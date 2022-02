Miből mennyit vessünk? Próbáljunk ki új fajtákat? Ujhelyy Károly hobbikertész, a Kertszövetség országos elnökségének tagja szerint ezek az első kérdések, amiket felteszünk magunknak, vagy megbeszélünk családtagjainkkal, hogy melyik magból mennyit vegyünk. Általában túlbiztosítjuk magunkat, vagy éppen a tasakban lévő magok darabszáma és a fajtaválaszték összessége okoz többszörös mennyiséget. Nagy dilemma a magvásárlásnál az is, hogy felhasználhatjuk-e az előző évekről megmaradt vetőmagokat. A szakember azt ajánlja, hogy először is nézzük meg a tasakon a felhasználási dátumot. Van olyan is, amikor a magvásárlás után a kibontott tasaknál az az érzésünk, mintha csak átcsomagolták volna az előző évről megmaradtakat. Bizony, erre megvan a lehetőség, ugyanis a vetőmagok csírázó képessége egy évtől akár nyolc-tíz év is lehet.

Meddig csíraképesek a növények?

Ujhelyy Károly sorolja is a növényeket: csak egy évig csíraképes a kapor és a pasztinák, és a petrezselyem is csak még egy évvel tovább. Három-négy évig csíraképes a sárgarépa, zeller, hagyma, a paradicsom, a cékla, a bab és a borsó magja. Öt évig is megőrzi csíraképességét a retek, a spenót, a káposztafélék és fejes saláta magja és a paprikamag szintén. Legtovább, hat-nyolc évig a tökfélék magjai képesek kicsírázni, a dinnye és az uborka is ide tartozik. Ezért nem ördögtől való, ha a kereskedelemben ezeket a következő évben is felhasználásra kínálják. Ezt minden bizonnyal úgy teszik, hogy előtte csírázási próbát végeznek, és ennek eredményeként hozzák újra forgalomba.

Csírázási próba házilag

Az általunk fel nem használt vetőmagokkal mi is elvégezhetjük ezt a próbát, mielőtt elvetnénk azokat a talajba. Egy lapos tányérba tegyünk egy sor vattát, majd arra papírszalvétát. Nedvesítsük be, majd magfajtánként 20 darab magot (megjelölve) helyezzünk a papírra. Ezt takarjuk le ismét egy szalvétával, és megint nedvesítsük be. Az egészet fóliával fedjük be, hogy megőrizze a nedvességet. Lehetőleg olyan magok kerüljenek egy csíráztató tálba, amelyeknek hasonló a csírázási idejük. Néhány nap múlva ellenőrizzük a csírázási hajlandóságot. Ha ez ötven százaléknál kevesebb, akkor már ne használjuk fel a korábban megvásárolt és a zacskóban megmaradt magokat. Ugyanezt az eljárást érdemes megtenni a saját magunk által fogott magokkal is. Sok bosszúságtól mentesülhetünk a tavasz során – osztotta meg tapasztalatait Ujhelyy Károly, hozzátéve, hogy magvásárláskor inkább a szakboltok jó minőségű választékából keressük ki a nálunk már korábban bevált fajtákat, vagy a kertbarátaink által javasoltakat. A tárolásnál a rendszerezés is fontos, legjobb, ha vetési idő sorrendjében csoportosítjuk a tasakokat, így nem fordul elő, hogy a márciusban vetésre esedékes magokra májusban találunk rá.

Dolgozni csak jó szerszámmal érdemes

A napfényes télvégi napok csalogatók a kertészkedni vágyók számára is. Ugyan a talajnedvesség és talajhőmérséklet még nem engedi a kerti munkát, ám éppen alkalmas az időpont arra, hogy átnézzük, rendbe tegyük használat előtt a kerti szerszámokat, gépeket. Jó szerszámmal „könnyű a munka”, a kerti ásóra, kapára, gereblyére ez fokozottan igaz. Még van idő a javítások elvégzésére, esetleg egy listát is készíthetünk a beszerzendő eszközökről. Nézzük át a kerti gépeket, (fűnyíró, fűkasza, sövényvágó, gyepszellőztető, permetezőgép, szivattyú) működő képességüket, mert az idejekorán szakszervizben elvégzett javítások még elkészülhetnek a tavaszi munkák kezdetéig. Az öntözővíz-rendszer átvizsgálása is fontos, mert a téli mínuszok a csőrendszerben maradt víz fagyásával meglepetéseket okozhatnak.

A tavaszi egyik első tevékenység a tavaszi lemosó permetezés. Előtte mindenképpen ellenőrizzük, hogy a permetezőkészülék működése megfelelő-e, mert egy szélcsendes permetezési nap kiválasztásakor előforduló készülékhiba igencsak felborzolhatja a kedélyeket. Nem kis feladatnak ígérkezik a tél végi-tavaszi metszés sem. A metszőollók élezésére, javítására éppen megfelelő a csendes téli időszak. Amennyiben csorba esett a minőségükön, van még időnk kiválasztani egy „jó kézre álló” szerszámot a szakboltokban. Ha pedig egy kis mozgásra vágyunk, akkor körbesétálhatjuk a kerti gyümölcsfákat, hogy eltervezzük, melyiket, hogyan metsszük majd, miközben a lelkünket is felkészíthetjük a tavasz fogadására.