Kovács Orsolya, a Yurkov Stílustanácsadó Szalon alapítója érdeklődésünkre elmondta, minden szezonnak van egy sajátos színvilága, a főként a textil- és a nyomdaiparral együttműködő, a színkódrendszerek kidolgozásáról híressé vált Pantone Intézet pedig az ezredforduló óta minden év végén kihirdeti, hogy mi lesz a következő év színe. Ez aztán árnyalatában persze eltér attól függően, hogy épp a New York-iról vagy a londoniról van-e szó: előbbi élénkebb, utóbbi visszafogottabb – magyarázta, majd hozzátette, az idei, a Very Peri egy madagaszkári virág színéből indul ki, amely tulajdonképpen a lila egy olyan árnyalata, ami eddig nem szerepelt az intézet sok ezres skáláján, tehát létre kellett hozni. A stílustanácsadó rámutatott, a Pantone ezzel azt kommunikálja, hogy választhatunk a meglévő dolgokból, színekből, de mindig ott a lehetőségünk valami újat kreálni.

Még arany és ezüst, de jön a lila

A színekkel és fazonokkal kapcsolatban is kell, hogy legyen bennünk tudatosság – emelte ki Kovács Orsolya, aki szerint a trendkövetés 18-20 éves korig tart, utána mindenkinek meg kell találnia a saját hangját, azaz tudnia kell, hogy az ő bőre, haja, szeme, ajka színtónusaihoz mely hideg-meleg, telített-telítetlen stb. színvilág illik. A lila egy olyan szín, amit általában nem szeretnek viselni az emberek, de mivel különböző árnyalatokban jelenik meg, és mivel ott lesz nemcsak a ruhaiparban, hanem például a lakberendezésben, a reklámokban, a gasztronómiában is, ezért nem tudjuk majd kikerülni – hangsúlyozta, de hozzátette azt is, bár már a táskák, ruhák, cipők színeiben nálunk is felfedezhető ez az irány, hozzánk mindig csak egy-két évvel később gyűrűznek be ezek a trendek. Épp ezért a hazai divatban – a Pantone tavalyi ajánlása – az élénk sárga és a szürke, az arany és az ezüst dominál jelenleg, amely a napot és a holdat, a férfit és a nőt, a meleget és a hideget szimbolizálja.

Leáldozott a slim fitnek, jön a bő szárú farmer

A stílustanácsadó arról is beszélt, hogy a fazonok tekintetében nagyon erősen jön vissza a 80-as évek divatja, hozzá az erőteljesebb sminkkel, lazább vezetésű hajjal, ami felül rövidebb, alul hosszabb. A formavilág a slim fitből, azaz a test vonalát követőből a bővebb fazonok felé mozdult el, már a férfiaknál is a bő szárú szövet- vagy farmernadrágok jönnek be divatba, illetve jön vissza a „Humphrey Bogart-os” chino nadrág, amely a farmer és az öltönynadrág közötti svédzsebes vászonnadrágot jelenti, és amelyeknél nemcsak szárban, hanem derékvonalon, csípőtájon is észrevehető a bőség.

Ami a mintákat illeti, jön a plédminta, amely nemcsak kis felületen, hanem akár egy egész kosztümön átívelően is megjelenik, csakúgy mint a feliratok, amelyek úgy hatnak, mint egy képregény, mondjuk egy nadrágkosztümön.

Kovács Orsolya felhívta a figyelmet arra is, hogy a covid miatt, a „van mit felvenni, de nincs hova” érzésből kialakult még egy fontos trend: az ünnepi darabok bekerültek a hétköznapi öltözetbe. Egy-egy flitteres, csillogó felsőt felvesznek a hölgyek egy-egy lazább darabbal, akár egy farmernadrággal is. S ha már ennyiszer emlegettük, jó tudni, hogy reneszánszát fogja élni a farmer a következő években, visszajön a „kanadai szmokingnak” nevezett megoldás: farmering, farmernadrággal és farmerdzsekivel.

A szoknyahosszoknál a lábszárközépig érő midi volt divatos az utóbbi években, de most visszajön a mini, ami viszont annyira mini lesz, hogy egyes fórumokon egyenesen mikrónak hívják, mert lényegében egy szélesebb övnek felel meg. A szakember rámutatott, itt kell nagyon tudatosnak lenniük a hölgyeknek, hogy tisztában legyenek azzal, melyik szoknya áll jól nekik.

Alapdarabok, amik nem hiányozhatnak a gardróbból

Kovács Orsolya szerint az alapdarabok általában attól függenek, hogy kinek milyen az élete. Mégis, ha szeretnénk néhány univerzális darabot a gardróbba tenni, akkor a hölgyeknek egy nagyon jól variálható sportzakót, egy bőr- vagy farmerdzsekit, egy ceruzaszoknyát, egy kis ruhát és egy örök darab farmernadrágot javasol.

A férfiaknál a chino nadrág, a sportzakó, egy égszínkék és egy fehér ropogós ing, valamint akinek beleillik a profiljába, annak a kardigán nem hiányozhat a ruhás szekrényéből.