Pálmay Zoltán ötvös specialitása a jegygyűrű-készítés, rengeteg pár elképzelését alkotta már meg, úgy véli, a karikagyűrű választása az első közös döntése a leendő házastársaknak, kompromisszumot kell kötniük sok esetben, hogy mindkét fél megtalálja a neki leginkább tetsző darabot. Nem is hinnénk, de ez a döntés már egy kicsit előre mutat abban is, milyen alapokra építik a későbbi házasságukat.

Eljegyzésre csillogjon

Az eljegyzésre általában a férfiak egyedül választják ki a gyűrűt, vannak bátrabbak, akik saját maguk döntenek, de bizony sok esetben az ötvös szakértelme mellett „pszichológiai” tudása, emberismerete is kell ahhoz, hogy a vásárlást megelőző és megkönnyítő beszélgetésből kiderüljön, milyen személyiségű a leendő menyasszony, milyen fajta gyűrű illik a kezére. A kísérőgyűrű általában fehéraranyból készül, cirkónia vagy briliáns kővel vagy kövekkel díszített, a lényeg a csillogás – mondta a szakember. A hölgyek gyakran adnak párjuknak elképzelésükről „itinert” a választáshoz, persze a döntés joga a férfié és a pénztárca is határt szabhat, de a lovagiasság nagyon jellemző a lánykéréskor.

Nem kell egyformának lennie

Pálmay Zoltán szerint jelenleg a legkeresettebb a fehérarany karikagyűrű, de jön vissza nagyanyáink és édesanyáink rozéarany színűje is, és ezek kombinációja is keresett, a tiszta sárga, klasszikus fényes domború karikagyűrű egy kissé háttérbe szorult az elmúlt évtizedben.

A gyűrű az összetartozást jelképezi, de nem feltétlenül kell egyformának lennie, a lányok esetében egyre inkább a fényes, csillogó, köves variációk a keresettek, a fiúknál a szerényebb, letisztult matt felület a divatos, ezen belül a selyemfényű vagy durvább mattírozás is szóba jöhet. A nők jegygyűrűjébe gyakran kerül valamilyen kő, vagy lehet körbe kövekkel foglalt, a cirkónia könnyebben kopik, a briliáns örökre szép csillogó marad. Az enyhe domború kívül-belül a keresett vagy a kívül egyenes fazon - tette hozzá az ötvös, aki fontosnak tartja, hogy az eljegyzési gyűrű és a karikagyűrű harmóniában legyen egymással, mert tapasztalata szerint a hölgyek szeretik egy ujjon együtt hordani a kettőt, bár ebben az esetben az egyik elkoptathatja a másikat. A belül domború változat pedig kényelmi szempontokból is jobb, mivel nem szorul rá az az ujjra olyan könnyen. A nők számára a három-négy milliméteres az általános a gyűrű szélességét tekintve, míg a férfiak az öt-hat milliméterest választják, gyakran a kísérőgyűrű és a jegygyűrű adja ki egymás mellett a nők esetében a férfiakéval azonos szélességet.

Pálmay Zoltán ötvös szerint csak a fantázia szabhat határt a jegygyűrűk mintáinál, és nem feltétlenül kell egyformának sem lennie a férj és feleség karikagyűrűjének. A felvételen párjával, Tímeával. Fotó forrás: Pálmay Zoltán

Különleges kérések felárral

Csak a fantázia szab határt a mintákban – mutatott rá a szakember a jegygyűrűk sokszínűségére. Nagy divat, hogy kívülre valamilyen motívumot gravíroztat a pár, kérnek színes felületet is, férfiaknál a fekete, nőknél a fehér keresett, de voltak, akik kék színt választottak. Pálmay Zoltán készített már fekete jegygyűrűt, megoldotta az olyan kívánságokat is, mint egy EKG-jel, zenészek esetében hangszer vagy saját embléma gravírozás, és az utóbbi időben már nagyon sokan kérik a dátum, név, monogram vagy szívecske gravírozását a gyűrű belsejébe. Volt olyan pár, aki tengerhullámot kért, voltak, akik egymás ujjlenyomatát szerették volna mintának, szinte nincs lehetetlen, a különleges kérés miatt az egyediséget azért meg kell fizetni. Ám nemcsak a menyasszonynak és vőlegénynek, az ékszer készítőjének is nagy boldogságot jelent, ha osztozhat az ifjú pár örömében, amikor elkészülnek a jegygyűrűk, ami az összetartozás, az egymás iránti elköteleződés jelképeként csillog az ujjukon, a hűséget fogadó nő és férfi örök szerelmét szimbolizálva.

Fényezés és méretállítás

Az évek során szükségessé válik a jegygyűrű felújítása, általában négy-ötévente javasolt a tisztítás és polírozás, hogy visszanyerje eredeti szépségét, és a gyűrűsujj éke lehessen továbbra is. Ha pedig „összement” a sok használatban, magyarán méretállításra van szükség, akkor sem kell újban gondolkodni, az ötvös hozzáértése segít megoldani a nagyobb méretet. Amikor pedig a házasság nem működik, sajnos többen vannak, akik a meglévő karikagyűrűjükből egy másik fazont vagy egyéb ékszert készíttetnek. Az érzés elmúlik, de az anyag állandó, így az arany újrafelhasználható – jegyezte meg a tapasztalatok alapján Pálmay Zoltán.

Melyik gyűrűt melyik kézen viseljük?

Ahány ház, annyi szokás létezik az esküvői gyűrűk viselésével kapcsolatban. Az eljegyzési gyűrűt lánykéréskor a hölgy bal kezének gyűrűsujjára húzzák föl. A házasság megkötésénél az eljegyzési gyűrű maradhat bal kézen, a jobb kéz gyűrűsujjra pedig felkerül a jegygyűrű. Több esetben az igen kimondása után a jegygyűrű a jobb kéz gyűrűsujjára kerül és az eljegyzési gyűrűt is ugyanerre az ujjra húzzák rá, mint kísérőgyűrűt. De akadnak, akik mindkét gyűrűt a bal kéz gyűrűsujján viselik azért, mert a bal kéz negyedik ujjában van egy ütőér, ami a szívhez vezet. Abban az esetben, ha a pár az esküvő előtt a bal kezén viselte a karikagyűrűt, az anyakönyvvezető előtt áthúzzák a jobb kéz gyűrűsujjára, és mint jegygyűrűt viselik tovább.

Karátok és puhaság

Magyarországon általában 14 karátos aranyból készítik a jegygyűrűket, ritka a 18 karátos, a 22 karátossal pedig alig találkozni. A 14 karátos 58,5 százaléka színarany, a többi az ötvözőanyag, a 22 karátosnál 75 százalék, a 22 karátosnál 91,6 százalék az aranytartalom. Minél magasabb az aranytartalma, annál puhább a gyűrű, ami a tartósságot is befolyásolja, könnyebben deformálódik, sérül.

Babonák és hordási szokások

A babona szerint karikagyűrűt elveszíteni, a szertartás közben elejteni balszerencsét jelent, a túl nagy méretű jegygyűrű, vagy más karikagyűrűjét felhúzni pedig féltékenységet hoz. Ha a feleség karikagyűrűje éppen beleillik a férj gyűrűjébe, gazdagság, jólét, boldogság vár a párra. Nagyanyáink idejében még az volt a szokás, hogy miután felhúzta egymás ujjára a gyűrűket az ifjú pár, még a síron túl is az díszítette kezüket, de sokszor az özvegyek elhunyt férjük gyűrűjét is sajátjuk mellé húzták. A hagyományőrző párok ma is szeretnek ránézni a kezükre, hogy eszükbe jusson az esküvőjük napja, az, hogy mennyire szeretik egymást, hogy milyen jó, hogy vannak egymásnak. A modernebb gondolkodású házastársak szerelme nem minden esetben kapcsolódik szorosan a gyűrűjükhöz, vannak, akik fizikai munkában leveszik, egyre többen pedig éjszakára húzzák le az ujjukról. Minden megoldás elfogadott, a szakember szerint a „fel-lehúzás” nem árt a gyűrűnek, sőt sok esetben védelmet nyújt a sérülés vagy kopás ellen.