Az időskori halláscsökkenés eredője tulajdonképpen minden olyan ártalom, amit az érintett az életében elszenvedett: ilyen a zajos munkahely, a hangos diszkózene, a petárda robbanás, de ilyen lehet a nikotin szervezetre gyakorolt hatása is – mondta érdeklődésünkre dr. Makó Ádám. A fül-orr-gégész hozzátette, sokszor a nagyothalló betegek nem akarják beismerni sem maguknak, sem a környezetüknek, hogy az idő múlásával kialakult a halláscsökkenés, de ha mégis elmennek egy egyszerű, fájdalommentes süketszobás hallásmérésre – akár beutalóval a szakrendelésre, akár magánvizsgálatra - akkor a szópróbával vagy a számpróbával tudják szembesíteni őket azzal, hogy bizony száz hallott szóból csak 63-at tudott helyesen visszamondani, tehát valami nem stimmel.

A fiataloknál a genetika áll a háttérben



A Szent Imre Egyetemi Oktatókórház szakorvosa rámutatott, leginkább az időskori nagyothallás a jellemző, de sajnos vannak fiatalokat érintő megbetegedések is, amikor elsősorban genetikai okok állnak a csökkent hallás hátterében. A kisgyerekeknél előfordul a középfülgyulladás vagy a megnagyobbodott orrmandula is, ami miatt nehezebben hallanak, de őket szűrik most már a kórházakban születés után – emelte ki, majd hozzátette, ilyenkor számos genetikai betegség kiszűrhető, és időben elindítható a megfelelő kezelés. Ezután iskolás kor előtt érdemes még hallásszűrést végeztetni, hiszen ha időközben kialakult valamilyen probléma, akkor a gyermek az iskolában nem tud rendesen figyelni, esetleg éjjel nem alszik jól, nem piheni ki magát, ezáltal még rosszabb lesz az iskolai teljesítménye, és mire kiderül, hogy a hallása az oka mindennek, addigra bizonyos mértékű frusztráció is kialakulhat a gyermekben – hívta fel a figyelmet dr. Makó Ádám. A fül-orr-gégész még egy fiatal felnőtt kori hallásmérést sem tart ördögtől valónak, különösen, ha az illető zajos munkahelyen kezd dolgozni – ezt most már egyébként a munkaadók is komolyan veszik a munkaügyi perek miatt, és ahol ez szükséges, igyekeznek odafigyelni a zajvédelemre is. Idősebb korban azoknak, akik zajos munkahelyen dolgoztak huzamosabb ideig, és felmerül a zajártalom, például katonaságnál, ahol éleslövészet van, érdemes évente vagy kétévente hallásmérést csináltatni.

Hallókészülék vagy műtét



A szakorvos beszélt arról is, hogy a hallásveszteség mértékét tekintve lehet kis-közepes, nagyfokú- súlyos és hallásmaradvány. Az időskori nagyothallók esetében rendszerint hallókészüléket javasolnak a betegnek, aki ezután minőségi életet tud élni, míg a fiatalkori halláscsökkenés kezelésénél akár műtéti helyreállítás is szóba jöhet. Utóbbi esetben elképzelhető ugyanis, hogy otoszklerózis okozza a tüneteket, amely a hallócsontok meszesedését jelenti, ilyenkor ezeket felszabadítják vagy hallócsont implantátumot ültetnek be. Emellett műtéti beavatkozás szükséges például a sérült dobhártya helyreállításánál is. Dr. Makó Ádám szerint az időskori nagyothallást is okozhatja a meszesedés, ám ennek hátterében egyéb időskori betegségek is állhatnak, mint például az érelmeszesedés. Emellett egy rosszindulatú daganat miatti kemoterápiás kezelés következtében tönkrement idegek is állhatnak a hallásveszteség hátterében. Emiatt is fontos, hogy a hallásszűrés orvosi vizsgálattal is járjon – emelte ki, hiszen nem mindegy, hogy adott tünetet egy fülzsírdugó okoz, vagy az, hogy a betegnek nincsen dobhártyája.