2021-ben a koronavírus-járvány miatt egy évvel meghosszabbították a Barlangok és Karsztok Nemzetközi Évét. A világméretű projekt legfőbb célkitűzése, hogy minél több emberrel megismertesse a karsztokat, mint kritikus fontosságú és sokfelé megtalálható természeti erőforrásokat. A rendezvénysorozatot a barlangok és a karsztok feltárására, tanulmányozására és védelmére létrejött, 58 tagországból álló nemzetközi szervezet, a Nemzetközi Barlangtani Unió szervezi. Világszerte több mint 200 nemzeti és nemzetközi szervezet - hazánkban a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat - a partnere – mutatta be a nemzetközi év jelentőségét Hegedűs Gyula barlangkutató, a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat elnöke, a Nemzetközi Barlangtani Unió titkára.

Felszíni és felszín alatti formakincs

A karsztok felszíni és felszín alatti formakincse egyaránt rendkívül jellegzetes, a világ összes földfelszínének húsz százalékát teszik ki, amelyek befolyásolják az emberiség életét. Az ivóvízkészlet 13 százalékát adják világszerte a karsztforrások, ez az arány Magyarországon kicsit kevesebb, 11-12 százalék. A karsztok és a barlangok kulturális örökségünk felbecsülhetetlen értékű helyszínei, számos ősemberbarlangot és településmaradványt találtak a karsztterületeken, illetve barlangokban, amelyekből az életmódra következtető ismereteket szerezhetünk, valamint az első képzőművészeti alkotások is e barlangok falán maradtak meg. A civilizáció bölcsője a barlang – összegzi találóan Hegedűs Gyula, az Altamira-barlangban 25 ezer éves állatábrázolásokból, vadászjelenetekből következtethető az ősemberek rituális élete. Kubában, Ausztráliában és Franciaországban a karsztbarlangok feltárásával olyan ismeretekhez jutott az emberiség, amely felbecsülhetetlen értéket képvisel. A karsztok a rovar-, különösen a szúnyogirtásban jelentős szerepet betöltő denevérek kiemelten fontos élőhelye, emellett idegenforgalmi jelentőségük is kiemelkedő. Mindezek mellett még az éghajlatváltozásról, az ásványkincsekről, a vizekről, és – érdekes módon - az élet más bolygókon történő kereséséről szóló egyedülálló tudományos ismeretek megszerzésének lehetőségét is jelentik.

Rendkívül érzékenyek a szennyezésre

A barlangok és a karsztok azonban fokozottan érzékenyek a szennyezésre. Mivel a barlangok a felszín alatt húzódnak, és a karsztosodási folyamatok jelentős része is itt, rejtve zajlik, nehéz megismerni és megérteni azokat, emiatt ki vannak téve a túlzott használatnak, pusztításnak, szennyezésnek és a helytelen kezelésnek. A karsztokat és barlangokat sem kerülik el a civilizáció ártalmas hatásai. Nagyon sérülékeny ivóvízforrások a karsztok, mivel nem szűrik a vizet, ezért minden felszíni tevékenység befolyással bír a bennük található víz minőségére. A nem átgondolt mező- és erdőgazdálkodás, mindennemű felelőtlen emberi tevékenység árthat, és veszélyforrást jelent. A mélyben található ivóvízre mondhatjuk azt is, hogy minden felszínen folyó tevékenység hatással van.

Világörökségi színhelyek

A karsztok és barlangok a világörökség részét is képezik, 2020-ban 48 ország 93 barlangja tartozott e földalatti mesevilághoz. Az UNESCO világörökségét képező Aggteleki- és Szlovák karszt leghíresebb látványossága az Aggtelek és Jósvafő alatt húzódó Baradla-barlang, amely nemcsak a régió, hanem Magyarország legkiemelkedőbb, legnépszerűbb és leglátványosabb barlangja. A Budai termálkarszt világörökségi ajánlása is elkezdődött, hosszú folyamat elején tartunk még, nagyon sok kritériumnak kell megfelelni, és rengeteg előkészítő munka előzi meg, mire e kitüntető titulust odaítélik – beszélt a világörökségi reményekről Hegedűs Gyula.

Fent figyelni a lent értékeiért

A Barlangok és Karsztok Nemzetközi Évének célja az lesz, hogy a szakmai közösségből kilépve a nagyközönségnek és a döntéshozóknak is megmutassák, miért is fontos a karsztok és barlangok védelme. A 2006-os miskolci ivóvízjárványt említi példaként a barlangkutató, amikor a város vízellátását biztosító karsztforrásokba a megnövekedett csapadékmennyiség miatt szennyezőanyagok mosódtak. Hegedűs Gyula felhívta a figyelmet arra is, hogy Budapestet a barlangok fővárosának is nevezik, híres fürdőváros, amely a Budai termálkarsztból kapja a vizet. Az egész barlang- és karsztrendszer felett pedig egy többmilliós világváros terül el, ami komoly feladatot ad, hogy megvédjék a termálkarsztok és a barlangok tisztaságát és épségét. A felszínen, azaz fent kell figyelni és tenni a lent értékeiért - foglalja össze a védelem elengedhetetlen voltát a Nemzetközi Barlangtani Unió titkára.

Magyarok az alapítók között. A Nemzetközi Barlangtani Unió 1965-ben alakult, alapító tagja volt Magyarország, hazánk kezdeményező szerepet töltött be a szakmai bizottságok alakulásában, az alapító okirat készítői között is voltak magyar szakemberek, például a Barlangi Mentő Szakbizottság létrehozásában is közreműködtek, amelyben azóta is vezető tagok vagyunk. Néhány név is említésre méltó az elődök között, Keszler Hubert, dr. Dénes György, Eszterhás István, dr. Horváth Tibor, akik szakmai hozzáértésükkel és kezdeményezésükkel hozzájárultak a Nemzetközi Barlangtani Unió munkájához. Az Unió nemzetközi kongresszusait négyévente tartják a világ más-más pontján - minden második Európában van -, a többezer résztvevővel rendezett szakmai találkozó 2021-ben elmaradt, idén július utolsó hetében tartják meg az előzetes tervek szerint, ahol minden a barlangok és a karsztok feltárásáról, tanulmányozásáról és védelméről szól majd.

Csak a gyenge savakban is oldódó kőzetekben. Karsztjelenségek csak a gyenge savakban is oldódó kőzetekben alakulnak ki – ilyen elsősorban a mészkő, jóval kevésbé a dolomit. A kőzetek oldódása folyamán keletkezett felszíni és felszín alatti jelenségek gyűjtőneve a karszt, amely elterjedt nemzetközi elnevezés. Maga a kifejezés egy földrajzi régióra vonatkozott eredetileg, amely az ott lévő formakincs után később szakszóvá alakult. A Trieszti-öböltől Szlovénián és Olaszországon át a Dinári-hegységben húzódó szlovéniai és részben olasz Kras régió német neve a Karst, és a karsztkutatás először a világon is erről a területről indult el.

Miskolci ivóvízjárvány. A karszt földtanilag igen sérülékeny vízbázis, és a Bükk-vidék karsztkőzeteit sok helyen csak vékony talajréteg fedi, amelybe a leeső csapadék szinte teljes mértékben és azonnal beszivárog. A vízzel együtt különböző szennyeződések is a talajba, s így az ivóvízbázisba kerülhetnek. A karszt nagy porozitású, nagymértékben képes vizet tárolni, valamint jó vízvezető kőzet. A karsztvíz kitermelése viszonylag olcsó, és gyakorlatilag ivóvíz minőséget biztosít. Az év döntő részében ez a vízbázis adja Miskolcnak az ivóvizet. 2006. május 23. és június 6. között 215,8 mm csapadék hullott erre a területre, ami 16,8 millió köbméter vizet jelent. A csapadék egy része, nagy mennyisége következtében nem tudott beszivárogni. Így 2,5-3 millió m³ víz a felszínen maradt azt károsítva. A karsztvízszint emelkedése május 24-én kezdődött és a valaha mért legnagyobb értéket június 10-én érte el. A bakteriális szennyezést először június 6-án mérték, az ezt megelőző 13 napban alakulhatott ki a szennyezettség. A szennyezés okozója volt a rendkívüli csapadékmennyiség, amely a térséget érte, valamint a területen található szennyezőforrások.