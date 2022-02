A vendégnek ne legyen másra gondja

Az idegenvezető fontos feladata, hogy segítse azokat a szolgáltatásokat igénybe venni a vendégeknek, amit kifizetett, nekik ne legyen másra gondjuk, csak élvezzék azt. Természetesen ezt gondos felkészülés alapozza meg az idegenvezető részéről. Csobayné Pintér Éva szerint csak az lehet igazán jó idegenvezető, aki szeret tanulni, állandó kíváncsiság hajtja, örök kutató, mint egy szivacs, mindent magába szív, az ismereteit élményszerűen adja vissza, és mindez neki is örömet ad. Szenvedéllyel és hivatástudattal végzi a munkáját és nem a feladatot látja benne. Felelősségtudat, precizitás, érzelmi stabilitás, megbízhatóság, pontosság, rengeteg adat megjegyzése, felidézése, mindezek jellemzőek egy jó idegenvezetőre. Miközben tudásuk legjavát adják a vendégeknek, az ő szórakoztatásuk a másik kihívás, hiszen a vendégek nemcsak ismeretszerzés céljából jönnek, hanem jól akarják magukat érezni, azt szeretnék, ha velük foglalkoznának. „Stand up fellépők vagyunk szokatlan körülmények között, a kultúra „stand uposai” - fogalmaz viccesen Éva.

Új trendek a turizmusban

A koronavírus-járvány miatt előre törőben van az „újturizmus” fogalma, megújult és megváltozott a szolgáltatásokkal szembeni igény, és ez az idegenvezetők munkájában is megjelenik. Ebben az új trendben az idegenvezető nem egy emberarcú, két lábon járó lexikon csupán, hiszen a digitális eszközök már rengeteg adatot biztosítanak, hanem olyan emberekre van szükség, akik össze tudnak koordinálni érdekes programokat, és arra törekednek, hogy a vendég élményt szerezzen az idegenvezetővel eltöltött időben, az adott helyen egy kicsit helyivé váljon. Az információk átadása elengedhetetlen, de az élmény kerül a fókuszba az új turizmustrendben. „Változnak az igények, az emberek már nem száraz adatokat akarnak hallani, a sztorimesélés, az élmény sokkal maradandóbb, mindezeket helyesen megválasztott arányban kell kombinálni, és az adott csoport összetételére kell szabni a mondandónkat. Rajtunk, előadásmódunkon nagyban múlik, hogy a vendégeket érdekelje, amit látnak és hallanak, a vezetés idejére fenntartsuk az érdeklődésüket. És nagyon körültekintően kell az ismereteket átadni. Az emberek tudása eltérő, nem oktatni kell őket, hanem szórakoztatva vezetni” – mutat rá.

Szabadság és nehezített körülmények

A jó idegenvezetőnek jó kommunikációs készséggel is rendelkeznie kell. „Ez speciális területe a hivatásuknak és nagyban függ az egyéniségtől is. Az emberek figyelmét tudni kell felkelteni és fenn is tartani, séta közben esetleg technikai eszközök bevonásával kommunikálni. Nem könnyű a munkánk, az utcán dolgozunk, annak minden jó és rossz oldalával szembesülve” - mondja humorosan Éva, hozzátéve: „Mindez egyben szabadságot is jelent, hiszen nem vagyunk a négy fal közé szorítva, ugyanakkor vannak nehezítő körülmények, például az időjárás, amire fel kell készülni. Egy meleg nyári napon érdemes figyelni a vezetés időpontjára, a programokra, hiszen senki nem vágyik egy erőltetett menetre, nem szeretnénk, ha a vendég hőgutát kapna. Az idegenvezető megjelenése is nagyon fontos. Elengedhetetlen az ápoltság és az életkorhoz, valamint a programhoz illő ruházat. Azt vallom, hogy ami kényelmes, az lehet csinos is” – magyarázza Éva.

Régebben, amikor még az utazások korlátozottabbak voltak - a rendszerváltás előtti években -, az idegenvezetés valóban irigyelt szakmának számított, szerencsés embernek tartották, aki csodás helyen várja, vagy külföldre viszi az embereket, és a saját élményszerzését még meg is fizetik. Valójában messze több ennél. A szakmai munka mögött rengeteg háttérmunka is van, ami a sikeres idegenvezetés lebonyolításához szükséges. Sőt, egy utazás során bármi történhet - betegség, baleset, káresemény stb. -, az idegenvezetőnek mindig a vendég segítségére kell lennie.

Visszajelzés és elégedettség

Elégedettséget jelent Évának, ha a vezetés végén visszajelzést kap arról, hogy a vendég megköszöni a munkáját, jelzi, hogy jól érezte magát. Külön öröm, ha a vendég később visszatér. Kezdő idegenvezetőként külföldi csoportot vitt Budapestre, és a csoportvezető láthatóan izgult, hogy fiatal vidéki lányként hogyan tudja majd a nagyvárosi forgalomban autóbuszukat irányítani. Végül meglepetésére hatalmas virágcsokorral ismerték el munkáját és évekig visszatértek hozzá. A diákoktól kapott kedves visszajelzésként említi, amikor az egyik tanuló úgy búcsúzott: „bárcsak a történelemórák is ilyen érdekesek lennének.” Arról pedig, hogy milyen élmény egy másik idegenvezetőt hallgatni egy vezetett csoport tagjaként azt mondta, mindenkitől lehet tanulni, és nagyon jó érzés neki is, ha azt látja, hogy a másik idegenvezető kollégája is imádja, amit csinál.

Talpon maradni

Idegenvezető-képzést végezhet, aki legalább középfokú (végzettséggel és középfokú) nyelvismerettel és érettségivel rendelkezik. A kétéves képzés végén tett vizsga azonban még nem jogosít fel vezetésre, ki kell váltani az idegenvezetői igazolványt, és valamilyen vállalkozást kell létrehozni, majd e munka főállásban vagy amellett végezhető. Régen még nem volt feltétel az idegen nyelv tudás, ma már magasabbak az elvárások. Vannak olyan kollégák is, akik több diplomával és több nyelv magas szintű ismeretével dolgoznak idegenvezetőként. A talpon maradáshoz azonban még ez sem elég.

Kötelező továbbképzés nincs az idegenvezetők számára, de 1989 óta a Magyar Idegenvezetők Szövetsége és 2016 óta a Magyar Idegenvezetők Egyesülete szakmai találkozókat, továbbképzéseket szervez. Segítik a munkájukat, szó esik aktuális problémákról, jogszabályi változásokról és a szakmai szervezetek kapcsolatáról. A koronavírus-járvány erősen érintette az idegenvezetők munkáját is, arra még nincs adat, hogy hányan maradtak aktívak. Csobayné Pintér Éva azt tapasztalja, hogy van igény az idegenvezetésre, de az utazások és a vendégek elvárásai változnak, amihez alkalmazkodni kell.

Világnap

1990. óta számos országban ünneplik február utolsó hétvégéjén az idegenvezetők világnapját, amely némely európai fővárosban, így Budapesten és több nagyvárosban is akár többnapos ünneppé alakult az évek során.