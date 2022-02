A doktornő egy ábrát is mellékelt bejegyzése mellé, amely azt mutatja meg, hogy hogyan kell számolni a karantén napjait. E szerint Covid-19 pozitív betegek, amennyiben tünetmentesek, a mintavételtől számított hét napig kötelesek karanténban maradni, míg azok, akiknek tünetei is vannak, a tünetek kezdetétől minimum egy hétig szükséges, hogy otthon legyenek, de a hét nap leteltével csak azután hagyhatják el a lakást, ha a légúti tüneteik megszűntek, és legalább három napja láztalanok. Ezzel kapcsolatban dr. Horváth Eszter azt írta a közösségi oldalán, előfordulhat, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ nem a teszt időpontjától, hanem a tünetek megjelenésétől számolja a karantén idejét, ez azért van, mert jelentősen megemelkedett a kért tesztek száma, és ez növeli a tesztelésig eltelt időt is. Ugyanakkor felhívta a szülők figyelmét, hogy hiába telt le a karantén, köhögősen, gyengén ne engedjék vissza gyermeküket az iskolába vagy az óvodába.

A hét+hét napos szabály

A doktornő által posztolt ábra foglalkozik azokkal is, akik nem Covid-19 pozitívak, de szoros kontaktusban voltak, vagy vannak egy beteggel. Az egy iskolai osztályba vagy óvodai csoportba járó gyerekek esetében, ha valakinél kimutatják a fertőzést, akkor a többiek közül az oltatlanoknak öt nap karanténba kell vonulniuk, míg azoknak a gyerekeknek, akik legalább egy oltással rendelkeznek, nincs karantén.

Amennyiben az egyháztartásban élők közül betegszik meg valaki, és az elkülönítés nem megoldható, úgy az oltatlan családtagoknak hét+hét nap karantén van előírva, tehát a beteg hetedik napját követően hét napig a kontaktszemély nem hagyhatja el a tartózkodási helyét. A szabályok szerint minden egyéb esetben hét nap a karantén ideje.

Az ábrán ugyanakkor megjegyzik azt is, hogy a karantén minden helyzetben feloldható az ötödik napon végeztetett negatív antigén gyorsteszttel, amihez természetesen covid-19 pozitív beteg esetében az is szükséges, hogy az érintett tünetmentes, és három napja láztalan legyen.

A győri gyermekorvos emellett posztjában megjegyezte, a rendelőben megjelenő gyermekeken kívül elárasztják őket a telefonon, e-mailen, messengeren érkező kérések, kérdések, amelyeket mind igyekeznek kezelni, de türelmet kérnek.