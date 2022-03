Úgy tudjuk a legegyszerűbben tudatni másokkal, hogy mennyire készülünk a húsvéti ünnepekre, ha díszítünk – mondta Győriné Német Márta tanár, aki több évtizede foglalkozik kézműveskedéssel. Nincs olyan technika, olyan alapanyag, amivel nem foglalkozott, amiből ne készített volna dekorációt vagy ajándékot. Az újjáéledő természet színeit, az ünnep jelképeit tudjuk otthonunkba varázsolni, és nincs annál nagyobb öröm, ha nem csak magunk készítjük ezeket, hanem a gyermekeket, unokákat is bevonjuk, családi szabadidős tevékenységnek is kiváló a dekorációval való foglalatosság. A járvány miatt úgyis „be vagyunk zárva”, használjuk ki a lehetőséget és időt, na meg a kreativitásunkat arra, hogy a különböző kézművestechnikák segítségével „karnyújtásnyira” hozzuk a húsvétot, a tavaszt.

Ne féljünk nekiállni!

Terítők, szalvéták, ajtó-, ablak- és asztaldíszek egész serege kerülhet ilyenkor az őt megillető helyre. Lógathatjuk kilincsekre, fogantyúkra, lehet ajándék, az ünnepi terítékhez is igazíthatjuk, de a díszítéssel feldobhatunk egy cserép virágot vagy a vázába állított virágszálakat is. Ne csak a tojás szimbolizálja a húsvétot, készítsünk koszorút vesszőből, tányérkát, fészket, kosárkát, régi szekrénylapból állatfigurát a kertbe vagy a bejárat mellé, egy csokor barkából pillanatok alatt csodás tojásfa lehet a ráaggatott magunk készítette vagy vásárolt, esetleg ajándékba kapott kis és nagyobb színes tojáskákból. A mutatós és könnyen elkészíthető dekorációkból nincs hiány, az interneten is meríthetünk ötleteket hozzá, sőt, az elkészítés folyamatát is nyomon követhetjük már magyarázatokkal. Divatlapok adnak tanácsot, tematikus kézművescsoportokhoz kapcsolódhatunk, de saját kreativitásunkra is hagyatkozhatunk, ha nekilátunk.

Fotó: Győri Virág

Divatos technikák

Győriné Németh Márta azt tanácsolja, ha díszíteni szeretnénk, használjuk a húsvét és tavasz jelképeit, nyuszit, csibét, barkát, aranyvesszőt, ültessünk búzát. Készítsünk most oly divatos pamuthorgolással kosárkát, tojást amigurumi technikával – japán horgolási technika, a szó horgolt, illetve kötött játékot jelent, valójában egy sűrű horgolást takar -, varrjunk répát, aminek a belsejét levendulával töltsük meg, hogy illatozzon is, a hagyományos festett és kifújt mellé varrjunk filcből vagy készítsünk patchwork technikával tojást. Egyre divatosabb dekorációs elem, és az élő, igazihoz legjobban hasonlít a selyemvirág, igazán trendinek számít a technikák közül a kötés, varrás, ragasztás mellett a pólófonálból horgolás és a már említett amigurumi.

Kedvelt színek

Kedvelt dekorációs színek tavasz lévén a zöld, sárga, a piros, de hódítanak a neonszínek éppúgy, mint a természetes natúr és pasztellszínek – tette hozzá Győri Virág, a Virágom Dekoráció vezetője. Nincs olyan alapanyag, amiből ne lehetne dekorációt készíteni, a fantáziánk szab határt csak a lehetőségeknek. Minden díszíthető virágokkal, barkával, szalagokkal, apró tojáskákkal, állatfigurák, masnik, még vékonyabb vagy vastagabb kötelek is alkalmasak. Egyéni lakásdíszt, ajándékot készíthet ki-ki ízlése szerint, de felhasználhatók a készen kapható díszítőelemek is hozzájuk, igaz, most az internetes rendelés került előtérbe, mivel a kézművesboltok és virágboltok zárva vannak a járványügyi rendelkezések miatt.

Győriné Németh Márta úgy véli, a húsvéti dekoráció készítése, akár ha saját magunk, akár a családdal együtt tesszük, mindig nagy örömet okoz. Amellett, hogy kiélhetjük kreatív hajlamainkat, maradandót is alkotunk, amit a következő évben húsvétkor majd elővehetünk. Vagy esetleg már most kedvet kapunk arra, hogy jövőre mindenképpen egy újabbat alkothassunk.