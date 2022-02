A húsvéti nagyböjt hamvazószerdától húsvétvasárnapig tartó szent idő kezdete idén március másodikára, vége pedig április 16-ára esik. A nagyböjt negyven napja a bűnbánat és a húsvétra való előkészület ideje. Római katolikus papot, görögkatolikus parókust és református lelkészt kérdeztünk az ember Isten iránti szeretetét kifejező áldozatvállalásáról és a megtisztulásról.

A megtisztult lélek örömével várni a húsvét szent titkát

Bajkai Csaba, római katolikus lelkipásztor elmondta, a római katolikus hívek a nagyböjti időszakot a mélyebb imádságos elmélyülésre fordítják. Nagyböjt első napján, hamvazószerdán a pap a bűnbánat jeleként hamut hint az ember fejére és azt mondja: „Tarts bűnbánatot és higgy az evangéliumban”. Több templomban lelkigyakorlatot tartanak, amelyek a húsvét várásában segítenek bennünket felismerni Isten irgalmas szeretetét, amely elvezet a belső megtérésre. Ahogyan a nagyböjti szentmisék eucharisztikus imájában is hallhatjuk: „Mert kegyesen megadod hívő népednek, hogy évről-évre a megtisztult lélek örömével várják Húsvét szent titkának ünnepét.” Biztat mindannyiunkat, hogy bűneinktől megtisztulva a bűnbocsánat szentségében vessük le a régi embert és öltsük magunkra az újat.

Kereszt és lila lepel

A katolikus templomokat a szent negyven napban nem díszítik virággal. Ezen időszak liturgikus színe a bűnbánatot jelképező lila. Sok helyen az oltárképeket is lila lepellel takarják, és a keresztet állítják a középpontba. Egy nagyobb méretű keresztet helyeznek az oltár mellé vagy a főoltár fölé, szimbolizálva Jézus szenvedéstörténetét. Kifejezve, hogy Jézus a kereszten váltotta meg az embert, amely teljes odaadást, önátadást kívánt az Istenfiútól. Ezáltal bennünket is meghív a megtérésre, a bűnbánatra, a kiengesztelődésre, a másik emberhez való odafordulásra. A nagyböjti időszakhoz szorosan kapcsolódhat a keresztúti ájtatosság. Ez egy elmélkedő imádság, amellyel a hívők felidézik Jézus keresztútjának történéseit. Végzéséhez hozzátartozik a keresztútjárás, azaz végig járni a stációkat (a keresztút állomásait), mert ez segíti az átélést és azonosulást a szenvedő Jézussal.

Imádság és alamizsna

A böjtöléshez tartozhat még Jézus halálának emlékezetére péntekenként a húsmentes étkezés. A katolikusok számára ezeken a napokon a 14. életévtől kezdve mindenkinek ajánlott a hústól való megtartóztatás. Mindemellett a bűnbánat egyéb gyakorlata lehet az imádság, alamizsna - amely a rászorulónak való segítségnyújtást jelenti -, az önmegtagadás életünk bármely területén, távolmaradás a hangos mulatozástól, csendes elmélkedés Jézus Krisztus tanításairól. A nagyböjti belső csend idézheti bennünk a megtérésnek azon vágyát, amely a kiengesztelődésben, azaz a szentgyónásban valósul meg. A gyónást megelőzi a lelkiismeret-vizsgálat, a bűnbánattartás, az erős elhatározás, miszerint igyekszem jobbá tenni életemet. Bajkai Csaba úgy véli, húsvéti készületünk szent negyven napja így válhat kegyelmi forrássá és lélekben gyümölcsözővé az ember számára.

Görögkatolikusoknál előszenteltek liturgiája

A görögkatolikusoknál a nagyböjt két nappal korábban kezdődik, hamvazószerda előtti hétfőn, idén február 28-án, amikor tartózkodni kell a húsos, tejes és zsírral készült ételek fogyasztása, csak hidegvérű állati eredetű ételek a megengedettek. Ugyanilyen előírás vonatkozik a nagypénteki böjtre is. A görögkatolikus templomokban piros vagy bordó a böjt színe, az oltárterítő vagy a virágok színében is azt láthatjuk, a papi miseruha színe is a bordó. Nagyböjtben hétfőtől péntekig nem tartanak Szent Liturgiát, ám nagyböjt idején sajátos görögkatolikus szertartás, hogy a hívek ne maradjanak szentség nélkül, szerdán és pénteken az előszenteltek liturgiája. Alkonyati istentisztelet, amikor a vasárnapról átváltoztatott szentséget szolgáltatják ki a híveknek. Emellett a szerdai és pénteki napok a húsnélküliek – magyarázza Tasi Tamás görögkatolikus parókus. A böjtről leginkább a külsőségek juthatnak eszünkbe, lemondás finom ételekről, mulatságról, egyesek összekötik a fogyókúrával, tisztítókúrával. Azonban a nagyböjt nem öncélú, a testi és lelki böjt együtt kínál lehetőséget életünk megtisztítására, Isten és embertársaink iránti szeretet megőrzésére, növelésére. Jobbá, tisztábbá, igazabbá, egyszóval krisztusibbá váljunk a feltámadás megünneplésére.

Szíriai Szent Efrém imája

Tasi Tamás hozzátette, egyházuk nagyböjti imádsága Szíriai Szent Efrém imája - amelyet mind a szertartásokon, mind egyéni imáikban is mondanak - nagyon szépen összefoglalja a nagyböjt lényegét is. Megmutatja a fizikai részét, hogyan viszonyulunk a világhoz: „… ne engedd hozzám a jóra való restség, könnyelműség, pénzvágy és megszólás szellemét!” Ajánlásával rámutat, mire van helyette nagy szükségünk: józanságra, alázatosságra, állhatatosságra és szeretetre, saját bűneink felismerésére és felebarátunk elfogadására. A nagyböjt lényege a bűnbánat, amikor szembe nézhetünk önmagunkkal, beismerhetjük a hibáinkat, bocsánatot kérhetünk azokért. A nagyböjt örömet jelent számunkra, nem kínszenvedést, ez az időszak a változtatásra is lehetőséget ad, egyfajta önértékelés, a múltba tekintés: „Ez vagyok most, és krisztusibb szeretnék lenni.” A görögkatolikus parókus rámutat, a nagyböjt egy lelki zarándoklás a húsvét ünnepe felé. „A böjti lemondással megspórolt idővel megajándékozhatom azokat, akik a legjobban rászorulnak. Személyre szabottan kell nekem kitalálni, miben szeretnék jobb, igazabb lenni. A böjti időszak negyven napból áll, minden egyes nap az újrakezdésről is szól, nem belefáradni, hanem Krisztussal haladni az igazabb úton, amelynek célja a feltámadás, az örök élet. A fényt kell látni, magunkban kell egy kicsit meghalnunk, hogy feltámadhassunk Krisztussal.”

Az ajándékozó fontosabb, mint amit adott

„Bár a karácsony a legterjedtebb ünnep, a keresztény egyházak lényegét és az evangélium közepét nagypéntek és húsvét rejtik. A reformátusok nagypénteket tartják a legnagyobb ünnepnek a gyász és szomorúság ellenére, ami Jézus halálával jár, a bűneink bocsánatát nyerjük az ő áldozatával. Egyre inkább van reneszánsza a böjtnek a protestáns egyházakban, ugyanakkor az nem valaminek a megvonása csak, vagy valamiről lemondás” – mondja Bella Violetta református lelkész. A reformátusoknál úgy tartják: „mondunk le valamiről, ami valóban lelki próbatétel is, találjuk meg a saját böjtünket, de ne elégedjünk meg csak ezzel. Amit a lemondással, a változtatással nyertünk, azt fordítsuk a Bibliára, az egyházunkra. Adott esetben ez lehet több imádság, önkénteskedés és jótékonykodás. A protestáns böjt lényege, hogy ne csak elhagyjunk valamit, hanem azt fókuszként visszasegítsük a bibliai egészhez személyes kreativitásunkat használva. Úgy is fogalmazhatunk - teszi hozzá a református lelkész -, hogy az Istentől kapunk javakat, de ebben a sorrendiséget felismerve és felmutatva láthatjuk, az ajándékozó fontosabb, mint az, amit adott.”

Hat hét hétköznapjai

Mivel vasárnap, Jézus feltámadásának napján a keresztény ember nem böjtölhet, a nagyböjt hamvazószerda és az első böjti vasárnap közti hétköznapokból, s a következő hat hét hétköznapjaiból áll (4 + 6x6 nap). A nagyböjt utolsó hete a nagyhét, amelynek három szent napja nagycsütörtök, nagypéntek, nagyszombat.