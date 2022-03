Tervezzük meg a túrát előzetesen elektronikusan vagy térképen, hogy legyen lehetőségünk a legfontosabbra, a természetben gyönyörködésre. Ehhez azonban számba kell venni, hogy mi kerüljön a hátizsákunkba, hiszen a természetjárás során nem mindegy, milyen „terhekkel” megpakolva tesszük meg a kitűzött utat, a felesleges dolgoknak ebben az esetben otthon a helyük.

Gere Gergő, a Bakancskoptató blog szerzője arra kéri nemcsak a kezdő, vagyis „első bálozó” túrázókat, hogy számoljanak reálisan. Könnyű végletekbe esni abban, hogy mit vigyünk magukkal az útra. Túra előtt gondoljuk arra, milyen időjárás várható, milyen terepre megyünk. A legfontosabb a térkép beszerzése vagy a túraútvonal letöltése, rengeteg lehetőség van már arra, hogy a telefonunkon applikáció segítse a túrázást.

Enni, inni kell!

Folyadékról, élelemről gondoskodnunk kell az indulás előtt, de ésszel csomagoljunk. Gere Gergő elmondta, az egynapos túrához egy 20-25 literes hátizsák elegendő. A folyadékpótlás nagyon fontos, főleg nyáron ajánlott izotóniás italokat is magunkkal vinni a kiizzadt ásványi anyagok pótlására. Ha elfogy az innivalónk, és nem tudjuk pótolni, azzal a csökkenő koncentrációs készség, a könnyebb eltévedés és a kiszáradás veszélyének tesszük ki magunkat. A napi folyadékfogyasztásunk legalább másfélszeresét tegyük a hátizsákunkba. Érdemes emellett az interneten tájékozódni a vízvételi forrásokról, a kozkutak.hu oldalon nem csak az élő forrásokat és működő „kék kutakat” találhatjuk, de az évszaknak megfelelő hasznos információk is fenn vannak, például a télen befagyott forrásokról, lezárt kutakról. Menet közben emésztésünk máshogy funkcionál, de a pihenések idején együnk, igyunk. A túrázás során felhasznált fizikai energiát lassan felszívódó élelmiszerekkel, magnéziummal és kalciummal tudjuk a legjobban pótolni. Ha szívesebben fogyasztunk szendvicset, akkor azt készítsünk előre, vannak, akik túrázáskor inkább magvakkal dúsított vagy teljes kiőrlésű termékeket fogyasztanak, Gere Gergő személy szerint előnyben részesíti az energia- vagy müzliszeleteket.

Forrás: Dreamstime

Pár apróság még belefér!

Alapvető elsősegély-felszerelést is csomagoljunk a bőrfelszíni sérülések vagy kullancs esetére. sebtapasz, sebkötöző pólya, fájdalomcsillapító, kullancskiszedő csipesz legyen nálunk, ma már túrázóknak kompakt csomagot kaphatunk, a háromszögletű elsősegélykendő is hasznos lehet. Váltás póló nyáron vagy zokni esőben is jól jöhet. De azt is vegyük figyelembe a ruházatnál, hogy túrázás során kimelegszünk, a túl sok ruhát azután pedig cipelhetjük magunkkal.

A megfelelő lábbeli megválasztása elengedhetetlen, a túracipő a legjobb viselet, könnyű terepen a túraszandál, míg sziklásabb útvonalon a túrabakancs a jó választás. A nadrág hossza évszakfüggő, de jó időben is előnyös lehet a térdközépig érő vagy hosszú változat a sűrű növényzet miatt. A felső ruházatnál a hideg, szeles időben a több rétegű, míg melegben a szellős, könnyen száradó darabokat részesítsük előnyben.

Tűző napsütés ellen védelmet nyújt a fényvédő krém, a sapka és a napszemüveg is. Az időjárásról előzetesen tájékozódjunk, bár túlzásnak hangzik, de esőre bárhol és bármikor lehet számítani, ezért ne hagyjuk otthon az esőkabátot, ami nem csak a csapadék ellen védhet, hanem a szél ellen is – teszi hozzá Gere Gergő, aki a zseblámpa helyett a fejlámpa bekészítését javasolja pótelemmel, ahogy fogalmaz: „Az oda világít, ahová nézünk.”

Egy több funkciós svájci bicska és egy kis helyet igénylő kihajtható ülőpárna nem hiányozhat a hátizsákjából. A tisztálkodásról és higiénéről se felejtkezzünk meg, a lebomló anyagból készült nedves toalettpapír az izzadságot is jól felszívja.

Legyenek nálunk a tájékozódáshoz szükséges eszközök, és feltöltött telefonnal induljunk útnak. Nem csak a férfiaknál lehet előnyös a vízálló övtáska, amelybe az iratok, kulcs, telefon jól elférnek, ha nincs, akkor érdemes azokat vízhatlan csomagolással eltenni.

Családi munkamegosztás

Ha gyermekes családok indulnak túrázni, arra mindig figyeljenek, hogy a kicsik részére legyen olyan étel és ital, amit biztosan megesznek, megisznak, és esetükben lehet, hogy egy váltás ruha is jól jöhet. A munkamegosztás a túrázáskor is érvényes, ne apuka cipelje egyedül a soktagú család összes motyóját, a legjobb, ha mindenki saját hátizsákot akaszt a hátára, benne a számára szükséges dolgokkal. A hátizsáknál a jól beállított vállpántok sokat segítenek, hogy ne terhelődjön a váll feleslegesen.