Mindegy, hogy étel – mogyoró, zeller, bizonyos zöldségfélék –, gyógyszer vagy más allergén, akár pollen okozza, az allergiás reakciók általános és legsúlyosabb variációja, az anafilaxia kontrollálatlan és életveszélyes állapotot jelent – mondta érdeklődésünkre dr. Krivácsy Péter, az Országos Mentőszolgálat gyermekgyógyász szakorvosa. A gyermekmentésért felelős szakértő hozzátette, a sokk tünetei többarcúak lehetnek, van amikor hirtelen és gyorsan szaporodó, viszkető csalánkiütésszerű bőrtünetek jelennek meg, máskor asztmaszerű fulladás, sípoló légzés jelentkezik, megint máskor hasi fájdalom, hasmenés, hányás jelzi a bajt. A közös bennük, hogy ezek mindegyike továbbtetőződik szédülésben, vérnyomásesésben, a keringés összeomlásában, azaz életveszélyes állapot kialakulásában. A szakember szerint az emberek egy része tudja, hogy valamire allergiás, de fontos tudni azt is, hogy ez nem veleszületett dolog, menet közben is kialakulhat, hogy valaki érzékennyé válik valamire.

Ne féljünk az adrenalintolltól, hiszen életet mentünk vele!

Dr. Krivácsy Péter rámutatott, ha ismert az allergia, akkor a legfontosabb, hogy az érintett tudatosan elkerülje az azt kiváltó anyaggal való találkozást. Ha viszont mégis megvan a baj, akkor ennek az életveszélyes állapotnak a legfontosabb ellenszere az adrenalin, ami vérnyomást csinál azzal, hogy összehúzza a kitágult ereket, illetve megakadályozza a kontrollálatlan, szervezetet károsító reakciót, és néhány percen belül elhárítja az akkut életveszélyt. Kiemelte, ha felismertük a tüneteket, illetve a beteg tud az allergiájáról, és közölte velünk, hogy mi a baj, akkor azonnal mentőt kell hívni, de még ennél is fontosabb, hogy az érintett, amint lehet adrenalint kapjon. Ez vagy úgy lehetséges, hogy az illető tud az allergiájáról, és mindig tart magánál egy úgy nevezett adrenalin tollat vészhelyzetre, vagy akár úgy, hogy adott helyszínen – például közintézményben, hivatalban, iskolában, sportcsarnokban – tartanak ilyen eszközt. A mentőszolgálat szakorvosa hangsúlyozta, ez egy rugós automata injekció, amit csak ki kell biztosítani, rányomni a comb külső felére, ezzel a rugó aktiválódik, és beadja az injekciót. Bárki számára használható – jegyezte meg, majd úgy fogalmazott: „ilyenkor nem szabad megvárni a mentőt, mindenkit bátorítok, hogy ha szükséges, gondolkodás nélkül használja az adrenalin tollat, mert ezzel életet ment, ha viszont nem cselekednek a jelenlévők időben, akkor meghalhat a beteg”. A szakértő szerint fontos, hogy már a kialakulóban lévő tüneteket észrevegyük, és amikor először felmerül az anafilaxia, azonnal cselekedjünk. Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra is, hogy ezzel csak az életveszélyt hárítjuk el, mindenképpen szükséges további kórházi kezelés, tehát a mentők értesítése is nagyon fontos.

Mit tegyünk ha nincs adrenalin a közelben?

Dr. Krivácsy Péter kitért arra is, hogy ha nincs ilyen injekció a közelben, és felmerül a gyanú, akkor ne hezitáljunk, azonnal értesítsük a mentőket, és kérjünk tanácsot a mentésirányítótól, hogy mit tegyünk addig, amíg kiérkezik a segítség. Hozzátette, előfordul, hogy olyan helyen történik a baj, például egy távoli faluban, ahol hosszabban kell várni a mentőkre, ilyenkor érdemes azonnal értesíteni a legközelebbi háziorvost is, hiszen náluk is van adrenalin.

Rámutatott, kalciumot ne adjunk a betegnek, mert az nem hat, ahogy más gyógyszer sem. Ha a beteg állapota engedi, akkor antihisztamint nem tilos adni, de ezt egyeztetni kell a mentésirányítóval – jegyezte meg. Viszont ha a beteg fullad, akkor helyezzük félig ülőhelyzetbe, ha szédül, ájuldozik, akkor fektessük le, és polcoljuk fel a lábait – javasolta.

A szakorvos végzetül arról beszélt, hogy rengeteg gyermeknek van hányás-hasmenéses tünete időnként, de ezek közül csak nagyon kevés az anafilaxiás. A sokk felismerésében döntő lehet a gyorsan romló állapot, és az általános benyomás, amikor az ember látja, érzi, hogy ez nem egy sima gyomorrontás, például hideg a gyermek bőre, vacog, fázik, pedig nincs ennek külső oka. Ha nem vagyunk biztosak a tünetekben, inkább kérjünk telefonon tanácsot a háziorvostól vagy a mentőktől, de semmiképpen sem tétlenkedjünk – zárta gondolatait.