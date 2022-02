Farkas Ilona kertészmérnök, fitoterapeuta, mentálhigiénés szakember segít eligazodni a felső légúti betegségek ellen bevált gyógynövények világában. Azt tanácsolja, ha kapar a torkunk és már tapasztaljuk a megfázás tüneteit, érdemes meginni egy teáskanálnyi reszelt gyömbér és fokhagyma keverékéből készült teából napi fél litert. Amikor már érezzük a betegség jeleit, fogyaszthatjuk a bíbor kasvirág kivonatát három-négy napig - szirup, tabletta vagy alkoholos csepp formájában, nagyon jó hatású az immunrendszerre. Nemcsak az idősebbek esküsznek a csodatévő mézre, a propolisz fertőtlenítő hatású, méhészektől vásárolhatjuk, de gyógynövényboltokban tabletta formájában is kapható. (A propoliszt a méhek termelik, hogy a kaptár réseit elzárják és a fertőzésveszélyes dolgokat bevonják be vele, így a fertőzést megelőzik.)

Köhögésre hagyma

A köhögés csillapítására és a letapadt nyálka oldására a természet patikájából is rásegíthetünk a vöröshagymateával, amit édeskés íze miatt a kisgyerekek is szívesen fogyaszthatnak. Farkas Ilona a következő elkészítést javasolja: egy evőkanál kristálycukrot megkaramellizálunk, vizet öntünk rá, és beleteszünk egy tisztára mosott közepes fej hagymát héjastul. Addig főzzük, amíg mélybordó színű lesz, majd a teánkat lehűtjük és mézzel, citrommal ízesítjük. Régen disznózsírt kentek az erősen köhögő beteg mellkasára, ma úgy használhatjuk fel a sok évszázados népi gyógymódot, hogy növényi zsír alapú krémbe illóolajokat cseppenthetünk, de a patikákban megvásárolható készterméket ajánlják inkább a szakemberek. Az illóolajok közül a fenyő, a citrom, az eukaliptusz gyengéden hat, kisgyermekek esetében is használhatók. Erősebb hatóanyagúak azok a kenőcsök, amelyekbe kámfort vagy borsmentát kevernek, ezeket ötéves kor alatt nem szabad alkalmazni. A köhögésre nagyobb gyerekeknél és felnőttek használhatják a fertőtlenítő és hurutoldó hatású kakukkfűteát, s létezik olyan kiváló köptető gyógyszertári készítmény is, amely narancsolajat és kakukkfüvet tartalmaz.

Fertőtlenítő gargalizálás

Torokfájás, bedagadt mandulák esetében segít a fertőtlenítő gargarizálás, amelyre hatásos az apróbojtorján, az orvosi zsálya és a diólevél főzet. A fitoteraputa felhívta a figyelmet, hogy az orvosi zsályából készült főzetet ne nyeljük le, mert a bélrendszerbe kerülve olyan anyagok is kioldódhatnak belőle, amelyek megterhelik a májat. A zsálya gyulladásgátló, antibakteriális és antiszeptikus hatású, alkalmas a torokgyulladás enyhítésére. A diólevél magas csersavtartalma miatt megviseli a gyomrot, ugyanakkor a csersav miatt gargalizására kiváló, a fanyar főzet összehúzza a nyálkahártyát és fertőtlenítő hatással bír.

Farkas Ilona azt javasolja továbbá, hogy minden esetben, ha gyógynövényes gyógymódot szeretnénk alkalmazni, kérjünk tanácsot gyógyszerésztől vagy fitoterapeutától, akik a megfelelő herbát vagy készítményt ajánlják a felső légúti betegségek tüneteinek enyhítésére. Súlyos panaszok esetén mindenképpen forduljunk orvoshoz és egyeztessük vele is, ha a gyógyszeres kezelést szeretnénk kiegészíteni a gyógyhatású növények használatával.

Enyhítő teák kisokosa

Felső légúti betegségeknél a következő gyógynövények segítenek még a kellemetlen tünetek enyhítésében – sorolja Farkas Ilona a lehetőségeket. A meghűléses megbetegedések egyik legismertebb gyógynövénye a hársfa, teája kellemes illatú és ízű. A hársfavirág kivonata az egész testet harmonizálja. Hatóanyagai széles körben felhasználhatók, alkalmazhatjuk izzasztóként és lázcsökkentőként egyaránt. A légúti megbetegedéseknél köhögéscsillapító, nyákoldó és köptető hatása miatt ajánlják, és kedvező hatása gyomorbántalmak esetén is megmutatkozik.

A bodzanövény egyik gyógyhatású része a virágzat, ebből teát készíthetünk. A bodzatea nyugtató, izzasztó vagy vizelethajtó teakeverékek alkotója lehet. Az akácvirág köhögéscsillapító. A homoktövis termése kiváló C-vitaminforrás, immunerősítő.

A lándzsás útifűről már a XVI. században írták, hogy gyógyítja a torkot - ez az egyik leghatékonyabb köhögés elleni szer. A lándzsás útifű leveleinek forrázata, a belőlük készült szirup köhögéscsillapító és köptető hatású. Bevonatot képez a légutak nyálkahártyáján, és ezáltal nyugtatja azokat, kevésbé lép fel köhögési inger.

Erősebb hatású gyógynövény a bíbor kasvirág, az abból készített gyógytermékeket szigorúan előírás szerint fogyasszuk. Már évszázadok óta használták Észak-Amerika őslakosai, mire a hivatalos gyógyászatban ismertté vált. A bíbor kasvirág nemcsak gyógynövénykészletünk alapvető orvossága, de kertünk megbecsült dísze is lehet. Gyökere és virágzó hajtásai értékes hatóanyagokat tartalmaznak, a növényből készült termékeket főleg a téli megfázásos megbetegedések megelőzésére és gyógyítására, az influenza, a felső légúti betegségek kezelésére „vethetjük be” immunstimuláló hatása miatt.

A martilapu gyógyhatásának köszönhetően jól alkalmazható rekedtség, köhögés, valamint gyulladások ellen. A növénynek mind a virágját, mind a levelét hasznosítják gyógyászati célokra. Kiváló légzőszervi betegségek esetén, köptető és gyulladáscsökkentő hatású. Alkalmazása csak kis mennyiségben ajánlott, és várandósság és szoptatás ideje alatt pedig egyáltalán nem ajánlott a fogyasztása.

Az orvosi pemetefű növény felső, virágos hajtását használják gyógyászati célokra, azt május-június folyamán gyűjtik. A növény diterpén keserűanyagot, illóolajat, flavonoidokat tartalmaz. A pemetefű kiváló köhögéscsillapító és köptető, nyákoldó és izomlazító hatású gyógynövény. Sokan ismerik a pemetefű cukorkát is, amelyet mézzel ízesítenek. Téli hónapokban, meghűlés ellen használatos a pemetefű teája.

A jellegzetes ízű édesgyökér Ázsia egyik legkedveltebb gyógynövénye, főként a torokfájás, a köhögés enyhítésére, légzőszervi problémák esetén. Hatóanyaga köptető hatású, gyulladáscsökkentő is egyben. Érdekesség, hogy az édesgyökér gumiszerű állagúra bepárolt kivonatát, a fekete színű medvecukrot fogyasztjuk.