Egy kis chili paprika, akár kedveljük, akár nem, gyógyhatással van a szervezetre, serkenti a vérkeringést, javítja az emésztést és antibakteriális hatású. Fogyókúrázok figyelem! Zsíroldásra, anyagcsere javítására érdemes az étrendbe iktatni. Jó hír, hogy chili paprikát otthon is termeszthetünk, de a balkonládába vagy a kertbe ültetve is szép terméshozamra számíthatunk, ha betartunk néhány jó tanácsot.

Egyre többen fognak hozzá chili paprikát nevelni, szinte divat lett kis cserépben kísérletezni saját „erősségünkkel”. Vajon elég erősek vagyunk-e, hogy elég erős paprikát tudjunk szüretelni gondos ápolás után a növényről, amit aztán frissen vagy szárítva fogyasszunk magában vagy különböző ételekhez hozzáadva. A chili paprika, akár másfél-két méter magasra is megnőhet, fajtától függően a termése 2-15 centiméter hosszú, kerek, kúp alakú, vagy hegyes, a paprikák színe sárga, zöld, narancssárga, lila, barna vagy piros, ereje az enyhén csípőstől a méregerősig terjedhet, ami kapszaicin tartalmától függ.

A növény dekorativitását az adja, hogy akár a kertben, balkonon, verandán vagy a lakásban termesztjük, az első terméstől kezdve találunk rajta különböző színű, az éréstől függően, kisebb, nagyobb paprikákat és a virágzás is folyamatos. Vásárolhatunk magokat, amelyeket akár házhoz is szállítanak, de beszerezhetünk e téren tapasztalattal bíró ismerősöktől, rokonoktól, barátoktól is a számukra már bevált fajtákat. Nincs más hátra, mint kipróbálni a chili paprika-nevelést, varázsszóra ugyan nem lesz tele a markunk e csípős „arannyal”, de a „másnak is sikerül, nekünk miért ne sikerülne?” alapon megéri kockáztatni a befektetett időnket.

Megbízható forrásból a magokat

Ujhelyy Károly hobbikertész, a Kertszövetség országos elnökségének tagja felhívja a figyelmet, hogy minden esetben megbízható forrásból szerezzük be a magokat, de menthetünk is a saját vagy ismerősünk chili paprika terméséből. A magok csíráztatását, vetését, és a palánta nevelését a hosszú tenyészidő miatt már februárban érdemes elkezdeni, hogy a növények nyár közepétől késő őszig teremjenek. Akik kezdőnek számítanak a termesztésben, azoknak a Jalapeno vagy Etna chili paprikát ajánlja, de balkonládában, konyhában is jól terem a Birds eye, a Tabasco, a Serrano, Habanero, a lakásban üde színfolt lehet a Bolíviai szivárvány, amely nevéhez méltóan a szivárvány összes színét mutatja a terméseken, a lilából fehérre, sárgára, narancsra, végül pirosra változik. A csíráztatóedényben – aminek kiváló a DVD-tok, kis tálca, műanyag edény - a magok soha ne száradjanak ki, permetezéssel tartsuk nedvesen azokat, és az edényt ne tegyük napsütötte helyre, fűtőtestre, ne használjunk tápszert, csak tiszta vizet. Az első sziklevelek megjelenése után éppúgy fontos a helyes öntözés és a szellőztetés is, mivel ilyenkor esedékes a sok víztől a palántadőlés és a penészesedés. A legjobb módszer, ha kamillateával öntözzük a palántát Ujhelyy Károly szerint. A csíráztatáshoz az ideális hőmérséklet 25-30 Celsius-fok és optimális a 70-80 százalékos párás környezet. Szikleveles korban alacsonyabb, 17-22 Celsius fok, a lomblevelesedésnél pedig ismét magasabb hőre, 20-24 Celsius fokra van szüksége a palántának. A megfelelő hőmérsékletet állandóan biztosítani kell az elvetett magoknak és a fejlődő palántáknak. Tudni kell azt is, hogy a magok csírázása hosszabb ideig is eltarthat, van, hogy több hét is szükséges a csírázás megkezdéséhez.

Mindig hagyjuk beérni a chili paprikákat, várjuk meg hogy a termés fajtától függően vörös, piros, sárga, barna vagy zöld legyen. Forrás: Dreamstime

Napfény, te drága!

A palántákat tápanyagdús talajba ültessük. A virágzáshoz a növénynek 12 óra napfényre van szüksége, de ne hagyjuk, hogy a palánták megnyurguljanak, mert később nem hoznak termést. A terméseket folyamatosan szedjük, így a növényt növekedésre és újabb terméshozásra sarkallhatjuk. A növény a 10 Celsius-fok alatti hőmérsékletet tartósan nem viseli el, közepes vízigényű, jó vízelvezetésű talajt igényel, amit ne hagyjunk kiszáradni. Fagyosszentekig ne ültessük ki a palántákat, a lakásban tartva pedig a legvilágosabb helyre tegyük, mert a chili paprikának a legfontosabb a megfelelő fénymennyiség. A kertben napos, de védett helyet keressünk neki, ott se hagyjuk kiszáradni, de a túlöntözés is káros. A kifejlett palántát – három-négy lombleveles kora után - már tápoldatozhatjuk kéthetente. Bármilyen táp jó, amit paradicsomokhoz is ajánlanak. A táp javasolt nitrogén-foszfor-kálium aránya 5-10-10, mert a nitrogén túladagolás miatt nem hoz termést, a kálium ugyanakkor segít a termésképződésben. Ha nem bokrosodik eléggé, vagy megnyurgult a növény, a kb. 15 centiméteres palánta hajtáscsúcsát csípjük vissza, és a tő megerősödéséhez egyes vélemények szerint javasolt az első néhány virág eltávolítása.

A türelem paprikát terem

Mindig hagyjuk beérni a chili paprikákat, várjuk meg hogy a termés fajtától függően vörös, piros, sárga, barna vagy zöld legyen. Ujhelyy Károly azt tanácsolja, legyünk türelmesek, így tényleg csípős kalandra indulhatunk, egzotikus utazásban lehet részünk egzotikus ízek reményében, hiszen a chili paprika a trópusi vagy szubtrópusi vidékek növénye, ahol egész évben terem. Hazánk ugyan nem nevezhető trópusi éghajlatúnak, de nem kell elkeseredni, meleg nyaraink vannak, és a termési időszakot kitolhatjuk, ha a lakásban vágunk bele a chili termesztésébe. Először a kevéssé csípős fajták ültetésével kezdjünk, ha „elsőbálózók” vagyunk a chili paprika termesztésében, és tartsuk szem előtt a kisgyermekek kíváncsi természetét is. A palánták feliratozásáról se feledkezzünk meg, a bő termés után lehet, hogy ismerőseink is kedvet kapnak e csípős kalandhoz, és kérnek majd a chili magokból.

Átteleltetés

Az átteleltetésre válogassuk ki azokat a paprikatöveket, amelyek a legéletképesebbek, egészségesek. A növényt tartósan 10 Celsius foknál vigyük be, a főágat metsszük vissza, és ültessük át kisebb edénybe. Mivel melegigényes növény, ezért télen is olyan helyen kell tartani, ahol minél több természetes fényt kap, például világosabb ablakokban, párkányokon, esetleg üvegházban. A talaja mindig nedves legyen, de ne locsoljuk túl.