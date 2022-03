Dr. Bödők Gergely történész, aki nem mellesleg két erdélyi kopó tulajdonosa, az elején kezdi: a szakirodalom szerint nagy valószínűséggel a honfoglaló magyarok az agarak mellett a vadászatok során használtak valamiféle kopót is, ennek összekapcsolása a mai erdélyi kopókkal ugyanakkor rendkívül bajos. Remélhetőleg a honfoglalás kori és kora középkori sírokból fennmaradt kutyacsontvázak újabban elindult célzott elemzése erre a kérdésre is bővebb választ ad a jövőben – tette hozzá, majd rámutatott, az ugyanakkor biztos, hogy a középkori gazdag magyar vadászati kultúrának fontos része volt a négylábú: azidőtájt, ha csak tehették, agarászni jártak az urak, de használtak kopókat, szelindekeket is a sűrűn járható erdőségekben lebonyolított hajtóvadászataikon.

A vadászatra használt kopó a járhatatlan sűrűben is képes hajtani vadat.

Vadászkutyák szemre, szagra, vérre

A legősibb vadászkutya az évezredek óta használt agár, amit már az ókori egyiptomiak is tartottak. Legendás sebessége mellett igazi különlegessége, hogy leginkább „szemre hajt”, és kevésbé a vad szaga után megy. A történész kitért arra is, hogy a magyarok történetét feldolgozó, 14. századból ránk maradt Képes krónikában öt miniatúrán találkozhatunk kutyaábrázolásokkal, amelyek között – a honfoglalás korára visszavetítve – az illusztrátor, Kálti Márk, kora kopóit, ruházatát és vadászati kultúráját is megörökítette. A középkorban már volt olyan vadászkutya (kopó), amelyik a szagot követte, a vadat felkutatta, és azt a kimerülésig űzte, hajtotta, de használtak vérebeket is, amelyek a sebzett állat nyomát követték - innen kapták nevüket is.

Bödők Gergely megjegyezte, a vizsla és a kopó munkája és megnevezése közötti szigorúbb különbségtétel a 16. századra datálható: a vizsla megkeresi és felveri az állatot, míg a kopó annak nyomát kutatva találja meg azt, és hajtja.

Bödők Gergely és díjnyertes kutyái. Fotó: Mátrai Dávid

Nemzeti ébredés, magyar fajták

Bödők Gergely felhívta a figyelmet arra is, hogy amikor ősi magyar kutyafajtákról beszélünk, érdemes figyelembe venni azt a tényt, hogy a nemzeti ébredés 19. században kezdődött és tetőző korszaka előtt nem lehet „nemzeti karakterről” így kifejezett „magyar kutyafajtákról” sem beszélni. A nemzeti érzés és gondolat időszaka hozta magával, hogy a nemzeti nyelv 1844-es hivatalos használata és a nemzeti kultúra intézményeinek kialakítása mellett megfogalmazódjon az igény a nemzeti karakterrel és érzéssel azonosítható kutyák felmutatása, majd tenyésztése iránt. Az előtte lévő századokban keveredtek az egyes fajták, gondoljunk csak például a törökök sárga vadászkutyájára, amelyet sokan a vizsla egyik ősének tekintenek. A vizslát egyébként a Zay család kezdte el tenyészteni, viszonylag korán, már a 18. század közepén, de például az erdélyi kopó első tudományos leírása csak 1901-ben történt meg – mutatott rá. A történész hozzátette, kopót az egész történelmi Magyarország területén használtak korábban, hiszen a mocsaras, sűrű vidékek lecsapolása előtt szükség volt egy olyan ebre, amelyik a járhatatlan sűrűben tudja a vadat hajtani. Vannak forrásaink arról, hogy az erdélyi fejedelmek a nagy becsben tartott kopóik zömét Moldvából, Havasalföldről vagy Törökországból szerezték be, és jellemzően vaddisznó- vagy szarvasvadászatokon használták őket.

Az erdélyi kopó máig a legkisebb egyedszámú magyar kutyafajtánk.

Trianonnal vesztettük el a kopót is

A 19. század végére az ország közepéről kiszorult a kopó, a Dunántúlon ekkorra el is tűnt, és kezdett kialakulni az ekkor még gyakran differenciálatlan erdélyi kopó, amit különösen az erdélyi hegyvidéki környezetben használtak. Nem voltak már olyan sűrű erdők ezeken a területeken, mint korábban – emelte ki Bödők Gergely, aki szerint további érdekesség, hogy a politikai történések a kutya történetére is rányomták a bélyegüket. Trianon miatt ugyanis eltűntek azok a területek – a békeszerződés területi döntései miatt – ahol a kopózás intenzíven ment. Így Erdély vagy a Felvidék nehezen járható erdejei, a szomszédos országokhoz kerültek. Aztán 1938-ban, amikor a magyar revízió sikerének köszönhetően Magyarország több lépcsőben kapott vissza területeket, a vadászok újra felfedezték az erdélyi kopót, ám ekkor a kopózás használatában már megosztott volt a vadásztársadalom. A második világháború után ismét elkerültek tőlünk az említett területek, és a kopó jó húsz évre elfelejtődött. Csak az 1960-as években, az 1971-es vadászati világkiállításra készülve kezdtek el újra érdeklődni iránta, amikor felmerült a gondolat, hogy a kiállításon meg kellene mutatni minden magyar kutyafajtát, így a vadászkutyákat is az érdeklődő közönségnek – hangsúlyozta a történész, aki rámutatott, ennek az eredménye, hogy 1966-ban bejegyeztették a kopót, mint a kilencedik magyar kutyafajtát, de évek munkája volt mire tudtak egy kopó párt hozni Erdélyből, Máramarosból, hogy bemutathassák őket az állatkertben. Ekkor indult újra Magyarországon a tenyésztésük, 1971-ben megalakult az önálló Erdélyi Kopó Szakosztály, pár évtizeddel később 2012-ben pedig nemzeti kinccsé, majd 2017-ben hungarikummá nyilvánították a többi magyar fajtával együtt.

Az erdélyi kopó példányszáma ma is nagyon alacsony, a Kárpát-medencében fellelhető ezres létszáma miatt máig a legkisebb egyedszámú magyar kutyafajtánk. Ugyan örvendetes változások indultak el az elmúlt évtizedekben, sokan még ma sem is ismerik, és megdöbbentő, de a vadászok többsége nemhogy kopót, másfajta kutyát is alig tart – vélekedett Bödők Gergely, aki hozzátette, azokon a vadászatokon, amelyeken használják, leginkább funkciójának megfelelően a vaddisznó hajtás a dolga, de kiváló kereső- és házőrző, különféle sportokra is alkalmas, és nyugodt, megbízható természete miatt remekül kijön a gyerekekkel is.