A kerti munkákban most a pihenés ideje van inkább, de már a tavaszra felkészülés, tervezgetés is foglalkoztathat bennünket. Tennivalója azonban ilyenkor is akad azoknak, akik a lakásban is tartanak növényeket, amelyek a téli időszakban még több törődést igényelnek. Ujhelyy Károly hobbikertész, a Kertszövetség országos elnökségének tagja szerint a leggyakoribb növényápolási hibák, amelyek a szobanövények téli gondozása során előfordulnak, könnyedén orvosolhatók, ha néhány jó tanácsot elfogadunk és betartunk.

Fényt nekik!

A fényszegény időszakban a benti virágok fényforráshoz jutását nem egyszerű megoldani. Bár már a téli napforduló után járunk, és lassan, de biztosan hosszabbodnak a nappalok, de még mindig kevés a fény, amit a növényeink kapnak, kevés még azok számára is, amelyek kis fényigényűek. Ezért kevesebb új hajtást hoznak, a sötétebb időszak nem kedvez a levélfejlesztéshez és virágzásnak sem. Ha van arra lehetőségünk és nem helyhiánnyal küzdünk, akkor tegyük a nagy fényigényű növényeket déli fekvésű helyiségbe, főleg a télen virágzó növények számára fontos ez.

Párásítás a száraz levegő ellen

A száraz levegő a fűtés miatt a páratartalom csökkenését is magával hozza, egyes szobanövények igen érzékenyen reagálhatnak erre, például barnuló levélszegélyekkel, levélcsúcsokkal, besodródott levelekkel, levélhullással. Ezért ne felejtsük a párásítást, tegyünk a fűtőtestre párologtatót, amivel pótoljuk a lakás nedvességtartalmat. Érdemes esetleg szobai permetezővel a növények leveleit hetente-kéthetente megfújni, ajánlott tiszta, forralt és szobahőmérsékletűre hűtött vízzel. De azt is vegyük figyelembe, hogy a túlzott párásítás elősegíti a gombás és baktériumos betegségek megjelenését és elszaporodását a növényeken. Jó megoldás Ujhelyy Károly szerint, ha a párásító permetezést kamillateával végezzük, amely megakadályozza a gombás fertőzés kialakulását. De ezt semmiképpen ne alkalmazzuk például begóniánál, fokföldi ibolyánál, mimózánál.

A huzattól megfázás

A huzat alattomos kis „növénygyilkos”, nem azonnal szedi áldozatát. A lakás szellőztetése télen is fontos, ablakot nyitni akkor is kell, ha kint röpködnek a mínuszok, a friss levegő nemcsak az ember számára frissítő, hanem a szobai virágoknak is. A növények is élőlények, ha rájuk nyitjuk a hideget, ők is megfáznak, nemcsak mi, ezért ha szellőztetünk, előtte vigyük a cserepeseket védett helyre, vagy takarjuk el őket kartonnal, hungarocellel. A benti növények általában 18-21 fok között érzik a legjobban magukat, de ha az ablak kinyitásával rájuk engedjük a hideg levegőt, gyorsan megfázhatnak, amit a levelek sárgulásával, elszáradással jeleznek.

Egy kis portörlés

Nem csak a bútorokon, polcokon ül meg az a fránya por, a virágok levelein is lerakódik, ami káros lehet, ezért érdemes a nagyobb leveleket havonta-kéthavonta tiszta vizes ruhával letörölni, a kisebb cserepeseket pedig gyenge, enyhén langyos vízsugárral zuhanyozni.

Öntözés, de mikor?

A téli időszakban az öntözési igényük is változik a benti növényeknek, hiszen életműködésük általában lelassul. A fényhiány, az esetleges alacsonyabb benti hőmérséklet miatt kevesebbet párologtatnak. A nyugalmi időszakban a mérsékelt öntözés elégséges és a tápanyagigényük is csökken, ezért ritkábban - három-négyhetente - adjunk tápoldatot, de nem is feltétlenül szükséges. Ha tehetjük, a délelőtti órákban locsoljuk meg őket, és az öntözővíz soha ne jéghideg, hanem szobahőmérsékletű legyen. Ujhelyy Károly azt javasolja továbbá, hogy a párásító permetezést az öntözéssel egy időben végezzük, mert akkor a levelek fonákján lévő légzőnyílások nyitva vannak, jobban felveszik a rá permetezett nedvességet. Mindig ellenőrizzük a földjük nedvességi állapotát, majd döntsük el, kell-e vizet adnunk vagy várjunk még néhány napot. A vízigény azonban függ a fényviszonyoktól, a hőmérséklettől és a levegő páratartalmától is. Minél melegebb, szárazabb helyen áll egy szobanövény, annál több vizet igényel, és minél hűvösebb, nyirkosabb légtérben van, annál kevesebbet. Hideg, nyirkos helyen a sok locsolás végzetes is lehet, és bárhol is van a növény, az alátétben összegyűlt felesleges vizet mindig öntsük le. A legjobb gondoskodás mellett is fogunk találni elszáradt leveleket, nem egészséges hajtásokat, azokat mindig távolítsuk el, nincs kiábrándítóbb látvány egy „magára hagyott”, elfeledett, gondozást igénylő szobanövénynél.

HOVÁ TEGYÜK? A páraigényes növényeket, mint például a páfrányokat, orchideaféléket helyezzük az ablakpárkányra, ablak mellé a konyhába vagy a fürdőszobába. Az anyósnyelv, a pletyka, a kaktuszok, a filodendron, a broméliafélék és a pozsgás levelű növények jól tűrik a száraz, meleg, fényszegény körülményeket, de a virágzó cserepesek - mint a fokföldi ibolya, szobai ciklámen, szobai azálea, csuporka, papucsvirág – a hűvösebb, de napfényes helyet kedvelik. Az amerikai kövirózsát télen 5-10 fokon kell tartani, és szárazon, különben elrothad a gyökere. Minimális öntözést igényel a korallvirág, a palackfa és a sávosfű.

MEGFELELŐ HŐELLÁTÁS. A hőellátás is gondot okozhat például úgy, hogy a lakásban túl meleg van, ami kedvezőtlen nyúlást, növekedést generálhat. Ezt a növények alacsonyabb hőmérsékleten tartásával előzhetjük meg, ugyanakkor a túlhűlés és a megfázás is veszélyt jelenthet, ha a növény igényének nem a megfelelő hőmérsékletet adjuk.