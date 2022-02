A világ erőviszonyaiban bekövetkezett változások egyértelmű lenyomatát láthatjuk az Ukrajna körüli eseményekben – mondta érdeklődésünkre Erbszt Adrienn, geopolitikai elemző. Rámutatott, a Szovjetunió szétesése egy megtört, az amerikai hegemónia alárendeltségébe taszított Oroszországot teremtett, amely ma újra vissza akar térni a ringbe. Mindeközben a korábban csak „gyártósorként” üzemelő Kína - a világ legnagyobb népességével és második legnagyobb gazdaságával - szintén komoly ambíciókat kezdett el dédelgetni. Mostanra ráadásul a Moszkva és Peking közti szövetség szépen kirajzolódott, s együttesen komoly veszélyt jelentenek Washingtonra. Mindehhez hozzátartozik, hogy az USA komplikált éven van túl, gondoljunk csak a súlyos gazdasági nehézségekre a nem szűnő világjárvány miatt vagy a markáns presztízsvesztésre az afganisztáni kivonulás okán, és mindezt csak tetőzi az egyre kiéleződőbb belső megosztottság. Moszkva, a kínai szövetséggel a háta mögött ezt az erőegyensúly változást kihasználva szeretne pontot tenni a NATO – Ukrajnát is érintő - keleti terjeszkedésére, amely során a hagyományosan orosz érdekszférákat igyekszik integrálni – vélekedett. A szakember szerint, ha a Baltikum már el is veszett, Belaruszt, Ukrajnát és Grúziát nem engedhetik az oroszok, mert az kétségkívül komoly biztonsági kockázatot jelentene számukra.

Lesz-e amerikai – orosz háború?

Erbszt Adrienn úgy fogalmazott, miközben a színpadon komoly csörtéket láthatunk Moszkva és Washington közt, a háttérben minden bizonnyal folyik az alkudozás, ezt bizonyítják az újabb és újabb felvetések, illetve a tétek emelése az olyan lépésekkel, mint egy lehetséges orosz katonai bázis Latin-Amerikában, vagy az amerikai katonák európai missziója. Hozzátette, az USA ugyanakkor jelenleg nem valószínű, hogy képes lenne maximális hatékonyságra egy kétfrontos háborúban – Kínával Tajvan kapcsán és Oroszországgal Ukrajna miatt - azonban a visszalépésről az ő, világban betöltött vezető szerepe miatt nem lehet szó - láttuk milyen csorbát szenvedett a renoméja az afganisztáni fiaskóval.

A geopolitikai elemző kiemelte, közvetlen, amerikai - orosz háború kitörése egyáltalán nem valószínű, hiszen nem 1939-et írunk, a megváltozott harcászati képességek – például a nukleáris fegyverek, a kibertér, vagy a hiperszonikus rakéták – újtípusú háborúkat szülnek. Ennek ellenére a Donbasz területén, 2014 óta hagyományos háború zajlik, és az nem kizárható, hogy itt tovább eszkalálódik a konfliktus Ukrajna és Oroszország közt.

Magyarország kelet és nyugat között

Erbszt Adrienn a magyar kormány helyzetet érintő politikájával kapcsolatban arról beszélt, hogy egy ennyire pattanásig feszült helyzetben nagyon nehéz köztes álláspontot képviselni, főleg úgy, hogy a szembenálló felek egyikével katonai és politikai szövetségben állunk, illetve a földrajzi érintettség is nehezítő tényező. Mindazonáltal az világos, hogy Magyarország szempontjából az energetikai és gazdasági tényezők majdhogynem ugyanolyan fontosak, mint a politikai és katonai együttműködések, és ezeket ma Oroszország és Kína képviselik jelentősen – hangsúlyozta, majd rámutatott, a magyar politika éppen az elavult egyoldaliságot kívánja felcserélni egy pragmatikus alapokra helyezett, többvektoros külpolitikára. Az más kérdés, hogy ez hosszútávon működőképes-e – tette fel a kérdést, majd megjegyezte, a hidegháború idején ez egyértelműen lehetetlen volt, ma azonban Budapesten kívül más európai és ázsiai ország is törekszik ebbe az irányba – többek között Németország és India is.

A geopolitikai elemző kitért arra is, az Egyesült Államok és Oroszország közt láthatóan nincs szükség közvetítőkre, hiszen szemtől-szemben tárgyalnak különböző szinteken, hétről-hétre. Az EU és a Kelet közt viszont, a magyar álláspont erősítheti - a sajátján kívül még - a német és más közép-európai országok érdekérvényesítését az Északi Áramlat-II gázvezeték megépítése, összességében az orosz energiahordozók vételezése, vagy a kínai kereskedelmi kapcsolatok fenntartása terén.

Háború esetén nagyobb fokú készültségre számíthatunk

Azzal kapcsolatban, hogy hogy érintené Magyarországot, ha Ukrajna és Oroszország között mégis háború törne ki, az elemző azt mondta, hazánk nagyon hasonló helyzetbe kerülne, mint a kilencvenes években a délszláv háború idején. Ugyanakkor hozzátette, a háború lefolyását és a következményeket tekintve van egy nagy különbség a két helyzet között: most egy nagyhatalom csapna össze egy maximum méretei miatt középhatalomnak nevezhető állammal. Rámutatott arra is, mivel Ukrajna nem NATO tag, vele szembe semmilyen kötelessége nincs sem a NATO-nak, sem hazánknak, és nagyjából az összes európai és amerikai vezető politikus elmondta, hogy katonákkal nem tervezi segíteni Kijevet egy esetleges háború során. A NATO kötelessége viszont tagállamainak védelme és biztonságuk garantálása, ennek fényében pedig egy ilyen esetben Magyarországon és térségünkben az eddiginél nagyobb fokú készültségre számíthatunk – jegyezte meg.

Erbszt Adrienn ezzel párhuzamosan kitért a kárpátaljai magyarságra is, amely a 2014-2015-ben különösen intenzív, kelet-ukrajnai harcok során súlyos fenyegetésnek volt kitéve az ukrán kormány és a különböző szélsőséges, nacionalista csoportok részéről. A besorozások miatt számos honfitársunk volt kénytelen elhagyni szülőföldjét, sokak véleménye szerint, ahogy annak idején a Vajdaságban, úgy Kárpátalján is aránytalanul nagy volt a harcba vitt magyarok száma. Az ukrán kormány láthatóan nem kívánja tiszteletben tartani a nemzetiségek jogait, többek között ez is az akadálya nyugati integrációjának – zárta gondolatait a geopolitikai elemző.