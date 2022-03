A középiskolákba, gimnáziumokba felvételiznek a gyerekek, már maga a felvételi készülődés is izgalommal teli, nyomás alatt van szülő és gyermek egyaránt, ilyenkor a szülő is együtt vizsgázik és izgul a gyermekével, akinek valójában ez az első igazi megmérettetést, ahol tudása legjavát kell adnia.

A gyermeknek egy idegen közegben, idegen társak mellett kell bizonyítania, a feladatlapok kiszámíthatatlansága miatt is stresszes a felvételi. Egy negyedikes, hatodikos vagy nyolcadikos diák valljuk be őszintén, nincs felkészülve ekkora nyomásra. A szülők, tanárok hiába segítik, nyugtatják, próbálják az önbizalmát növelni, egy ilyen helyzetre nem lehet igazán felvérteződni, először meg pláne nem – hangsúlyozza Benczéné Timár Irén tanácsadó szakpszichológus.

Mi van akkor, ha nem úgy sikerül a feladatokat megoldania, hogy felvételt nyerjen a kiválasztott iskolába? Mit mondjunk a gyereknek, ha nem sikerül a felvételije? A szakember szerint természetesen a legjobb már előtte felkészíteni arra, hogy előfordulhat, nem biztos, hogy máshol kezdődik számára a következő tanév, vagy esetleg nem az első helyen megjelölt iskolában. Szülőként biztosítani kell őt arról, számunkra ő a legfontosabb, szeretetünket nem az fogja meghatározni, hogyan teljesített a megmérettetésen. Azt kell erősíteni benne, hogy büszkék vagyunk rá azért, mert megpróbálta, egy lehetőséget kapott. Későbbi életében is hasznos tapasztalatot szerzett, megpróbálta ugyan tudása legjavát adni, de semmi baj nem történt. Nem számít, felveszik-e, nem számít, milyen eredményt ér el, nem kell szorongania, mert attól nem változik semmi, inkább csak negatív érzései lesznek és maradnak a későbbiekben.

Sok esetben a szülő terelgeti a gyermeket, vagy saját vágyának tekinti a felvételire jelentkezést egy adott iskolába és saját kudarcának éli meg, ha nem sikerül a gyermekének jól teljesítenie. A szakpszichológus felhívta a figyelmet, hogy haragját, elkeseredését semmiképpen ne vetítse a gyermekre, inkább a meglévő, megmaradó helyzet erősségeit, előnyeit hangsúlyozza. Egy nyolc- vagy hatosztályos gimnáziumba jelentkezés esetében érdemes arról beszélni, hogy a jók közül is csak kevesen kerülnek be, már a jelentkezés és az írásbeli vagy szóbeli vizsgázás is egy olyan lehetőséget ad, ami nem minden diáknak adatott meg az előző évek teljesítményei okán. Mindenki életében vannak buktatók, utaljunk a korábbi nehézségekre, amelyeket sikerrel zárt a gyermek.

Ugyanakkor mutassunk rá, hogy mindig van egy másik lehetőség is. Erősítsük benne, hogy előnyhöz jutott másokkal szemben, a következő felvételinél lesz tapasztalata, jobban tudja majd, mire kell figyelni, jóval kedvezőbb helyzetből indul, mint akik először találkoznak a felvételi drukkjával. Vizsgázott, amiben a legjobb, amit szerezhetett, hogy megismerte a vizsgahelyzetet, magát a megmérettetést idegenek előtt. Erősítsük meg a gyermekben, hogy mik azok a vonzó dolgok, amelyek megmaradnak, ha nem új iskolába kerül, hiszen akik felvételt nyernek, azoknak egy új helyzethez, új iskolához, új társakhoz és új tanárokhoz kell majd szokniuk, alkalmazkodniuk, ami szintén nem lesz könnyű dolog. Beszéljünk arról is őszintén, hogy a jövőjét tekintve semmi nem dőlt még el azzal, ha most esetleg nem is sikerül a vágyott iskolába bejutni, később még van lehetőség váltani, ha úgy hozná a sors.

Egy sikertelen felvételi esetében pedig mindenképpen vezessük le az izgalmakat valamilyen neki kedves programmal, igyekezzünk a gyermek kedvében járni, egy kicsit a figyelmét elterelni. Szülőként semmiképpen ne legyintsünk lemondóan, ne bagatelizálljuk el a dolgot, ugyanakkor ne is omoljunk össze, hiszen a gyermek a szülői viselkedésből tanulja meg a világhoz való hozzáállást, az örömök átélését éppúgy, mint a nehéz helyzetek feldolgozását. Meg kell tanulnia helyén kezelni a dolgokat, és akkor nem roppan bele a nehézségekbe, ha nem rendül meg a világba vetett bizalma.