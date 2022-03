A füstölt húskészítmények, így a sonka, a tarja, a lapocka vagy épp a csülök éves forgalmának megközelítőleg harmada a húsvétot megelőző időszakban kerül a fogyasztókhoz – mutatott rá érdeklődésünkre Éder Tamás. A Hússzövetség elnöke hozzátette, az elmúlt évek tapasztalatai alapján azt mondhatjuk, hogy a nagyhéten és az azt megelőző tíz napban hét-nyolcezer tonna körüli ilyen húsárut vásárolnak meg a magyarok, körülbelül 15 milliárd forint értékben. A termékek iránti kereslet viszonylag stabilnak mondható, az elmúlt évek során egy átlagos háztartás két és fél kilogrammot fogyasztott az ünnepi időszakban - a már főtt, gyorsan pácolt húskészítménytől az érlelt nyers sonkáig - valamelyik füstölt húsáruból.

Hullámvasúton a sertés ára

Éder Tamás a piacot, így a húsvéti sonka árát is meghatározó trendekről szólva elmondta, az elmúlt három évben a sertés termékpályán olyan szélsőséges hullámzás volt tapasztalható, amire nem volt példa az elmúlt két-három évtizedben. Az ASP, azaz az afrikai sertéspestis önmagában rendkívüli piaci mozgásokat eredményezett, és a bizonytalanságot a koronavírus okozta hullámok felerősítették. Hozzátette, mindezek eredményeként az elmúlt három évben volt olyan időszak, amikor az élősertés ára egy éven belül ötven százalék körüli mértékben emelkedett, majd a következő évben több, mint harminc százalékkal csökkent. A tavalyi év elején még 25 százalékot meghaladó áremelkedés jellemezte az élősertés piacát, majd drasztikus árcsökkenés határozta meg a második félévet. A Hússzövetség elnöke rámutatott, a takarmányárak, az energiahordozók költsége és a munkabérek növekedése 2021 második felére rendkívül nehéz helyzetbe hozta a sertéstenyésztő gazdákat mindenhol a világon. Mindezek miatt a tenyésztők egy része állománycsökkentést hajtott végre, aminek eredményeként az elmúlt hetek során már némileg csökkent a vágásra felajánlott sertések száma. A kínálat csökkenése gyors ütemű, és nagyon jelentős mértékű áremelkedést eredményezett az európai piacokon. Egy hónap alatt a magyar sertéspiacra meghatározó hatással bíró német jegyzés mintegy 60 százalékkal erősödött, ami teljes mértékben megjelent a magyar élősertés árakban is.

Éder Tamás kitért arra is, a húsvéti füstölt húskészítmények meghatározó része hosszabb érlelést igényel, így ezen termékek húsalapanyaga még abból az időszakból származik, amikor az élősertés ára alacsonyabb volt. Mindezek eredményeként a húsvéti készítmények önköltségének növekedésében elsősorban az energiahordozók, a termelési segédanyagok, a szállítás költségének növekedése és a munkabérek emelkedése jelenik meg, de a magasabb élősertés ár még nem épül be a termékek többségének fogyasztói árába. „Önmagában ugyanakkor ezen költség tényezők is azt eredményezik, hogy a tavalyinál valószínűleg magasabb piaci árakkal kell számolni a húsvéti füstölt húskészítmények esetében” – fogalmazott a Hússzövetség elnöke.