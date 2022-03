A palacsinta mindig jöhet, előételként, desszertként, reggelire vagy csak úgy nasinak, - magyarázza e kedvelt fogás elfogadottságát Szarka Zsófi gasztroújságíró. A nagyböjti időszak kezdete előtti napon, húshagyókedden fogyasztották a keresztény valláshoz kötődően, a palacsintakészítést összekötötték a „sovány” időszakra felkészüléssel. A néphagyomány szerint húshagyókeddig minden olyan elspájzolt élelmiszert el kellett fogyasztani, amit a másnapi hamvazószerdával kezdődő negyvennapos böjt alatt tilos volt enni, így a konyhában a gazdaságosságra törekedve a böjt kezdetére igyekeztek az állati eredetű termékeket felhasználni. Azok maradékát összegyűjtötték - legyen az hús, tojás, tej, zsír, vaj, tejfül, túró - és palacsintatésztát készítettek, amibe különféle töltelékeket tettek, felhasználva például a maradék elkészített húsokat, zöldségeket is, és így tápláló ételt kínálhattak. Sok helyen a mai napig tartják e szokást, a palacsinta világnapja is húshagyókeddre esik, hiszen ez az utolsó lehetőség, hogy a tojás, a vaj, a tej és a zsiradék valamilyen finomság formájában a tányérokra kerüljön.

Minden nemzet sajátjának véli

A palacsintát szinte minden nemzet a sajátjának tekinti, a franciáknál crepe-nek hívják, narancslekvárral és vaníliakrémmel, kevés porcukorral fogyasztják tea vagy kávé mellé. Az amerikai változat egészen más, mint a hagyományos magyar, kisebb is, vastagabb is. Sütőporral készül és egy laktató reggeliként fogyasztják nagyon édes feltétekkel, például nutellával, tejszínhabbal, juharsziruppal vagy áfonyadzsemmel vagy éppen nagyon sóssal, ropogós baconnel. Az olaszoknál craspelle néven kapható rengetegféle töltelékkel, a szláv nyelvterületeken, Ukrajnában, Oroszországban bliniként említik, ott az élesztő és hajdina vagy búzakorpa adja a tészta alapját. Az egyik legrégebbi orosz étel, nagy jelentősége van az egyházi ünnepeket megelőző böjtök idején. A tölteléket nem a kisült tésztába csavarják, hanem a kisült kis palacsintákra utólag halmozzák Fogyasztják különféle édes és sós feltéttel, például tejföllel, kaviárral és füstölt lazaccal. A zsidók palacsintája a mosletta, mézzel és vajjal eszik, a tésztájába olajat is tesznek. Marokkóban a palacsinta neve ataif, sós és édes változata is ismert.

Hazánkban a vékonyra sütött palacsinta a kedvelt, amiből akár exkluzív előétel vagy desszert is lehet. Fotó: Dreamstime

Kövön sütött lepényke

De honnan is ered ez a közkedvelt finomság? Régészeti leletek bizonyítják, hogy már 30 ezer évvel ezelőtt is készítettek liszt és víz keverékéből forró kövön sütött vékony lepényt. Szarka Zsófi visszautal az ókori római légiókra, ahol placentának hívták ezt a lepénytésztát, amit kör alakúra sütöttek köveken és a legenda szerint a légiósok bronzpajzsán. Bár a katonák pajzsa, a scutum ugyan rétegelt fából készült, ám e legenda mégis fennmaradt, ahogy a placenta, azaz a palacsinta is világhódító útra indult. A placentának a római katonák ellátásában nagy szerepe volt, eltarthatósága és szállíthatósága miatt, ezt a lepényt ők többnyire hússal tették táplálóvá, míg az ókori görögök és rómaiak lakomáikon mézzel édesítve ették. A római légiók nyomán egész Európában elterjedt, először a Duna medencéjében, majd német, francia és angol területeken. Az első recept egy 15. századi feljegyzésben szerepel, az első magyar nyelvű leírás a palacsinta készítéséről 16. századi, az erdélyi fejedelmi udvar főszakács szakácskönyvében található egy édes palacsinta receptje.

Két magyar híresség

A placenta névből ered a magyar palacsinta szavunk, hazánkban a vékony, kerek változat a kedvelt, amiből akár exkluzív előétel vagy desszert is lehet. A magyar gasztronómiának két palacsintahíressége van, – egy édes- és egy sós - a Gundel és a Hortobágyi. Az előbbi már hungarikum, dióval, mazsolával, cukrozott narancshéjjal töltött csokoládés palacsinta, az utóbbit eredetileg összevágott borjúpörkölttel készítették, friss tejfölös mártással és szárított petrezselyemmel tálalták.

Finom és könnyed tészta

Szarka Zsófi azt mondja, a megsütött palacsinta tésztájának könnyednek kell lennie, ehhez pedig figyelni kell a hozzávalók helyes arányára és a sütés előtti pihentetésre. A tészta hozzávalóinak tekintetében persze „ahány ház, annyi szokás”, van, ahol szódát is kevernek hozzá, de a gasztroújságíró tapasztalata azt mutatja, hogy finomabb és könnyedebb a palacsinta, ha a tésztájába nem kevernek szódát és olajat sem, és sütés előtt legalább fél órát pihentetik a kikevert masszát, de akár egy éjszakára a hűtőben is maradhat, hogy a lisztszemcsék jól megszívják magukat.

Zsófi klasszikusa és diétás palacsintája

Két receptet, egy klasszikusat és egy diétás reform változatot is hozott olvasóinknak Szarka Zsófi, így bárki kipróbálhatja az általa kedvelt és számára nagyon bevált palacsintatészták készítését.

Klasszikus palacsinta

Hozzávalók 25 darab palacsintához: 40 dkg finomliszt, 4 közepes méretű tojás, 1 liter zsíros tej (2,8%-os), nagy csipet só, 1 csomag vaníliás cukor, 1 citrom reszelt héja. Ezeket összekeverjük, fél órát pihentetjük, pici olajat vagy vajat csepegtetünk a palacsintasütőbe és arra tesszük a masszát. Túrósan, baracklekvárosan szeretik, de nagy kedvence a fahéj-porcukor-darált diós töltelék is a palacsintára téve.

Diétás palacsinta

Ebből a tésztából egy gyors és finom reformreggeli is készülhet. Hozzávalók: 1 alma reszelve, 2 tojás, 2 dl növényi tej, csipet só, csipet fahéj, 1 bögre apró szemű zabpehely, 1 csipet sütőpor, 1 evőkanál méz, de tehetünk a tésztába kevés diót, mazsolát, vagy kókuszreszeléket, esetleg szárított gyümölcsöt is. Az összekevert, kefír állagú masszát 15 percig állni hagyjuk, majd kis halmokat teszünk az enyhén olajozott serpenyőbe, és tenyérnyi palacsintákat sütünk belőle. Gyümölccsel és natúr joghurttal fogyasztva isteni diétás napindító fogás.

Rekord és Pancake day

A Guinness-rekordok közé bekerült a palacsinta is, 1994-ben Rochdale-ben az eddigi legnagyobb méretű palacsintát készítették el, 15 méter széles volt és három tonna súlyú. Az angolszász országokban a húshagyó keddet palacsintanapként is hívják (Pancake day), amikor nagy közösségi palacsintasütő, palacsintaevő, palacsintafeldobó és -tekerő versenyeket rendeznek.