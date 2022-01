A modern társadalmakban a lelki problémák és megbetegedések számaránya, köztük az öngyilkosságé is nő, ezért világszerte alakultak szervezetek a megelőzésre, hogy segítsék azokat, akik úgy érzik, önerejükből képtelenek kilábalni nehézségeikből, válsághelyzetbe jutottak. Ilyen prevenciós szervezetek a lelki elsősegély telefonszolgálatok, amelyek alapelvei a névtelenség, anonimitás a bizalom megőrzéséért, az állandó elérhetőség, a probléma-érzékenység, beleérző támasznyújtás, az élet, mint érték, képviselete.

Fél évszázada a telefon mögött

Bár már világnapja is van (május 16.) a lelki elsősegély-szolgálatoknak, de nem csak e napon szeretnék felhívni a társadalom figyelmét arra, hogy a hétköznapi emberi kommunikáció már önmagában is konfliktus-és krízisoldó hatású, és van kiút minden helyzetből.

A Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége (LESZ) 2020-ban ünnepelte fél évszázados működését, hazánkban az első lelki elsősegély telefonszolgálat 1970-ben alakult Debrecenben egy ügyelővel és egy készülékkel. „Ma már 17 hazai tagszolgálat működik 17 nagyvárosban, a határ menti és magyarországi társszolgálatainkkal együtt most 24 szolgálat tartozik a szövetséghez” – mutatta be a szervezetet Dudás Erika elnök. Hozzátette, hogy a tíz éve bevezetett egységes hívószám (116-123) a nap 24 órájában nonstop áll a hívók rendelkezésére, a koronavírus-járvány kezdetén egy újabb vonalat sikerült bevezetniük (06-80-810-600), amelyen heti 90 órában kérhetnek segítséget a hívók.

Félezer önkéntes segítő

Jelenleg a hazai tag- és határon túli társszervezetekkel együtt 500 segítő várja a hívásokat, a nemek megoszlását tekintve 80 százalékban nők, az átlagéletkor 55-60 év, sokan nyugdíj mellett dolgoznak, ez a munka önkéntes szolgálatot jelent. Telefonos lelki segítő 25 év felett lehet valaki, ehhez a munkához elhivatottság, élettapasztalat kell. Nagyon komoly az előzetes szűrés, a képzés 120 óra oktatás, amely tartalmaz elméletet, önismeretet, gyakorlatot, vizsgát és hospitálást. Ez alatt a leendő ügyelő megtanulja, látja, milyen speciális kommunikációs technikák, terápiás alapelemek vannak a segítő beszélgetés során. Az elnök elmondta azt is, mivel a hospitálás elég hosszú, már ott kiderül, hogy valaki bírja-e pszichésen ezt a munkát vagy sem. A telefonos lelki segélyszolgálat az anonimitáson, titoktartáson és önkéntességen alapul, a munkatársaik célja, hogy a kritikus helyzeteket megelőzzék, a bajba jutott embert hozzásegítsék problémái megoldásához. A legfontosabb, hogy a segítő pszichésen stabil legyen, tudja élvezni a segítő beszélgetést, minden más megtanítható a jelentkezőknek. Az együtt gondolkodás nagyon fontos a nehéz helyzetek kezelésében, amiben előnyt jelent, hogy a munkatárs más szemszögből közelít a megoldáshoz, és ez nagy segítség a segítséget kérő számára. Dudás Erika kiemelte: „A telefonos lelki segítőszolgálatnál hiszünk abban és meg is tapasztaljuk, hogy van kiút minden helyzetből, az emberi kommunikáció konfliktusoldó hatással bír.”

Több férfi és kiskorú hívó

Korábban a segítséget kérő telefonálók között magasabb volt a nők aránya, mára ez kiegyenlítődött, ebben az is szerepet játszhat, hogy a férfiak számára az anonimitással a lelki fájdalom megfogalmazása könnyebb. Míg sok éve a magányos, idősebb korosztály kért inkább segítséget, az elmúlt időszakban a 18-45 éves és a 46-60 év közötti korosztály a hívások hatvan százalékát adja. Megugrottak az érzelmi problémákon alapuló megkeresések, mint a párkapcsolattal vagy generációs kapcsolattal összefüggők csalódások, magas továbbra is a magányosságból és betegségből adódó hívások száma. Megnövekedett a 18 év alatti hívók aránya, esetükben közel 20 százalékról beszélhetünk. Kevesebb a „hecchívás”, ami nagyon örvendetes, mivel azokkal egy ténylegesen rászoruló ember elől veszik el a vonalat, a segítség lehetőségét. Egy kamuhívás ideje egy ember életébe is kerülhet.

Nincsenek nyugodt hónapok

A kiemelt időszak a hívásokban mindenszentektől kezdődően általában március végig tart, de már nem beszélhetünk nyáron sem nyugodtabb hónapokról. Dudás Erika elnök elismerően szólt arról, hogy a Covid-járvány alatt csökkent az inadekvát hívások száma, a 2020-ban bevezetett 80-as számuk is lehetőséget ad arra, hogy a hívók megfogalmazhassák félelmeiket, az izolációs szorongást, a személyes kapcsolatok hiányát oldhassák. Dudás Erika felhívta a figyelmet arra is: „Folyamatos pszichés nyomás van rajtunk segítőkön, megtépázódunk, sérülünk a hívások alatt, vannak kollégák, akik élethelyzetükből adódóan szünetet tartanak az önkéntes szolgálatban. A fenntartó képzésekkel, szupervíziókkal, esetmegbeszélésekkel törekszünk munkatársaink mentális karbantartására, hogy képesek legyünk megújulni és újraéledni, mert a számok azt bizonyítják, nagy szükség van a lelki telefonos segélyszolgálatra. Az odafigyelésnek, oktatásnak, motiválásnak köszönhetően elmondható, hogy erős segítőcsapat ül hazánkban a telefonoknál.”

Hármas feladat

A telefonszolgálatoknak hármas feladatnak kell megfelelnie, amelyben az egyik a mentálhigiénés prevenció, a lelki egészség védelme. A pszicho-szociális problémák kínzó terhet jelentenek a mindennapokban, konfliktusok, életvezetési nehézségek forrásai. Hogy e nehézségek ne váljanak krízissé, ehhez a segítő szervezetek támogatást nyújtanak. A következő a krízis-intervenció, amikor a hívó személy szembe nézve az őt veszélyeztető körülményekkel, azokat sem kikerülni, sem megoldani nem tudja, krízisbe kerül. A személyiséget veszélyeztető helyzet megoldásához külső segítségre van szüksége és ebben előnnyé válhat az, hogy a hívó fél a hanggal, a vokális csatornán még képes közölni gondolatait. A harmadik feladat az öngyilkosság-megelőzés, amely emberi segítség. Az öngyilkossági veszélyeztetettség csökkentése, a végzetes „megoldások” értelmes cselekvésbe fordítása, a krízishelyzet problémahelyzetté alakítása a kliens és a segítő közös felelőssége.

Határon túli szolgálatok

Dudás Erika elnök kiemelte, hogy Erdélyben tizenöt éve, Kárpátalján, Beregszászon hét éve, két éve pedig Dunaszerdahelyen is fogadják magyar nyelven a hívásokat. 2019-ben a határon túli szolgálataik együttműködési megállapodás keretében kapcsolódtak a LESZ-hez. A közeljövőben szeretnének még Felvidéken újabb szolgálatot, valamint Őrvidéken és a Délvidéken is bővíteni a működésüket.