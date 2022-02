Madaraink egy része odúköltő, azaz idősebb fák törzsében és ágaiban természetes módon képződő, vagy harkályok vájta odúkban költ, ugyanakkor egyre nagyobb természetvédelmi probléma, hogy az idősebb, odúképződésre, odúkészítésre alkalmas vastagságú fák állománya csökkenő tendenciát mutat.

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) szakemberei télen sem pihennek, a tavaszig tartó munkákat minden évben sürgeti a költési idő közeledte, hiszen addigra meg kell javítani a régi madárodúkat, és szeretnének minél több új odút és költőládát is készíteni a nálunk költő madaraknak. „Télen kevesebb a terepi munka, főleg szinkronmérések vannak” – mutatja be az évszak tennivalóit Antoni Gyula, az egyesület Kisalföldi csoportjának elnöke.

Ellensúlyozni a költőhelyek hiányát

Az egyesület önkéntes tagjai ilyenkor bejárják a kint lévő odútelepeket, rendbe teszik azokat, hogy tavasszal biztonságos költőhely várja a madarakat. Antoni Gyula elmondta, három-négy évig bírják a felújítás után a régebbi odúk, ezért minden évben újakat is készítenek, mivel egyre nagyobb természetvédelmi probléma, hogy az idősebb, odúképződésre, odúkészítésre alkalmas vastagságú faállomány hazánkban csökkenő tendenciát mutat. Az odúkészítés igazi műhely- és csapatmunka, ahogy fogalmaz, deszkákat szabnak, szerelnek, csavaroznak, egyre nagyobb szükség van sajnos a mesterséges odúkra, hiszen madaraink egy része odúköltő, azaz idősebb fák törzsében és ágaiban természetes módon képződő, vagy harkályok vájta odúkban költ. Szerencsére mesterséges fészekodúk kihelyezésével ellensúlyozni lehet a természetes költőhelyek hiányát, legnagyobb előnyük, hogy a madarak nagyfokú alkalmazkodóképességének köszönhetően nemcsak fákon, hanem szinte bárhol alkalmazhatóak. Attól függően, hogy milyen madárfajokat szeretnének megtelepíteni, a madarak igényeihez és testméretéhez alkalmazkodva különböző odúkat kell a készíteni, amelyeket típusokba sorolnak. Az énekesmadarak évente akár háromszor is költhetnek, ezért is mondják azt a madártani szakemberek, hogy saját kertünkben odút felszerelni soha sem késő, de a láthatóság érdekében érdemes még a téli végéig ütemezni a kihelyezést, hogy a madaraknak is bőven van ideje felfedezni a lehetséges fészkelőhelyeket, ami növeli az odúfoglalás valószínűségét.

Odú minden méretben

A mesterséges odúk közül a „B” típusú a legszélesebb körben használt, ebbe költöznek azok a legalkalmazkodóképesebb, településeken is gyakori fajok – a széncinege, a házi és a mezei veréb –, amelyek kedvelik a hagyományostól eltérő és az alacsonyan elhelyezkedő fészkelőhelyeket is. „B” odúkat mell- és fejmagasságba tegyük ki, így jó eséllyel számíthatunk a madarak beköltözésére. Elterjedt még a „D” típusú odú, amely nagyobb alapterületű és röpnyílású, ebbe az odúba a szalakóta és búbos banka jól megtelepíthető, de használható seregély és néhány harkály faj számára is. E két típusban nagyon sokféle madár költ, az egyesület munkatársai évek óta készítik őket, a tapasztalataikat felhasználva még apró módosításokat is végeznek az odúterveken, hogy a legjobb költőhelyet tudják biztosítani a madaraknak. Tavaly a gönyűi homokvidéken kihelyezett 25 új odúban közel 100 búbos banka fióka kelt, idén az északi régióból harminc éve a megváltozott élőhely miatt eltűnt szalakótát várják. Fejér megyében már van belőle példány, remélik, hogy a most kirakott odúkba a kisalföldi térségbe is beköltöznek a tojó szalakóták. Az „A” odú a kistermetű cinege fajoknak kiváló, amelyből kizárhatók a nagyobb méretű fajok, mint a széncinke, vagy veréb. A „C” odú nem a harkályok által készített természetes odúkat utánozza, hanem a partfalak és sziklák hasadékaiban, üregeiben költő kistestű énekesmadárfajok megtelepítését szolgálják. Nem szűk, kerek röpnyílásúak, hanem félig nyitott előoldalúak, ahol a legfontosabb kritériuma a költőhelynek a fedettség, a vízszintes alap és a fészek legalább egyik oldalának támasztottsága.

Költőláda a nagyoknak

A nagyobb madárfajoknak pedig költőládákra van szükségük, amelyek hosszúkás vagy henger alakúak, most éppen 15 vércseládát gyártanak, nincs sok idő, márciusra kinn kell lenniük a költőhelyeknek. Tavaly különleges ládákat készítettek a kuvikoknak, az elnök érdekességként említi, hogy a vízimadarak közül a nagybukónak, mivel odúban költ, öt hatalmas odút gyártottak. „Készülünk a tavaszra minden évben, a madarak költési időszaka mindig nagyon izgalmas időszak a madártani egyesület munkatársai számára. Ha pedig saját kertünkbe helyezünk el odúkat, az abba költöző madárcsalád életének megfigyelése semmihez sem hasonlítható élményt tud nyújtani, mivel a nagyon mozgalmas fiókaetetési időszak 10–14 napja alatt a madárszülők szinte percenként érkeznek az eleségszállítmányokkal” - fűzte hozzá Antoni Gyula.

Ritka madarak is feltűntek

A téli odúgyártás mellett érdekes terepmunka a madármegfigyelés is, a Hanságban a récék között idén feltűnt már egy északi típusú hattyúpár, amely még nem járt a térségben. Ugyancsak nemrégen megfigyeltek olyan ragadozófélét, a kuhit, amely elterjedését tekintve Dél-Afrikában és Dél-Ázsiában mondható gyakori madárnak, és eddig hazánkban még nem költött. Novemberben hatalmas területet bejárva vizsgálják az elektromos hálózatot, azaz a villanyoszlopok alatt elhullott madarak felmérése történik. Az MME a nemzetipark-igazgatóságokkal és más civil szervezetekkel együttműködve idén január közepén már 19. alkalommal szervezte meg az Országos Sasszinkront, a hazánkban telelő ragadozó madarak éves számlálását. Január végén történt meg a lakosság bevonásával az országos, évenként megismételt erdei fülesbagoly telelőhelyeinek felmérése, de a téli időszakban számba veszik a vörös kányákat, a lombnélküliséget kihasználva a fészekszámlálásra is ilyenkor van lehetőség.

Madáretetők, madáreleség

Decemberben a téli madáretetésre koncentrálnak, készítenek madáretetőket, emellett kedvező áron adnak téli madáreleséget. „Ugyan csak jelképes mennyiségről beszélhetünk, de nagyon népszerű e program a lakosság körében, a madáretetéssel kapcsolatos tanácsok mellett rengeteg kérdést is kapunk azoktól a madárkedvelő emberektől, akik szívügyüknek tekintik a fajok védelmét – tette hozzá az elnök.