Ami a turizmust illeti, a vidék és Budapest sorsa elvált egymástól a pandémia miatt: míg a vidéki szálláshelyek már tavaly is jól teljesítettek – köszönhetően a belföldi vendégeknek – addig az elsősorban a külföldi utazókból élő főváros még csak éledezik – mondta érdeklődésünkre Hoffmann Henrik, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke. Hozzátette, egyelőre kérdés, hogy idén a nemzetközi turizmus miként indul újra, ahogy az is, hogy a pályaelhagyók közül hányan térnek majd vissza a szektorba. A munkaerőhiány mindenesetre nyomás alatt tartja a munkaadókat, akiknek igazítaniuk, emelniük kell a béreket. Hoffmann Henrik szerint e tekintetben mindenképpen jelentős, hogy a kormány bevezette a 25 év alattiak szja-mentességét, hiszen ennek köszönhetően a fiatalok mintegy húsz százalékkal többet tudnak keresni, és ez arra sarkallhatja őket, hogy munkát vállaljanak a nyári időszakban, akkor is, ha eddig nem tették. Ez országosan néhány ezer fővel megemelheti a turizmusban dolgozók számát, amely a szövetség elnöke szerint a csúcsszezonban mintegy 400 ezer főre tehető. Ennek fele Budapesten, negyede a Balatonon, míg a fennmaradó 25 százaléka az ország többi részén dolgozik. Nagyjából ilyen arányban oszlanak el egyébként a turizmusból származó bevételek is – jegyezte meg.

A 25 év alattiak szja-mentessége ösztönözheti a fiatalokat, hogy nyáron a turizmusban dolgozzanak.

Forrás: Dreamstime





Szja-visszatérítés nyaralásra





A turisztikai szakember arra számít, hogy a koronavírus-járvány tavasszal kifut, megszűnnek a korlátozások, biztonságosan meg lehet majd tartani a nagy fesztiválokat, és ez erős belföldi keresletet eredményez a nyáron. Ezt ösztönzik majd anyagi oldalról a szektorális béremelések, illetve sokat jelent a gyermeket nevelők szja-visszatérítése is, amely egy része jó eséllyel a turizmusban élményszerzésre költődik majd el – vélte.

Az érem másik oldala ugyanakkor, hogy a szállodaipar élete nem lesz sokkal könnyebb a pandémia után sem, hiszen a nyomában ott van a szabadpiacról beszerzett energia jelentősen megnövekedett ára, ami arra kényszeríti a szektort, hogy ezt valahogy érvényesítse szolgáltatásai árában – magyarázta Hoffmann Henrik, aki a rezsidíjak emelkedése és a bérnyomás miatt áremelkedést prognosztizál, remélve, hogy „azt tíz százalék körül meg lehet majd úszni”.





A kereslet befolyásol



A munkaerőhiány mellett az energiaárak és a költségek nagymértékű emelkedése a legnagyobb kihívás most a szálloda-, és vendéglátóiparban. A négyszeres gáz-, valamint a kétszeres áramköltség, illetve az alapanyagárak és a munkabérek növekedése miatt várhatóan mindenhol lesz áremelkedés, de alapvetően az árakat mindig a kereslet határozza meg, így a növekedés mértéke attól is függ majd, hogy mennyire lesz élénk a belföldi és a külföldi vendégforgalom – ezt már Sárvári-Deák Zsófia, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége főtitkára mondta érdeklődésünkre. A turisztikai szakember beszélt arról is, mennyire tudták megőrizni pozíciójukat a magyar szállodák a járvány miatti szigorítások között. A KSH adatai alapján a teljes 2021-es évet még nem látják, de november végéig a szállodai vendégéjszakák száma országos szinten 2,2%-kal, Budapesten 14,9%-kal több volt a 2020. évinél, ugyanakkor 56,1%-kal, illetve 72,6%-kal elmaradtak a 2019. január és november között regisztráltaktól – vont mérleget, majd úgy folytatta: becsléseik szerint a teljes tavalyi évben 12-14%-kal haladták meg a szállodai vendégéjszakák az előző évit, és körülbelül felét érték el a 2019. évinek. Hozzátette, egyértelműen a nemzetközi turizmus visszaesése ennek az oka, de a belföldi vendégek által eltöltött éjszakák száma is körülbelül 33-36%-kal elmarad a járvány előtti bázistól – fogalmazott.