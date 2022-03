Sándor Ildikó néprajzkutató, a Hagyományok Háza Népművészeti Módszertani Műhelyének tárvezetője érdeklődésünkre rámutatott, a húsvétban az az egyik legizgalmasabb, hogy mozgóünnep, azaz nem fix a dátuma, mint például a karácsonynak. Hozzátette, az ilyen ünnepek az ősi időszámítás emlékét őrzik, amikor a naptárat még a nap és a hold járásához igazították. E szerint a húsvét a tavaszi nap-éj egyenlőséget követő első holdtölte utáni vasárnap. Így tulajdonképpen tavaszköszöntő ünnepként is felfoghatjuk, amelyhez a keresztény liturgiában a virágvasárnapi barkaszentelés, vagy a népszokások közül a zöldágjárás kapcsolódik. Utóbbi lényege, hogy rügyező zöldágat vágnak a falu határában, és ezen átbújva járják körbe a települést. Nem véletlen, ha olvasóinknak gyermekkori élményeik jutnak eszükbe, hiszen a Bújj, bújj zöld ág! ének és az ehhez kapcsolódó játék ebből származik.



Testi-lelki megtisztulás



Sándor Ildikó ugyanakkor kiemelte, a húsvéthoz és az azt megelőző böjti időszakhoz is erőteljesen kapcsolódik a tisztaság, amely egyfelől a praktikus, fizikai megtisztulást, a házak, porták nagytakarítását jelentette, másfelől viszont nagypénteken rituálisan mosakodtak is: hajnalban vizet merítettek a kútból vagy a patakból, és mosakodás közben imádságot mondtak, azaz testileg és lelkileg is megtisztultak. Hozzátette, a paraszti világban az egészség, a szépség és a tisztaság egymástól el nem választható fogalmak voltak, így a húsvétra való felkészülés praktikus és spirituális is volt egyben. Egyébként ezt a rítust őrzi a Fehér liliomszál ugorj a Dunába! Gyermekjáték – jegyezte meg.

A néprajzkutató beszélt arról is, hogy a húsvét elnevezés nem véletlen, hiszen a böjti időszak, azaz a hús nélküli időszak végét jelenti, ezért nagyon fontos, hogy húsvét vasárnap sonka került az asztalra. De nemcsak minőségi, mennyiségi böjt is volt – azaz kevesebbet ettek – de a húsvéttal ez is megfordult, és a sonka mellett a bárány, a tojás, vagy épp a kalács is az ünnepi ételek elmaradhatatlan részét képezte. A spiritualitás az étkezésből sem hiányozhatott, hiszen az önmegtartóztatás utáni első reggeli ételeit megszenteltették.



Jelképek, szokások, játékok



A húsvéti piros tojásnak ugyanolyan ünnepjelző funkciója van, mint a karácsonyfának - emelte ki Sándor Ildikó. Ehhez kapcsolódik a locsolkodás, a kettőnek együtt pedig izgalmas, szép, archaikus jelentéstartalma van: a lányok hideg kútvízzel való leöntése a férfiak részéről szintén a tisztasággal kapcsolatos, de kiegészülve az ezért a lányoktól ajándékba kapott piros tojással, már egyfajta termékenység varázslást is szimbolizál. A maga idejében ennek udvarlási szándékot jelző funkciója is volt – mutatott rá.

Voltak azonban olyan vidékek is, ahol a locsolás helyett inkább korbácsolták a lányokat. A szlovák eredetű népességnek otthont adó Tordason például a legények négy vékony vesszőt korbácsszerűen összefontak, ezt nevezték sibának, a lányok ezzel való megcsapdosását pedig sibálásnak. Ezzel szerették volna elűzni a rosszat, a bajt, a betegséget, azaz cél tulajdonképpen a lányok egészségének megőrzése volt.

A néprajzkutató elmondta azt is, a böjt lezárultával ismét lehetett mulatni, táncolni, innen erednek a locsolóbálok, de a húsvéthoz kapcsolódnak a különböző tojásjátékok, a dombról való gurítás, a dobálás vagy épp a pénz tojásba való beleállítása.

Elfeledett hagyományok



Sándor Ildikó olyan egyházias hagyományokról is beszélt, amelyek valaha a hivatalos liturgia részét képezték, de az idők során kikerültek onnan, és népszokásként vagy laikus gyakorlatként maradtak fenn. Ilyen a húsvéti határkerülés vagy jézuskeresés, amit az ünnepre virradó hajnalon tartottak. Ennek a hagyománynak két magyarázata van: az egyik, hogy az emberek próbálták valahogy megjeleníteni, kézzelfoghatóvá tenni a feltámadást, ami az ésszel legnehezebben felfogható misztériuma a kereszténységnek, a másik viszont ennél sokkal racionálisabb, és tulajdonképpen a falu határainak felmérését szolgálta. Hosszú ideig nem voltak ugyanis a falu lakói számára is hozzáférhető térképek, ezért a húsvét ünnepélyességét használták fel arra, hogy kimentek, és felfrissítették az emlékezetüket, hogy meddig tartanak a település szántóföldjei, erdői, mezői, azaz a határai. Azért, hogy tényleg emlékezzenek egy-egy sihederfiút egy-egy jeles határpontnál meg is vesszőztek, így ő biztosan soha nem felejtette el, hogy hol történt a verés, és döntőbíróként szolgálhatott, ha két település között vitára került sor.