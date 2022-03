A férfi mindig tetszeni akar



Nagy Balázs színművész, a Madách – és a Győri Nemzeti Színház tagja, aki a színpadon túl filmekben és a Jóban Rosszban sorozatban is játszott azt mondja, élete mozgatórugói a nők, hiszen az édesanyja, a lánytestvére, és a kislánya egész életében jelen vannak, és meghatározzák azt. Hozzátette, van egy csodálatos fia is, mégis apaként másképp szereti a lányát, mint a fiát. „Nem kevésbé, vagy jobban, hanem másképp: a fiúban az utódomat, a be nem teljesült vágyaimat látom, a lány gyermekemre pedig mindig királynőként tekintek” - magyarázta.

Nagy Balázs kitért arra is, mindig is az a típusú férfi volt, aki tisztelettel és szeretettel rajongott a nőkért, hiszen nélkülük semmit sem érne az élet. Rámutatott, színészként rengeteg női partnerrel találkozott, tehát van egyfajta kapcsolódása a női nemmel, és nyugodtan mondhatja, hogy a férfi alapvetően mindig tetszeni akar a hölgyeknek, és általuk tudja magát igazából férfinak érezni.



A létezés alfája és omegája



Vastag Tamás, az X-Faktorból országosan ismertté vált énekes, színész szerint a létezés alfája és omegája a nő. Az ember az édesanyjának köszönheti az életét, így már gyerekkortól kezdve a legerősebb kapcsolata vele van, különösen igaz ez a fiúk esetében, akik általában inkább anyásak – mondta. Hozzátette, a nőknek tehát az utódlásban, az ember továbbörökítésében is fontosabb szerepe van talán, mint a férfiaknak.

Ugyanakkor, ha az ember pubertás korba lép, és először szerelmes lesz, onnantól kezdve minden mozgatója és inspirálója a nő, onnantól kezdve mindent mindig azért csinál a férfi, hogy a másik nem képviselőit lenyűgözze – hangsúlyozta. „Azt hiszem, hogy a saját magunk férfiasságát is abból képezzük le, hogy milyennek lát minket az, akibe szerelmesek vagyunk, az ő tükrén keresztül látjuk magunkat, olyanok vagyunk, amilyennek ő lát minket. Talán ezért a legnagyobb mozgatórugó a szerelem, illetve a szerelem tárgya, a nő.” A nőnap fontossága is ebben rejlik, hiszen emiatt az inspiráló erő miatt szeretjük és tiszteljük nagyon a hölgyeket – jegyezte meg.



Rendkívül sok áldozatot hoznak a társadalomért

Kiss Gergely, háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó, három lánygyermek édesapja arról beszélt, hogy bár a különböző történelmi koroknak mind megvan a maguk szépsége, mégis van egy árnyoldaluk, ez pedig a nőkkel való megkülönböztető bánásmód, ami az emberiség múltjának szégyenfoltja. Hozzátette, ő nagyon tiszteli és szereti a hölgyeket a szó emberi értelmében, hiszen rendkívül sok áldozatot hoznak a társadalomért: tanulnak, dolgoznak, gyermeket szülnek és nevelnek, anyák és nagymamák lesznek. Amellett sokuk kiváló munkaerő is, mert állhatatosak, szorgalmasak, kitartóak. Úgy fogalmazott, ismer olyan anyukákat, akik két gyereket nevelnek egyedül, és közben a munka mellett még le is diplomáztak, vagy éppen másodállást vállaltak, hogy mindent meg tudjanak adni a családjuknak.

Kiss Gergely mesélt arról is, hogy három lánya van, így a magánéletben a feleségével és az édesanyjával együtt öt hölgy veszi körül. „Nagyon boldog vagyok, mert fantasztikus, kötelességtudó és szorgalmas gyermekeim vannak, akik nagyon hamar elköteleződtek a sport mellett, jó tanulók és nagyon komolyan veszik az angol nyelvtanulást is. Mindenki szereti és elismeri őket, nagy büszkeségeim ők nekem” - zárta a civilben jogász olimpiai bajnok.