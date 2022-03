Inspirációt szerezhetünk a természetből, annak színeiből a tavaszi és húsvéti dekorációkhoz – mutat rá Csarnai Csilla lakberendező. Akár magunk készíthetjük, akár vásároljuk azokat, úgy tudjuk a leginkább az ünnepre készülődésünket másokkal is tudatni, hogy díszítünk. Lakást, balkont, bejáratot, kertet, a lényeg, hogy karnyújtásnyira hozzuk a tavaszt és a húsvétot látványban és lélekben is.



Üdvözölni az ünnepet



Finomság, elegancia és harmónia legyen a vezérlőelvünk, nem ajánlott túlzásokba esni, ha sok húsvéti kellékünk van, azokat érdemes inkább csoportosítani egy-két helyre. A lakberendező szerint a lakásban leginkább az első tavaszi virágok, a rügyező ágak tudják az új évszakot és a hozzá tartozó ünnepet üdvözölni. De ha már az megérkezésnél tartunk, a bejáratnál az ajtóra akaszthatunk virágkoszorút, amely készülhet a most oly divatos száraz vagy az eredetihez megszólalásig hasonló művirágokból, de kerülhet rá apró színes tojás, nyuszi is. Az ajtó mellé készíthetünk kis oázist friss virágból, tehetünk vázába vagy stabil tartóba barkaágat, amelyre kis díszeket, szalagokat is köthetünk. Vidámságot árasztó tojásfa készülhet kintre és bentre is, sok esetben „elnyeli és feldobja” a régebbi saját készítésű vagy ajándékba kapott hímes változatokat, így akár egy emlékidéző színfolt is lehet az ünnepre várakozásban. Lakáson belül idén is divatosak a lámpások, a rózsaszín, az arany, a türkiz és a zsályazöld színűek, a ledgyertyákat a földre helyezve hangulatos esti világítást kaphatunk.



A bűvös hármas szám



Csarnai Csilla javasolja, hogy a tavaszváró vagy húsvéti kompozíciónkban a hármas egység valósuljon meg, legalább három, (vagy páratlan számú), különböző méretű és színű díszítőelem kerüljön egymás mellé. Például egy fából készült tálcán egy váza friss sárga tulipánnal és piros tojásokkal máris megfelelő a hármas szabálynak mind méretében, mind színében, mind anyagában. A legfontosabbat mindig tartsuk szem előtt, miszerint mindig a lakás stílusához igazodjunk, ahhoz hasonló kiegészítőkkel díszítsünk. Abból nem születhet „kuszaság” és vibráló látvány. A vintage stílushoz a cukorka pasztellszínek, a halvány rózsaszín, a fehér, a csipke, a fa és a természetes anyagok illenek, ami a rusztikus jelleget erősíti, a hagyományos stílusnál esetleg a „harsányabb” színek is jól mutatnak, mint a piros vagy fűzöld és napsárga, a minimál vagy modern lakásbelsőnél jó választás az aranytojás vagy letisztult nyuszi szobrocska, fehér váza egyféle színű virággal.



Cserepes virágözön vagy csak egy csokornyi



És mivel virágból sosem elég, bátran válasszuk a bőséges kínálatból, az aranyeső, a tulipán, a jácint, a nárcisz igazi tavaszköszöntő akár vázában, akár cserepes változatban. A kaspók színével is lehet játszani ilyenkor, de remek ötlet a már meglévő benti, és éppen nem virágzó növényeket porcelán vagy kerámia húsvéti kiegészítőkkel, - tojással, virággal mellétűzve - feldobni. A visszafogottabb kombinációkat kedvelőknek ajánlja Csarnai Csilla, hogy a lakás szembetűnő, mégis elegáns díszévé válhat az egyetlen szín árnyalataiban pompázó kis dekorációs sziget. Az ablakot díszítő kosárban pompázó virágok szebbé teszik a napot akkor is, ha a kinti időjárás mást mutat. Fűmagot vagy gabonát is ültethetünk, amelyek gyorsan nőnek, és néhány nap alatt kizöldülnek, így a természetet szó szerint is az asztalra kerülhet.



Az ünnepi asztal



A díszpárnákat is lecserélhetjük vidám húsvéti vagy tavaszi mintájúra vagy esetleg finom pasztellszínűekre, de itt se felejtkezzünk meg a stílusról és az összhangról. A húsvéti dekoráció általában a bejáratnál, a nappaliban és a konyhában jelenik meg a lakásokban, jellemzően ezeket a helyiségeket díszítjük. S mint a nyuszi, mostanra mi is egy ugrással a konyhába értünk, hogy az ünnepi asztal díszeit vegyük sorra. A terítő lehet itt hangsúlyos vagy a szalvéták mintája, a tálalásnál és a polcokon is helyet kapnak az újjáéledő természet színei, az ünnep jelképei, fűszálak, barkaág, bárányka, csibe, nyuszi kerülhet akár egy fonott kosárkába is.



Színpaletta



Az otthonunkba csempészett tavaszi színekről megjegyezte a lakberendező, hogy most különösen divatos a halvány rózsaszín, a zsályaszöld, a fehér, a türkiz és az arany. Emellett idén az év színének a „Very Peri” kódnevű halvány kékes-lilás színt választották. Bár egyesek szerint kissé hideg, rideg árnyalat, de finomság is van benne. Egyszerűen csak hideg halványlila színnek titulálják, és mivel a húsvét színe a lila, így ez az árnyalat is megjelenhet a lakásban, valószínűleg inkább csak a kiegészítők esetében. A piros a tojások, a napsárga az aranyeső színében köszön vissza, mint klasszikus árnyalat, de a virágok színkavalkádja mindig örömforrás lehet, főleg, ha ajándékba „kapjuk” őket.



Új arculat az alkotás örömével



Összegezve a dekorációk üzenetét és lehetőségét, Csarnai Csilla úgy véli, ahhoz, hogy nagyszerű kiegészítőkkel „dobjuk fel” a lakásunkat, amelyek új arculatot kölcsönöznek az otthonunknak, valójában nincs szükségünk különleges készségekre, sem sok idő ráfordítására. Ugyanakkor a saját készítésű dekoráció mindennél többet jelenthet, hiszen nincs olyan alapanyag, amiből ne lehetne dekorációt készíteni, a fantáziánk szab határt csak a lehetőségeknek. Amennyiben saját magunk, akár a családdal együtt készítünk díszeket, kiegészítőket, úgy átélhetjük az alkotás örömét, kiélhetjük kreatív hajlamainkat és maradandót is alkotunk. Ha pedig ajándéknak adjuk, felbecsülhetetlen értékűvé is tehetjük.