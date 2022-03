A gyümölcsfák metszése már csemetekoruktól kezdve elengedhetetlen fontosságú: befolyásolni kell a koronát, hogy az egyenletesen nőjön, a főágak ne érintkezzenek egymással. A lomb sűrűségét is megfelelően karban kell tartani, hogy a metszése után minden termést megfelelően, egyformán érjen a fény, és a korona szellős maradjon.

Egyensúlyban tartani a növény termését

Ujhelyy Károly hobbikertész, a Kertszövetség országos elnökségének tagja felhívta a figyelmet, hogy a metszést úgy kell végeznünk, hogy egyensúlyban tartsuk a növény gyümölcstermését, hajtásfejlődését és egyéb életfunkcióit. Például, ha a növényt nem metsszük, sok gyümölcsöt hoz, viszont a hajtásfejlődés megáll, és elöregszik a fa. Túlzott visszametszésnél viszont csak a hajtásfejlődésre fordítja a növény az energiáit, így kevés gyümölcsöt hoz. Az se mindegy, hogy ültetéskor milyen gyümölcsfát veszünk, és megmetsszük-e vagy sem. Például, ha szabadgyökerű gyümölcsfát vásárolunk, akkor tudnunk kell, hogy ezeknél a fajtáknál, mielőtt elültetnénk őket, gyökérmetszést kell végrehajtani, de ezzel együtt a koronát is meg kell metszeni, hiába szép a formája, akkor is vágjuk vissza a vesszőket egyharmadára. Ellenkező esetben a kis gyökereken nem tud elég vizet felvenni, viszont a lombkoronán át túl sokat párologtat, aminek következtében a nyár közepén kiszáradhat a csemetefa.

Gutaütés ellen

Metszés szempontjából a gyümölcsfákat érdemes két nagy részre osztani: az almatermésűekre és a csonthéjas termésűekre. Ujhelyy Károly hangsúlyozza, hogy a mélynyugalmi időszakban az almatermésűeket szokták metszeni, a csonthéjas termésűeket viszont még nem. Egy „gutaütésnek” nevezett betegség támadja meg télen a frissen megmetszett csonthéjas termésű (kajszi- és őszibarackot, szilvát) fákat, amit egy gomba és egy baktérium együttes fertőzése okoz. Ezek a kórokozók a hidegben közösen támadnak a sebfelületen keresztül, és végzetes károkat okoznak a csonthéjas termésű fákban. Ha a gutaütés egyszer megtámadja a fát, az menthetetlen lesz, lassú pusztulásra van ítélve, egyetlen módszerrel sem lehet megmenteni.

A csonthéjasok metszésének két ideális időpontja van: a leghamarabb márciusban, a tavasz elején, úgynevezett „pirosbimbós” állapotban lehet elkezdeni metszeni, vagy pedig közvetlenül a szüret után zöldmetszést alkalmazni.

Először az almafákat

Az almatermésű fák (ide tartozik az alma, a körte, a birs és a naspolya) metszésének a legideálisabb ideje, amikor már fagypont felett van a hőmérséklet, bár mélynyugalmi állapotban is lehet őket metszeni. Minden esetben sebzáró anyaggal a metszési sebet mindig le kell kezelni és lezárni. Ez nem csak a fertőzések elkerülése miatt fontos, hanem azért is, mert így tavasszal nem lesz majd a fának nedvvesztése. Az egyéves vesszőket megfelelő számban kell meghagyni, mert később ezekből lesznek a két-hároméves termőgallyak. A termőkorú almafákon ugyanis a termőrészekkel jól berakódott két-hároméves termőgallyak a legértékesebbek. Az elsődleges szempont tehát, hogy két-hároméves termőgallyakat és egyéves vesszőket is hagyni kell a metszés során, lehetőleg visszametszés nélkül.

Távolítsuk el a meredeken felfelé törő vízhajtásokat, a beteg, sérült részeket, a túl mélyre logó elemeket, az egymást keresztező, akadályozó ágakat, vesszőket, illetve az általunk feleslegesnek ítélt részeket. Az elöregedett termőbogokkal túlzsúfolt gallyakat (kétéves részek) nyugodt szívvel vágjuk vissza két-három termőbogig. A Starking, a Nyári és a Húsvéti rozmaring fajták kevésbé bírják a metszéseket, ezeket csak gyengén metsszük vissza. A Golden Delicious középerős metszést igényel. A Mutchu pedig a vízszinteshez közeli kétéves vesszőkön hoz termőrügyeket. Az almafélék közül a birs igényel megkülönböztetett metszést. Nagyon fontos, hogy nem szabad az összes vesszőt visszavágni, mert a termőrügyek a vesszők végén helyezkednek el, és ha visszavágjuk őket, akkor nem lesz rajtuk termés, ezért csupán ritkítsunk, amit visszavágunk, azt pedig erősen metsszük vissza!