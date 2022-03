Stancsics Mihal író, publicista politikusról a köztudatban leginkább annyi maradt meg, hogy 1848. március 15-én kiszabadították a budai börtönből, mint egyedüli fővárosi politikai rabot. Arról pedig már kevesebb szó esik, hogy a forradalom leverése után nyolc évet élt pesti háza alatt bujdosva, ameddig amnesztiát nem kapott. Stancsics Erzsébet, Táncsics Mihály, János öccsének az ükunokája, az Országos Táncsics Művészkör alapítója tesz azért, hogy Táncsics ne csak egy bekezdés legyen a történelemkönyvekben.

Ki is volt Táncsics?

Stancsics Mihál 1799-ben született a bakonyaljai Ácsteszéren, a mai Komárom-Esztergom megye területén. Dolgozott takácsként, tanítóként, nevelőként. Jogi tanulmányait már nem fejezte be, helyette az írás kezdte érdekelni. 1836-ban külső-Józsefvárosban telepedett le, 1838-ban elvette feleségül Seidel Terézt.

1843-ban már kiforrott nézeteket vetett papírra. Foglalkozott többek között a feudális viszonyok felszámolásával a Sajtószabadságról nézetei egy rabnak című, Lipcsében megjelent művében, ami miatt üldözték és 1847-ben sajtóvétség és izgatás vádjával elítélték. A budai börtönből 1848. március 15-én szabadította ki a forradalmi ifjúság. Ebben az évben változtatta meg nevét Táncsics Mihályra, mert a legenda szerint kislánya nem tudta kimondani a Stancsicsot. A börtön ablakából közvetlen a kocsiba léphetett, amelyet lovak helyett a hívei húztak.

Az első – modern értelemben vett – országgyűlési választáson mandátumot szerzett a siklósi körzetben 1848-ban. A szabadságharc bukása után nyolc évet bujdosott az 1857-ben kihirdetett amnesztiáig saját háza alatt egy gödörben. 1860-ban másodszor is lecsukták, amiért március 15-ére megemlékezést szervezett, s hét évvel később szabadulhatott a kiegyezés után, betegen és vakon.

1869-ben újra képviselő lett, ekkor az orosházi körzetből választották meg. A parlamentben fel is szólalt a virilizmus ellen, szót emelt az állam és az egyház szétválasztása miatt, a választójog bővítéséért, a zsellérek földhöz jutásáért. Közben belépett a Munkásegyletbe, ami elnökévé választotta. 1872-ben visszavonult az aktív politikától, 1884-ben hunyt el 85 évesen, szegényen.





A Stancsics név jó ürügy a beszélgetésre

– Táncsics Mihálynak élete folyamán megszakadt a kapcsolata családjával, egyedül János öccsével ápolt viszonyt – kezdte a beszélgetést Stancsics Erzsébet, János ükunokája. – János Ácsteszéren született, Székesfehérváron, majd Győrben dolgozott gombkötő mesterként. Az ő fia szintén János volt, az én dédapám. Ő Ógyallán volt egy uradalom intézője. Haladó szellemben nevelte mind a tizenkét gyermekét, a négy polgárit az összes lánya is elvégezte – beszélt családjáról Erzsébet, aki mint mondja, igyekszik Táncsics leszármazottai helyett a politikus, író szellemi örökségét továbbvinni. – Az a célom, hogy az átlagember annál többet tudjon Táncsicsról, minthogy kiszabadították a budai börtönből.

Erzsébet több folyóiratban is publikált már híres családtagjáról, nemrégiben Táncsics feleségéről, Seidel Terézről írt egy tanulmányt. – Ebben arra térek ki, hogyan is élt mellette Teréz, hiszen Táncsics nem volt egy könnyű ember. Fontos megjegyezni a feleségről azt is, hogy több évig bújtatta férjét a házuk alatt. Ez alatt teherbe esett. Nem lehetett könnyű elviselnie azokat a megaláztatásokat, amiket azért kapott, mert gyermeket szült „férj nélkül”.

A Táncsics család leszármazottja Tőke Erzsébet néven született, 35 évig dolgozott védőnőként, nyugdíjazása után fordult az irodalom felé, ekkor vette fel nagyanyja, Stancsics Erzsébet nevét. – Nem loptam, örököltem. Ha bemutatkozom valahol, felfigyelnek rá, s meg is kérdezik, hogy van-e köze Táncsicshoz. S ekkor már van ürügyem, hogy beszéljek a ’48-as ikonikus alakról – tudtuk meg Erzsébettől, akinek 14 kötete jelent már meg, irodalmi folyóiratokban publikál és több mint 150 antológia közölt a műveiből.





Országos kör a tiszteletére

2006-ban Erzsébet és férje, Szántai Sándor egy művészházaspárral – Simon M. Veronika képzőművésszel és Enyedi Béla zeneszerző gitárművésszel megalapította az Országos Táncsics Kört, mégpedig azzal a céllal, hogy elmeséljék az érdeklődőknek, hogyan jutott el Táncsics egy döngölt padlójú bakonyaljai falutól egészen a parlamentig. Már első évben, minden Táncsics nevet viselő közintézményt megkerestek, s tájékoztatták őket, hogy a politikus-írót posztumusz megválasztották a Magyar Kultúra Lovagjának. Ekkor kerültek kapcsolatba Ácsteszérrel is, később Erzsébet lett a falucska első díszpolgára. – Azóta minden év március 15-én én mondom az ünnepi beszédet Táncsics szülőfalujában, kiemelve azt, hogy mit is vitt magával Ácsteszérről arra a nagyívű pályára, amit bejárt – emelte ki Erzsébet.

Bakonyaljáról a parlamentig

– Legtöbbet nagyanyám beszélt Táncsics Mihályról. Szerinte nem volt népszerű és ismert a családja körében, de még a szülőfalujában sem. Halála után kapta meg inkább a figyelmet – mondta Erzsébet. – Rebellis ember volt élete végéig, a nyolc bujdosó évet beleszámítva 17 évet töltött börtönben. Mint írom egy korábbi tanulmányomban, Táncsicsot korának hatalmasai sem értették. Szókimondásáért életét kudarc, romlás, bukás, vereség kísérte végig. Sohasem engedett abból a merev, konok, kőkemény elképzeléséből. A legnagyobb lehetőség akkor nyílt számára, amikor országgyűlési képviselővé választották. Úgy gondolom, ha akkor enged egy picit, el tudja fogadtatni a saját nézeteit. S ekkor tudott volna használni az akkori embereknek. De ez nem sikerült neki, hiszen az akkori parlamenti írott vagy íratlan szabályokat sem tartotta be. Például képviselőtárait rendre „kendnek” szólította – fogalmazott Erzsébet. Hozzátette: úgy érzi, kevés szó esik Táncsics pedagógiai múltjáról. – Tanítónak készült, több munkája is íródott a témában, de ezek többségét elkobozták, elégették. Írt többek között a kézmosás jelentőségéről, a tisztálkodásról, értekezett Summárium című könyvében a nők higiéniás feladatairól is. Emellett van olyan írása, amely a nagykörút hasznosításával foglalkozott. Úgy képzelte el, hogy a Dunát átvezetik a körútra és akkor hajóval lehetett volna közlekedni. Az akkori városvezetés is foglalkozott az elképzeléssel.

Hogyan lett egy szlovák és horvát szülők gyereke a forradalom központi alakja?

– 2019 óta egyre több folyóirat keres meg Táncsiccsal kapcsolatban, én pedig igyekszem kielégíteni a kíváncsiságukat. Mindig tudok valami újat mondani, nemcsak azt, hogy kiszabadították a börtönből. Örülök, hogy részese lehetnek annak, hogy a 48-as forradalom és szabadságharcot Táncsics kiemelésével tehetem fontossá. Nagymamaként elkértem az unokáim történelemkönyveit és fellapoztam Táncsicsnál. Egy bekezdésnyit írtak csak róla. Az a célom, hogy a mai fiatalok is tudjanak arról, hogy egy ácsteszéri horvát és szlovák szülők gyermeke hogyan is lett a 48-as események egyik központi alakja. Nagy lemaradásban vagyunk a saját fiatalságunkkal szemben, s ha ezen nem tudunk változtatni, akkor senkit sem fog érdekelni, hogy ki volt Táncsics Mihály – zárta a beszélgetést Erzsébet.