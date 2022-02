Népszerű hobbi a rejtvényfejtés, igazából nem is kell hozzá más, csak egy ceruza, egy radír, na meg persze egy jó rejtvény. Skandináv vagy hagyományos, olasz vagy sudoku, labirintus vagy grafilogika. Megannyi rejtvényfejtési lehetőség, ki-ki ízlése szerint találhat számára megfelelőt. Sárdi Tibor Mensa-tag, sakkoktató, rejtvénykészítő azt vallja, számára a rejtvény játék, szórakoztató feladvány, fejtörő feladat, elmepróbáló kikapcsolódás, az agy rágógumija. Emberi kíváncsiságunk miatt állunk neki a fejtésnek, képességeinket igazoljuk a megoldás keresésével, kihívásnak tekintjük. Maga a tevékenység kikapcsol, eltávolít a napi problémáktól, a megfejtett rejtvény pozitív visszajelzés, önbizalomnövelő siker. Van, aki „orvosi” okból, akár a demencia megelőzése végett, van, aki önfejlesztő célzattal fejt, van, aki csak játszik. Sárdi Tibor úgy véli, a rejtvényfejtés az elme játéka, szórakozás, tudáson alapuló időtöltés.

Ókortól napjainkig

A jó rejtvény tehát logikára, lexikális tudásra, kreativitásra épít? „Már az ókori görögök is fejtettek” - tette hozzá. Az egyik első ismert feladvány Oidipusz nevéhez fűződik: „Reggel négy lábon, délben két lábon, este pedig három lábon jár.” (Megfejtés: az ember, aki gyermekkorában négy lábon mászik, felnőttként két lábon jár, idős korában pedig bottal poroszkál.) Ez logikára, kreativitásra épülő, ami elmondható a korszakokon átívelő népszerűségű találós kérdésekre is. A műveltség alapú, ma ismert keresztrejtvények a XIX. században indultak hódító útjukra. Sokáig szinte egyeduralkodók voltak, majd ismét előre törtek a logikára építő feladványok. Gondoljunk csak a sudoku XX. századi berobbanására.

Szándék kérdése

A rejtvényfejtés valójában nem képesség, hanem szándék kérdése. A „gyakorlat teszi a mestert” örök érvényű bölcsesség itt is érvényes. A műveltség alapú rejtvények nyelvfüggők. A szám (kép) alapú játékok sokkal univerzálisabbak. Egy labirintus, egy keresd a különbséget rejtvény minden külön nyelvi magyarázat nélkül érthető. Ugyanez igaz a szám alapú játékokra. „Van angol, német, olasz, román, francia, japán, orosz, török nyelvű sudoku magazinom, és valamennyit élvezet fejteni” – magyarázza a rejtvények további különlegességét a rejtvénykészítő.

„Én, napindítóként, még a kávé előtt a mobilomon fejtek sudokut és grafilogikát. Ezzel kezdem a napot. A keresztrejtvény nem csak nálam a hosszú vonatutak és a strand rejtvénye. Orvosnál, vagy egyéb várakozás közben szintén jól jön egy telepített applikáció vagy egy táskába rejtett rejtvényújság” – mesél rejtvényfejtő szokásairól Sárdi Tibor.

Hobbi, ami beszippant

Tóth Irma külkereskedőnek évtizedek óta kedvenc hobbija a rejtvényfejtés, édesapjától és két fivérétől leste el az alapokat még kislánykorában. A keresztrejtvény lett a „hasznos” és kikapcsoló időtöltése az olvasás mellett utazáskor, kiránduláskor, a hagyományos és a skandináv volt a kedvenc, majd egy nyaralás alkalmával - mivel ezek már gyorsan „elfogytak” -, az újságokat továbblapozva kipróbálta az olasz típusú rejtvényt, ami aztán a kedvence lett. Izgalmasabb a többinél - vallja, bár az első megfejtése több időt vett el, de aztán annyira beszippantotta az olasz és amerikai rejtvényfajta, hogy néhány versenyen is kipróbálta magát, ahonnan győzelemmel tért haza. A versenyzés igazából nem vonzza, inkább a saját örömére fejt, és a hagyományos módszerekkel. Ceruza és radír mindig van nála, és számára a papír illata is fontos a rejtvényújságnál, nem csak a benne lévő feladvány. A sudoku még várja, ahogy fogalmaz, de a rejtvényfejtést azért tartja egy jófajta hobbinak, mert igényli a lexikális tudást, a logikát, őt személy szerint kikapcsolja, megnyugtatja, és ha egyedül van, olyan elfoglaltságot jelent, ami egyenértékű az olvasással vagy a számára oly kedves főzéssel. Korán kelőként a napot mindig rejtvénnyel indítja, míg a család felébred, és nem telik el 24 óra feladvány nélkül. Az egyik legemlékezetesebb pillanatként idézi fel a rejtvényfejtéses évtizedeiben azt, amikor két hétig küzdött, amíg rájött a megfejtésre. Nem adta fel, megtalálta a megoldást, az agytorna jó érzést ad, hiszen saját magunkat veregethetjük hátba elismerésként. A rejtvényfejtés emellett náluk fertőző is, sok éve már férje és két felnőtt fia is szívesen áll neki egy-egy feladványnak. Tóth Irma szerint emberek milliói rendszeresen hegyezik ceruzájukat, morzsolgatják radírjukat, kapcsolgatják a golyóstollukat és ráncolják homlokukat egy-egy rejtvényt felett, hiszen mindnyájukat egy sodró erejű „szenvedély” hajt a megfejtésig, a megoldásig.

Kezdőknek és haladóknak versenyzési lehetőség is

A rejtvényfejtő klubok és versenyek egy magasabb szintjét képviselik a rejtvényfejtésnek, ahol az ember összemérheti a tudását másokkal is. Itt főként az érettebb korosztály képviselteti magát, de vannak fiatal érdeklődők is.A gyerekeknek, a fiataloknak a rejtvények világába belépők a találós kérdések, az egymásnak mesélhető logisztorik. Aztán jön a sudoku. Előbb telefonon, aztán újságban. Ceruzával fejtve jöhet a labirintus, a keresd az eltérést, a grafilogika. A hagyományos keresztrejtvényekhez jó kezdet a plusz egy vicc, a szókereső. A legnépszerűbb típus a skandináv, az olasz módráig (a legnehezebbnek az olasz módra szerkesztett rejtvényeket tartják, ahol a számozást és a fekete kockákat a megfejtőnek kell beírnia az ábrába) csak kevesen jutnak el.

REJTVÉNYFEJTÉS NAPJA. A rejtvényfejtés napja 2007 óta február 3. A Füles újság ezen a napon jelent meg Magyarországon 1957-ben. A Rejtvényfejtők Országos Egyesülete rejtvényfejtő versenyeket rendez, amelyek népszerűsége évtizedek óta töretlen. A keresztrejtvény a világ legnépszerűbb és legelterjedtebb szójátéka, amely ma már csaknem minden nyelven létezik, sőt még Braille-írással is rendszeresen megjelenik. Az első keresztrejtvény 1913. december 21-én, a New York World afféle karácsonyi ajándékaként jelent meg, hazánkban pedig az első „keresztszórejtvény” 1925. január 22-én a Ma Este című újságban.