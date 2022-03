Ahogy a ruháknál, úgy az ékszereknél is az olaszok a nagy divatdiktátorok, a nagykereskedelmi árukészlet jelentős része is tőlük érkezik, így az új trendeket mindig őket figyelve tudjuk felmérni – mondja érdeklődésünkre Papp Csaba, a budapesti Art Zafír Ékszerbolt tulajdonosa, aki maga is készít ékszereket, ezért saját tapasztalatból tudja, hogy adott időszakban éppen mi tetszik az emberek többségének.

Rámutatott, a ’90-es évek nagy súlyú, nagy felületű, magamutogatós csecsebecséi után az elmúlt éveket a nagyon finom, kecses ékszerek népszerűsége jellemzi, tehát a rendkívül vékony láncok, kicsi medálok, apró köves gyűrűk a keresettek. Hozzátette, emellett meghatározó még, hogy sokkal fontosabbak lettek a színek, legyen szó akár valódi, akár szintetikus drágakövekről. Sokszor több szín is feltűnik egymás mellett, függetlenül attól, hogy passzolnak-e: leginkább a pirosat, a zöldet, a kéket, a feketét és természetesen a fehéret illesztik egymáshoz, de nem ritka a narancssárga vagy épp a pezsgő szín és a barnás árnyalatok sem. Az ékszerész szerint a konzervatívabb vásárlóknál is tetten érhető ez a hullám, ám ők nem cifrázzák, hanem egy nagyobb színes kő mellé kérnek több kicsi fehéret.

A szakember beszélt arról is, hogy az ötvözeteknél az utóbbi éveknek megfelelően még tart a rozénak mondott vörös arany térhódítása, illetve ennek a sárga vagy a fehér, illetve mindkét arany színnel történő kombinálása.

Sokkal fontosabbak lettek a színek az ékszerválasztásnál.

A gyémánt árát nem a mennyisége alakítja

Papp Csaba szerint a négy fő drágakő a smaragd, a zafír, a rubin és a gyémánt, de közkedvelt a színváltósabb opál is. Hozzátette, újabban keresett a leginkább Tanzániában bányászott, és így a nevét is onnan kapó tanzanit is, amelyet csak a 60-as évek vége óta ismerünk. Ez egy zafírra emlékeztető drágakő, ám annál kicsit puhább, és így sokkal tisztább köveket lehet belőle csiszolni. Színe a világoskéktől a sötétkékig változik, lila beütéssel. Az utóbbi időben sok ékszert készítettek az Art Zafírnál ezekből a kövekből, de annak ellenére, hogy olcsóbb, mint a zafír, vagy talán éppen ezért, egyelőre nem tudott bekerülni a legnépszerűbb négy kő közé. Ezek között egyébként a legdrágább a gyémánt, de a szakember rámutatott, ha a rubinból, a smaragdból vagy épp a zafírból olyat találnak, amelyből tökéletes tisztaságú követ tudnak csiszolni, az a gyémántnál is nagyobb érték. Megjegyezte, a gyémánt árát egyébként nem a piacon lévő mennyisége alakítja, hiszen rengeteg van belőle, hanem mesterségesen tartják magasan.

Szintetikus utánzatok

Az ékszerész kitért a szintetikus kövekre is, amelyek gyönyörűek, és ma már rendkívül jó utánzatnak mondhatók, olyannyira, hogy megtévesztésig hasonlítanak egy teljesen tiszta eredeti drágakőhöz is. Sokszor még a szakértők is csak műszerrel tudják megállapítani, hogy valójában mivel is van dolguk. Ennek ellenére azt mondja, értékük csak néhány tízezer forint, így inkább megéri drágakövet venni, még ha kevésbé kiemelkedő minőségűt is.

A legtöbben egyébként a gyűrűket, fülbevalókat, medálokat keresik most az üzletben, illetve előfordul, hogy ezeket kollekcióban kérik, de a vékony láncok is népszerűek nagy köves medálokkal – mutat rá Papp Csaba, aki szerint érezhető az ékszerpiacon is, hogy a koronavírus-járvány lecsengésével ismét egyre többen szerveznek esküvőt.

Nagyanyáink ékszerei

Az ékszerüzletbe sokan viszik be a nagymamáktól örökölt ékszereket, antik fülbevalókat, gyűrűket, nyakláncokat, amelyek a szakember szerint azért értékesek, mert a maitól teljesen eltérő módon vannak csiszolva. Rámutatott, ezek az ékszerek még mind kézzel készültek, és amit lehet renoválni közülük azt érdemes, hiszen van egy különleges hangulata annak, ha valaki – szigorúan alkalmi jelleggel – egy 150 éves ékszert hord.