál alig nagyobbak. Keresés közben használjunk zseblámpát vagy a telefonunk lámpáját, esetleg nagyítót, így könnyebben észrevesszük az állatot.



Tények és tévhitek



A kullancs eltávolításával kapcsolatban számos tévhit terjed a doktornő szerint, a legjobb, ha csipesszel ragadjuk meg a szájszerve környékén, és húzzuk ki. Kullancscsipesszel, sima, hegyes végű csipesszel, szemöldökcsipesszel, de körömmel is eltávolíthatjuk a kullancsot, nincs szükség hozzá orvosra vagy szakértőre, ajánlott a hátizsákban kiránduláskor egy csipeszt magunkkal vinni. Fontos, hogy minél rövidebb időt töltsön a kullancs a bőrben, mert ha néhány órán belül észrevesszük és kiszedjük, nagy valószínűséggel semmiféle fertőzést nem kapunk. Kerüljünk minden olyan megoldást, ami a kullancs fuldoklásával, öklendezésével, vagy összenyomásával jár, mert megnöveljük a fertőzés kockázatát. A kullancsot nem kell csavargatni, olajjal vagy krémmel bekenni! Ha a szájszerve bennszakad, azt szervezetünk rövid időn belül észrevétlenül kilöki magából. A fokhagyma vagy B-vitamin fogyasztásának sem a szúnyogokat, sem a kullancsokat nem riasztja el. A kullancsriasztók vásárlásánál mindig figyeljünk arra, hogy ellenőrzött, bevizsgált és engedélyezett terméket válasszunk.



Nem mindegyik fertőz



Nagyobb számban fordul elő kullancs a hegyes-völgyes vidékeken, hazánkban az Északi-középhegységben, Zala megyében és a Balatontól nyugatra eső régiókban, de bárhol találkozhatunk velük. Magyarországon sok a kullanccsal fertőzött terület, azonban nem minden kullancs fertőz. Hozzávetőleges adatok szerint minden ezredik példány hordozhatja a kullancsencephalitis vírust, a Lyme-kór kórokozóját azonban lényegesen nagyobb arányban, akár 10-30 százalékban. Ha néhány órán belül eltávolítjuk az állatot, akkor a fertőződés kockázata elenyésző, mivel több órának kell eltelnie ahhoz, hogy vérszívás közben a kullancsból átkerüljön a kórokozó. A természetben alkalmazható kullancsirtó nincs forgalomban, viszont a rendszeres fűnyírással, az avar összegyűjtésével elősegíthetjük, hogy a kertünkben kisebb életterük legyen. A természet részei vagyunk mi emberek és a rovarok is. Felelősségek vagyunk a környezetünk védelmében és megóvásában. A Covid-járvány alatt felértékelődött a természetjárás, ami számos előnnyel jár. A friss levegőn töltött idő, a mozgás feltöltő erővel bír az emberi szervezet számára, ugyanakkor tudnunk kell, milyen kockázatai vannak ránk nézve, legyen az balesetveszély, UV-sugárzás vagy a kullancsok által terjesztett betegségek - összegezte dr. Jelenik Zsuzsanna.



Kutyatartók figyelmébe: a kutyák is súlyos fertőzést kaphatnak a kullancscsípést követően - A kutyáknál a kullancsok által okozott egyik leggyakoribb és legveszélyesebb betegség a babesiosis, ami véralvadási problémával és vesekárosodással jár. Azonnali állatorvosi beavatkozás nélkül a babesiosis halálos kimenetelű lehet kedvencünkre nézve. A babesiosis nem válogat, bármely életkorú kutyára veszélyes. Az időben megkezdett, megfelelő kezelés mellett jók a kilátások, de nem minden esetben lehet segíteni a megbetegedett kutyán, ezért kiemelten fontos a megelőzés. Kutyák esetében a lehetőségek széles skálája áll rendelkezésre a kullancsok elleni védekezés terén: nyakörv, belsőleg adható tabletta, külsőleg alkalmazható spray, csepp, de ezek mellett fontos szőrzet rendszeres átvizsgálása is.