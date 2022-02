Az olyan tipikus karácsonyi színek, mint a piros, ne jelenjenek már meg a lakásban, és rakjuk el a gömböket is, de az arany vagy a fehér színű párnák, kiegészítők, semlegesebb fényfüzérek elől maradhatnak – javasolta érdeklődésünkre Csarnai Csilla, aki hozzátette, mivel tél van, akár egy ízléses szarvasformát is ott felejthetünk az asztalon. A lakberendező rámutatott, a tél színei a bézs, a szürke, a fehér, ezért egy havas tájkép a falon, egy hópelyhes pléd a kanapén, esetleg hanyagul a karosszékre dobva, vagy a puha, szőrös párnák aktuális díszei lehetnek a szobának. Azaz a kuckós, meleg hangulatot idéző tárgyakat részesítsük előnyben, amik közé becsempészhetjük a tél kinti kellékeit, egy szánkót, egy régi jégkorcsolyát, mint dekorációt, de akár egy kis falétrát vagy épp egy szárított fűből készült kosarat is elhelyezhetünk, és közben az ablakra is ragaszthatunk néhány hópelyhes matricát. S ha már melegség, akkor természetesen gyertyák, ám ezekből is inkább a semlegesebb színűeket válasszuk, ha lehet, leginkább a fehéreket, és inkább a méretbeli különbségekkel játsszunk. Tehetjük őket például kis farönkszeletekre, hangsúlyozva a természetességet. Csarnai Csilla szerint nagy sláger most szárított növényeket, pampafüvet, nádat, fehér vagy bogyós gallyakat rakni a lakásba, és tavaszig kint maradhatnak a nem karácsonyi szárított virágos koszorúk is az ajtón. Ha van terasz vagy erkély, annak is nagyon jó hangulatot kölcsönöz egy égősor, néhány örökzöld növény, és egy-két jó meleg pléd a kinti székeken.

A tél legromantikusabb napja a Valentin nap, ami azért természetesen igényel némi pluszt a téli lakásdekoráció tekintetében is.

Valentin-nap a szobában



A tél legromantikusabb napja a Valentin-nap, ami azért természetesen igényel némi pluszt a téli lakásdekoráció tekintetében is. A visszafogottabb színek mellé Csarnai Csilla azt mondja, nyugodtan hozzuk be a fáradt rózsaszínt erre a napra. Ez a szín divatos most, így számtalan párnát, plédet, és egyéb kiegészítőt, például kaspót, vázát kaphatunk ilyen színben. És természetesen gyertyát, amiből ilyenkor nyugodtan lehet sok a lakásban. Tovább csinosíthatjuk a komódot kis ékszerdobozokkal, hátha párunk ihletet kap, ezek anyag lehet plüss vagy bársony. A lakberendező szerint továbbra sem ciki a szívecskés minta, legyen szó akár bögréről is, ám a piros helyett törekedjünk inkább a fehér és arany színű szívekre. S ha már az arany, nagyon jól néz ki a rózsaszín terítőn egy arany váza, vagy egy divatos arany tálca, amire további apró dísztárgyakat helyezhetünk. Ha vacsorára hívjuk párunkat, az asztalterítő a rózsaszín mellett lehet piros is, ezzel is szimbolizálva a szerelmet, és mivel amúgy is közeleg a tavasz egy csokor friss virág, tulipán vagy jácint is lehet már az asztalon, már csak azért is, mert utóbbinak nagyon finom illata van.