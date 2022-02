A leggyakoribb ételallergiát okozó anyagok a tej, a tojás, a szója, a mogyoró és a tengeri rákok. Veszélyességi sorrend nincs, bármelyik mellett felléphet különböző súlyosságú, akár életveszélyes allergiás reakció – mondta érdeklődésünkre dr. Pécsi Gyula belgyógyász-gasztroenterológus szakorvos, a győri Endomedix Gasztroenterológiai Centrum orvosigazgatója, a Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház osztályvezető főorvosa. A szakember ugyanakkor hozzátette, leggyakrabban mégis a mogyoró, a szója, illetve a tengeri rákfélék fogyasztása után tapasztalható sürgősségi ellátást igénylő tünetegyüttes. A tünetek széles palettán mozognak, a viszonylag enyhe megjelenésűektől - mint például a bőrkiütés, a hasmenés, a hányás vagy az asztmatikus tünetek - egészen a súlyos életveszélyes anafilaxiás sokkig - fulladás, vérnyomásesés, a keringés összeomlása – terjedhetnek.

Jó ha van kéznél adrenalin toll

Dr. Pécsi Gyula rámutatott, anafilaxiás, tehát életet veszélyeztető állapotot jelezhet a száj, a nyelv, a torok ödémája, duzzanata, illetve ezekhez kapcsolódó bőrtünetek fellépte. A fulladás, a sípoló légzés, az ingerköhögés és a nyelési zavar, majd a szédülés, a verítékezés, az eszméletvesztés heveny kialakulása jelezheti a laikusok számára is, hogy életveszélyes állapottal állnak szemben – hangsúlyozta. A főorvos kiemelte, ismert anafilaxia esetén a betegek általában rendelkeznek önbelövős adrenalin tollal. Erre mindenképpen kérdezzünk rá, ha baj van, és ha rendelkezésre áll az adrenalin, akkor ne tétovázzunk, használjuk! Ha nincs ilyen toll – de ha van, akkor is – a leglényegesebb teendő a mentők mielőbbi értesítése, orvos hívása – jegyezte meg.

Kis mennyiségű étel is halálos lehet

A belgyógyász-gasztroenterológus kiemelte, ami az egyik embernek étel, az a másiknak, méreg. Ételallergia esetén bizonyos táplálékok valamely komponense, leggyakrabban a fehérje, ritkábban a cukor az emésztőszervet vagy akár az egész szervezetet bántó tüneteket vált ki. Hozzátette, az ételallergia az immunrendszer betegsége, ilyenkor a táplálékkal elfogyasztott allergén étel kapcsolódik a szervezetben lévő IgE típusú antitesttel, ami a hízósejtekből hisztamin felszabadulást vált ki. Ezek heveny hasi tüneteket okozhatnak, hányást, hasmenést, de emellett kipirulás, csalánkiütés, vérnyomásesés, fulladás is előfordulhat. Már egészen kis mennyiségű étel is kiválthat súlyos allergiás reakciót – figyelmeztetett. Ezzel szemben kitért az ételintoleranciára is, amely esetén a tünetek nem azonnal jelentkeznek, hanem az étkezés után több órával, vagy akár több nappal, és a reakció súlyosságát nagy mértékben befolyásolja az elfogyasztott étel mennyisége. További különbség, hogy míg az allergia elsősorban gyermekkorban jellemző, gyakoriságát pedig 2-4 százalék közé teszik, addig az intolerancia – mint például a glutén- vagy laktózérzékenység - ennél sokkal gyakoribb, egyes felmérések szerint a lakosság 25-30 százalékát is érintheti, és elsősorban a felnőtteknél jelentkezik.