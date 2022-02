Bár pontos statisztikáik nincsenek, érezhetően többet adtak el futócipőkből Földingné Nagy Judit, sokszoros magyar bajnok hosszútávfutó sportüzletében a pandémia alatt, mint korábban. A futóklubot is működtető atléta azt mondja, a covid miatt olyanok is elkezdtek futni, akik eddig nem mozogtak, de most vagy kedvet kaptak vagy az egészségmegőrzés miatt rászánták magukat, illetve sok olyan vevőjük is volt, aki a teremcipőt cserélte le futócipőre. Hozzátette, azzal, hogy a konditermek bezártak, és a kinti labdás csapatsportokat sem lehetett űzni, nem volt más választás, mint kimenni a szabadba, és futni. Ez azt eredményezte, hogy hirtelen megugrott a vásárlóik száma, és a lendület kitartott a tavalyi évben is, de most már lecsengőben van – mutatott rá, majd megjegyezte, aki rendszeresen fut, annak egyébként évente ajánlott új, minőségi futócipőt venni, aminek jó a csillapítása, de aki heti három alkalommal megy ki öt kilométerre, annak is érdemes legalább kétévente cserélni.

Földingné Nagy Judit szerint egyénre szabott, hogy kinek milyen a jó futócipő, ezért náluk például számítógépes lábdiagnosztikával nézik meg a vásárlók lábfejét, emellett figyelembe veszik az illető súlyát, és az alapján javasolnak lábbelit, ügyelve arra is, hogy várhatóan milyen talajon fogják a legtöbbet használni a cipőt.

Ajánlott először sétálni

A hosszútávfutó beszélt arról is, hogy azok közül, akik nem sportolnak aktívan, a legtöbben a megállapodott emberek kezdenek el futni a húszas éveik végén, illetve a harmincas éveikben. Ekkor döbbennek rá, hogy mozogni kellene valamit, de van olyan is, aki a nyugdíjba vonulása után húzza fel a futócipőt. Nekik azt üzente, célszerű a tavaszi vagy a hideg beállta előtti őszi kezdés, hogy a szervezet már hozzá legyen szokva a rendszeres, legalább heti három mozgáshoz mielőtt beköszönt a tél vagy a forró nyár. Hozzátette, előfordul, hogy ilyenkor hirtelen felbuzdulva „túlmozogja” magát az ember, ezért ajánlott először sétálni, és bele-bele futni, vagy óvatosan kocogni, illetve inkább többször, de kevesebbet futni. Rámutatott, annak akinek nehezen megy, vagy mert nincsen semmilyen alapja, vagy mert esetleg túlsúlyos, mindenképpen csak az intenzív séta javasolt a szabadban, amelynek tempóján fokozatosan gyorsítsanak. Ugyanakkor kiemelte, mivel most már nincsenek annyira hidegek, nem muszáj várni tavaszig, amikor lehet, ki kell menni sétálni, mozogni a természetbe. Földingné Nagy Judit megjegyezte, sok ingyenes edzésterv érhető el az interneten, ami segíti az indulást, de a heti három alkalommal félóra mozgás jó kiinduló pont, amit idővel fel lehet tornázni öt-hat kilométeres távra. Hozzátette, a városokban lévő futópályák biztonságosak, ki vannak világítva, és ami fontos: egyenletes talajjal rendelkeznek. Ezen felül körpályákról van szó, ami lehetőséget ad arra, hogy kontrollálja magát az ember, illetve motiváló is lehet, ahogy egyre több és több kört bírunk teljesíteni.