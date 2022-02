A házasság egy nő és egy férfi között köttetett életszövetség, amelyet szabad elhatározásból történik, és egy életre szól. Célja egymás életének kiteljesítése, boldoggá tétele, nyitott a gyermekáldás elfogadására és a gyermekek felnevelésére. Horváth Zoltán, az Avilai Nagy Szent Teréz Plébánia Hivatal protonotárius kanonokja, esperese elmondta, a katolikus egyház szerint a házasság a hetedik szentség. Amikor két ember szabad választással az életüket szövetséggel összeköti, akkor egy szentség jön létre, amely az egyetlenegy a hét szentség közül, amelyet nem a pap, mint Istennek szentelt személy szolgáltat ki a kegyelem által Istentől, hanem a felek egymásnak. Az esküvői szertartás legfontosabb része, amikor a pap a nyakán lévő stólát leveszi (a stóla minden esetben rajta van, amikor szentséget szolgáltat ki), és azzal köti össze a menyasszony és vőlegény kezét. Sokan ezt a házasság kötelékének tartják, holott ez a házasság szentségének a kiszolgálását jelenti, a nő a férfinek, a férfi a nőnek. A szentség pedig azt jelenti, Isten különleges ajándékát kérik a házasságban a hűséghez, szeretethez, gyermekáldáshoz.

Felbonthatatlan és örök

A katolikus hit szerint a férfi és nő házassági egysége felbonthatatlan — maga Isten kötötte össze: „Amit Isten egybekötött, ember szét ne válassza” (Mt 19,6). A felbonthatatlanság azt jelenti, hogy valamelyik fél élete végéig szól. Az esküvőn elhangzik a kérdés, biztos és szabad elhatározás-e, megígéri, elfogadja-e mindkét fél a hűséget, és ezt kinyilvánítják a tanúk és a násznép előtt. Istennek ígérik meg a házastársukhoz való hűséget. Isten van a középpontban, amelyet az eskü szövege is mutat: „Isten engem úgy segéljen.”

Alapja a Szentírásban

A házasság alapját a Szentírásban találjuk meg. Már a Teremtés könyvében olvashatjuk, hogy Isten embert teremtett, aki férfi és nő, és a kettő együtt egy tökéletes ember. A Bibliában két teremtéstörténet is szól erről - tette hozzá Horváth Zoltán, mindkettőt megőrizték, mert mindegyik egyfajta tanítást hordoz. A másik történet elmondja, hogy az Isten által teremtett férfi rájön: „Nem jó az embernek egyedül lennie.” (Ter 2,18). Magához méltó segítőtársat nem talál a teremtett világban, ezért Ádám oldalcsontját kivéve Isten megteremti neki az asszonyt, Évát, aki az ember része, második énje, csont a csontjából és hús a húsából, tanúsítva azt a szoros egységet és szerető ragaszkodást, amelynek e kapcsolatban meg kell lennie. „A saját testét senki sem gyűlöli, hanem táplálja, gondozza.” (Ef 5,29).

Egymást kiegészítve a szeretetben

Férfi és nő egymásnak vannak rendelve, egymást egészítik ki. Elsősorban a szeretetben – hangsúlyozza az esperes, ami azt jelenti, ami az egyik félben hiányosság, amiben gyenge, azt a részt a házastárs kiegészíti, másik részről pedig, ha az egyik fél valamiben erősebb, abban a házastárs visszább húzódik, és engedi a másikat kiteljesedni. Így válnak teljes egységgé a házasságban, ahol minden nap szembesülnek a saját maguk és a társuk erősségével és hiányosságával, ami örök alázatra nevel. „Ha megbántottam, azért bocsánatkéréssel tartozom, az értem hozott áldozatát pedig megköszönöm. Ez a legnagyobb feladat a házasság gondozásában, hogy állandó figyelmem középpontjában a szeretett személy van. Mindent úgy tegyek, hogy házastársamnak jó legyen, és ő is így tegyen irányomban. Ezt is jelenti a kiteljesedés, az egymás boldoggá tétele, és ennek az egymás iránti szeretetnek a további ajándéka, a gyümölcse a gyermek” – magyarázza a plébános. A házasság Isten csodálatos ajándéka és gondoskodása az emberről, amelyben a felek megtapasztalhatják a feltétel nélküli szeretet, a hűség és az őszinte megbocsátás értékét egy választott, de nem tökéletes társon keresztül. A keresztény házasságban ezért is fontos a szexualitás tisztasága, amelyben örömet szeretnénk szerezni a szeretett személynek, és ha Isten is úgy akarja, akkor teljessé teszi azt a gyermekáldással, mint ajándékkal. Első helyen azonban a másik ember boldoggá tétele van, a neki való örömszerzés, aki felé az életre szóló elköteleződést vállaltunk.

Testi szellemi és lelki egység

A házasság testi, lelki és szellemi egységet is jelent, amiben annak tárom fel magam, akiben biztos vagyok, bizalommal lehetek iránta, ő az életem része, meg kell ismerje az én belső gondolataimat, mindent megosztok vele, és tudom, hogy azt nem fogja soha ellenem fordítani. A házasságban a beszélgetésnek fontos szerepe van, a felek közötti őszinte feltárulkozásnak, ahol nincsenek személyes titkok, mert azokat megosztják egymással. „Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testté.” (1Móz 2,24). A Bibliában az eredeti kifejezés az „egy hús lesznek”, ami ténylegesen kifejezi a fizikai eggyé válást a házasságban. Maga Isten mutatta meg, hogy ez kettőjük életének egységét jelenti, amikor arra emlékeztetett, mi volt a Teremtő terve „kezdettől”: „Így tehát már nem ketten vannak, hanem egy test.”(Mt 19,6).

Megalapozott legyen a döntés. Horváth Zoltán atya beszélt arról is, hogy az utóbbi időben kevesebb házasság köttetik, mint 20-30-40 éve, és nem biztos, hogy eléggé megfontolt, megalapozott döntés alapján. Sok esetben a külső dolgok fontosak, és nem a belső egymáshoz tartozás. A házasság előtti jegyesoktatás során is hangsúlyozzák a házassághoz való legfontosabb tanítást lényegét, ahogy Szent Pál apostol fogalmaz: „Viseljétek el egymást szeretetben.” Az esperes úgy látja, egyre kevésbé mernek egy életre elköteleződni, és jóval kitolódik az elköteleződés ideje, amikor már a gyermekáldás lehet probléma, a több helyett csak egy gyermek születik a pároknál. Úgy tapasztalja, nehéz kimondani és vállalni az életen át tartó hűséget, ami nem csak a testi hűséget jelenti. Az érzelmi, gondolatvilágot érintő hűség is nehézkes, amikor a házastárs nem szellemi partner, nem vele teljesednek ki, hanem a barátokon keresztül, velük osztják meg a gondolatokat, a problémáikat, és ez a házastársakat egy idő után eltávolítja egymástól.

Jézus is osztozik az örömben. Visszakanyarodva a Bibliához, Horváth Zoltán a házasság szépségét, örömét és isteni voltát egy pozitív kicsengésű történettel zárja. Nyilvános élete kezdetén Jézus első csodáját egy menyegzőn cselekedte. Nagy jelentőségű Jézus részvétele a kánai menyegzőn, mert bizonyítékot és példát mutat benne arra, hogy a házasság jó, és azt hirdeti, hogy a házasság Krisztus jelenlétének hatékony jele. Jézus elmegy egy pár örömében osztozni, akik életszövetségre lépnek, együtt örül velük, és a menyegzőhöz szükséges dolgok meglétével is a segítségükre siet, a vizet borrá változtatta. Jézus a hétköznapokat is ünneppé tudja tenni, ahogy a szeretet is ünnepivé, széppé válik egy házasságban.

Házasság Hete. Hazánkban 2022-ben tizenötödik alkalommal rendezik meg a Házasság hetét a keresztény egyházak és civil szervezetek széles körű összefogásával február 13–20. között. Az országos rendezvénysorozat célja, hogy felhívja a figyelmet a házasság, a család értékeire és fontosságára, valamint hogy segítséget nyújtson a házasságra készülőknek vagy a párkapcsolati problémákkal szembesülőknek.