Horváth Kata, élelmiszeripari technológus, a tapolcai Katus Ízműhelye termékek készítője hosszú évek óta gyűjti, és használja fel különböző módokon a medvehagymát. Azt mondja, az első és legfontosabb, hogy felhasználás előtt jól mossuk meg a leveleket, hiszen rárakódhat por vagy különböző szennyeződések. Ha biztosra akarunk menni, akkor egy liter vízhez adjunk féldeci 10 százalékos ecetet, és abba áztassuk be a növényt 5-6 percre, majd forró vízzel öblítsük le. Ezután frissen beledarabolhatjuk mindenféle salátába, szendvicsbe, vagy akár tojásrántottába is, de olívaolajban, pirított, majd ledarált mandulával, mogyoróval, dióval vagy napraforgómaggal kikeverve készíthetünk belőle pestot is.

Az első és legfontosabb, hogy felhasználás előtt jól mossuk meg a leveleket!

Forrás: Dreamstime



Sóval és olajjal



Kata beszélt arról is, milyen módon biztosíthatjuk be, hogy a következő egy évre legyen otthon medvehagyma valamilyen formában. Ezzel kapcsolatban arra hívta fel a figyelmet, hogy célszerű hidegen eltenni a növényt, hiszen az abban lévő, élettani szempontból fontos vitaminok, nyomelemek hő hatására elvesznek. Ezért elsőként azt javasolta, hogy a leveleket daráljuk le, majd a ledarált súly hat-nyolc százalékának megfelelő mennyiségben keverjünk hozzá sót. Ezáltal feljön a leve a medvehagymának, amit így rakjunk dunsztos üvegbe, a tetejére pedig tegyünk olajat, és zárjuk le. Az üveget fénytől óvott helyen tároljuk, de bármikor elővehetjük, amikor a tartalmát húspácoláshoz, krémleveshez, tésztaszószhoz, sajtkrémhez, krumplipüréhez, zöldségekhez vagy akár töltött hús töltelékéhez szeretnénk használni. Ami fontos, hogy mindig tiszta kanállal nyúljunk bele az üvegbe, vegyük ki a kívánt mennyiséget, utána pedig hagyjuk, hogy az olaj megint ellepje.

Olívaolajban, pirított, majd ledarált magvakkal kikeverve készíthetünk belőle pestot is.

Forrás: Dreamstime

Kata emellett fűszerolajat is szokott készíteni belőle a következő módon: a megmosott leveleket papírtörlő vagy konyharuha között megszárítja, beletömködi egy üvegbe, majd pedig felönti olívaolajjal. Három-négy napra egy sötét helyen érni hagyja, aztán leszűri. Az olaj átveszi a medvehagyma jellegzetes fokhagymás ízét, és ezután bátran használható.

Csinálj belőle fűszert!



A medvehagymát nagyon jól lehet szárítani – meséli Kata, aki vagy aszalógépben vagy sima sütőben szokta ezt csinálni. A lényeg, hogy 50 foknál magasabb hőmérsékleten ne történjen a szárítás, mert a ható- és az ízanyagai is eltűnnek a növénynek. A szárítás tehát 45-50 fokon, három-négy órán át tartson, majd a zörgősre száradt leveleket kézzel morzsoljuk össze, és tegyük egy üvegbe, amit légmentesen lezárunk. Az így kapott fűszert tehetjük egyszerűen csak a vajas kenyerünkre, de leveseket, mártásokat, szószokat is ízesíthetünk vele.

Forrás: Dreamstime

Akinek van lehetősége, jó minőségű sertés vagy mangalica zsírban is elteheti a medvehagymát. Ehhez a leveleket durván összevágjuk, egy befőttes üvegbe tömködjük, majd a meglangyosított zsírral felöntjük. A légbuborékokat kiskanállal kikeverjük, és hagyjuk megszilárdulni. Ugyanúgy felhasználhatjuk, mint ha olajban tettük volna el, de például nokedli tésztába is belekeverhetjük, és szaggathatunk medvehagymás galuskát.

A medvehagyma sokoldalú növény, számos módja van a felhasználásának, akár főzelék is lehet belőle.

Forrás: Dreamstime

Kata szerint ha van légmentesen záródó dobozunk vagy vákuumzacskónk, akkor le is fagyaszthatjuk a leveleket. Ebben az esetben, felengedve olyan állaga lesz, mint a spenótnak, így leginkább főzeléket lehet belőle készíteni.



A medvehagyma szezonja március közepétől április végéig tart. Magyarországon a fő lelőhelyei a Mecsek, a Bakony, és a Balaton-felvidék. A szabályok szerint egy ember egy nap maximum két kilogramm medvehagymát szedhet, és ügyelnie kell, hogy legalább egy levelet mindig meghagyjon, hogy a növény jövőre is teremni tudjon.